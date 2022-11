Devo comprare per forza un intero Bitcoin?

L’idea di “acquistare un bitcoin” potrebbe sembrare fuori portata se sai qual è il prezzo del bitcoin ultimamente, ma la buona notizia è che non è necessario acquistare un intero bitcoin per acquistare questa criptovaluta.

Detto questo, è importante notare che esiste un limite a quanto i bitcoin possono essere divisi.

Questo articolo spiegherà cos’è questo limite e perché esiste. Questo articolo chiarirà anche un malinteso comune di molti principianti che confrontano i prezzi unitari di bitcoin con quelli delle criptovalute alternative (note anche come altcoin). Alla fine di questo articolo dovresti avere una buona comprensione del perché non c’è niente di sbagliato nell’acquistare una frazione di bitcoin.

Comprendere le unità Bitcoin

L’unità più piccola di bitcoin è un satoshi, dal nome dell’inventore del bitcoin.

Ogni bitcoin è composto da cento milioni di satoshi (cioè 1 satoshi = 0,000000001 bitcoin). Questo è in netto contrasto con qualcosa come il dollaro USA, che essenzialmente scende solo a $ 0,01.

Tuttavia, nonostante il fatto che i bitcoin possano tecnicamente essere suddivisi in cento milioni di satoshi, la più piccola transazione bitcoin standard consentita è di 546 satoshi. Questo limite non è applicato dal protocollo bitcoin stesso, ma piuttosto è messo in atto dalla maggior parte dei software di mining bitcoin e dei portafogli di criptovaluta.

Il ragionamento alla base di questo limite inferiore sulle transazioni bitcoin è il risultato delle commissioni che sono tipicamente associate alle transazioni bitcoin. Ad esempio, non vale la pena acquistare meno di 0,00004000 bitcoin alla volta ($ 0,40 USD al momento della scrittura), perché le commissioni di transazione saranno solitamente di circa 200 satoshi (0,00000200 bitcoin). Quindi, l’acquisto di meno di 0,00004000 bitcoin comporterà che le tue commissioni di transazione valgano più del 5% del tuo acquisto.

Potresti imbatterti nel concetto di un millisatoshi quando leggi di bitcoin. Un millisatoshi è 1/1000 di un satoshi, o 0,000000000001 bitcoin. Questa unità bitcoin esiste solo sulla rete bitcoin lightning, che è una rete di pagamento costruita su bitcoin che consente pagamenti più veloci e meno costosi. I millisatoshi non esistono sulla rete bitcoin stessa.

Va bene possedere una frazione di Bitcoin

È comune nel mondo dei bitcoin che i principianti scelgano di acquistare altcoin invece di bitcoin quando si rendono conto che possono permettersi più altcoin rispetto a potersi permettere solo una frazione di bitcoin. Tuttavia, la motivazione alla base di questa scelta è spesso basata sulle seguenti idee sbagliate:

Idea sbagliata #1: Il desiderio psicologico di possedere molte di qualcosa.

Molti altcoin hanno un prezzo molto più basso rispetto al bitcoin semplicemente perché ci sono molte più unità di quegli altcoin. Ad esempio, ci saranno sempre e solo 21 milioni di bitcoin, ma potrebbero esserci 21 miliardi di altcoin che stai cercando di acquistare. Se il valore totale di tutti i bitcoin fosse di $ 100 miliardi, allora ogni moneta varrebbe circa $ 5.000, e se il valore totale di tutte le monete di uno specifico altcoin fosse di $ 100 miliardi, allora ogni moneta costerebbe meno di $ 5. Il fatto che ci siano molti più altcoin (più economici) non influenza la sua capacità di aumentare di valore.

Idea sbagliata #2: L’ipotesi che il basso costo unitario delle altcoin significhi che hanno più “spazio per crescere” e possono fornire rendimenti migliori rispetto al bitcoin.

Non importa se acquisti 1.000 unità di un altcoin per $ 1 ciascuna, o un decimo di un bitcoin per $ 1.000. In entrambi i casi, hai speso $ 1.000 e se il prezzo della criptovaluta aumenta del 20%, otterrai un profitto di $ 200 in entrambi gli scenari.

È importante tenere a mente queste idee sbagliate quando si decide se acquistare bitcoin o altcoin. Possedere una frazione di un bitcoin non rende il tuo acquisto meno prezioso che se dovessi spendere lo stesso importo su uno o più altcoin. Il valore del tuo acquisto dipende dalla redditività e dalla traiettoria della rispettiva criptovaluta, non dal numero di unità in cui è suddivisa la criptovaluta.

Conclusione

Bitcoin è diviso in molte unità più piccole chiamate satoshi, che rendono facile acquistare solo una frazione di bitcoin. Tuttavia, tieni presente che esiste un limite inferiore alle transazioni bitcoin imposto dalla maggior parte dei portafogli di criptovaluta. Nel complesso, quando prendi la decisione di acquistare bitcoin o altre criptovalute, ricorda che il numero di monete esistenti può influire sul valore di ciascuna moneta, ma non influisce sul valore o sulla crescita potenziale del tuo acquisto di criptovaluta.