Momento migliore per acquistare Bitcoin: come riconoscerlo

Molte persone che acquistano bitcoin per la prima volta vogliono assicurarsi di ricevere il massimo ritorno possibile per il loro investimento. Le storie leggendarie di persone che guadagnano milioni dai loro investimenti in bitcoin potrebbero essere alcuni dei primi pensieri che potrebbero venire in mente quando pensi all’acquisto di bitcoin.

Tuttavia, la domanda “quando è il momento migliore per acquistare bitcoin?” non ha una risposta semplice in quanto è difficile – se non impossibile – prevedere con precisione il valore del bitcoin in qualsiasi momento. I consigli che prendi da questo articolo dipenderanno molto dal motivo per cui hai acquistato bitcoin in primo luogo.

Prima dell’acquisto

Prima di acquistare bitcoin è importante assicurarsi di avere una solida conoscenza di come funziona bitcoin. Questo ti aiuterà a prendere una decisione informata sul fatto che l’acquisto di bitcoin sia la mossa giusta per te finanziariamente.

Se sei nuovo al bitcoin, consulta la nostra guida su bitcoin per iniziare a imparare i pro e i contro del bitcoin come criptovaluta e investimento.

È anche importante comprendere i rischi e le misure di sicurezza corrispondenti che dovresti adottare per proteggere il tuo investimento. Per un’introduzione sui possibili rischi per la sicurezza connessi all’acquisto di bitcoin, ti suggeriamo di leggere “Come individuare le truffe crittografiche”.

Cronometraggio del mercato

Se stai cercando di acquistare bitcoin allo scopo di fare soldi rapidamente (a breve termine), probabilmente stai cercando di cronometrare il mercato scambiando bitcoin, cioè comprando basso e vendendo alto. Il valore del bitcoin è altamente volatile, quindi è possibile acquistare bitcoin a un prezzo basso un giorno e venderlo a un prezzo più alto il giorno successivo. Tuttavia, la probabilità di ottenere il tempismo giusto è bassa perché è estremamente difficile prevedere come il valore del bitcoin fluttuerà a breve termine.

Ci sono diverse teorie e strategie per cronometrare il mercato quando si tratta di bitcoin. Ad esempio, anche se il mercato delle criptovalute è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (al contrario dei mercati azionari tradizionali che sono aperti solo in determinati orari), alcuni trader ritengono che ci siano determinati giorni della settimana, o periodi del mese, in cui i prezzi dei bitcoin tendono ad essere bassi o alti. I trader di Bitcoin guardano le tendenze storiche del prezzo del bitcoin per cercare di prevedere i prezzi futuri. Ad esempio, alcuni trader presumono che i prezzi dei bitcoin aumenteranno nei momenti del mese in cui le persone vengono generalmente pagate, perché le persone hanno maggiori probabilità di acquistare bitcoin in quei momenti.

Queste teorie sono proprio questo: teorie. Cercare di cronometrare il mercato è un gioco ad alto rischio e alta ricompensa, e va notato che adottare questo approccio all’acquisto di bitcoin può comportare grandi perdite. È più sicuro e più altamente raccomandato acquistare e detenere bitcoin con l’intenzione di far guadagnare valore al tuo investimento a lungo termine.

Guadagno a lungo termine

La maggior parte dei forti credenti nel bitcoin ti dirà che, a lungo termine, il bitcoin probabilmente aumenterà di valore. Naturalmente, questa non è una regola scritta nella pietra, ma se guardi la tendenza storica del valore del bitcoin, vedrai che è aumentata costantemente nel corso degli anni da quando è stata originariamente formata, con alcune flessioni lungo la strada.

Con la mentalità “compra e tieni”, non importa se investi durante un “alto” o “basso” nel valore del bitcoin, perché a lungo termine credi che il tuo investimento sia destinato ad aumentare di valore. Storicamente, questa è stata la forma più sicura di investimento in bitcoin.

Alcune strategie che si allineano con la convinzione che il bitcoin continuerà ad aumentare di valore a lungo termine includono investimenti forfettari e media dei costi in dollari. Dai un’occhiata al nostro articolo “Qual è la migliore strategia di base per investire in Bitcoin?” per saperne di più su questi metodi.

Conclusione

Non ci sono garanzie quando si effettua un investimento, ed è importante ricordare che il valore del bitcoin rimane altamente volatile. Se stai cercando di cronometrare il mercato nella speranza di arricchirti rapidamente, stai aumentando il rischio che il tuo investimento perda improvvisamente valore. Per questo motivo, ti consigliamo di considerare lo scopo alla base del tuo investimento, incluso per quanto tempo sei disposto a mantenere i tuoi soldi investiti, prima di decidere il momento migliore per effettuare il tuo investimento.