Dichiarazione dei redditi 2022: informazioni utili e scadenza

Ogni anno arriva il momento in cui bisogna fare la dichiarazione dei redditi ed è fondamentale ricordarsi tutti i passaggi e le date da rispettare. Il 730 infatti ha una scadenza precisa ed è importante rispettarla per non andare incontro a dei problemi. Per non fare confusione si consiglia di affidarsi al sostegno di esperti del settore, che non devono per forza essere raggiunti in un ufficio: si può optare per una soluzione online, pratica e veloce. Alcune persone diffidano dal fare la dichiarazione dei redditi in un portale online perché hanno paura di sbagliare, di non beneficiare di tutti i vantaggi o di dimenticare alcuni documenti da presentare.

Cosa dobbiamo sapere prima di fare il 730

In realtà il procedimento del 730 in un CAF o in un sito web è lo stesso, anche online siamo seguiti da persone competenti che ci aiuteranno in ogni passaggio e prenderanno in carico la nostra situazione. Nel caso di errori, la dichiarazione ci viene rimandata indietro e potremo applicare le modifiche. Le informazioni più importanti che dobbiamo considerare per fare la dichiarazione dei redditi sono:

data di scadenza 730 : 30 settembre 2022;

: 30 settembre 2022; dati personali : documento di identità del dichiarante, tessera sanitaria e codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare;

: documento di identità del dichiarante, tessera sanitaria e codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare; dati generali : cambiano in base alla singola situazione, possono essere i dati identificativi del datore di lavoro, la tessera per l’assistenza sanitaria che attesta eventuali patologie, i verbali di invalidità;

: cambiano in base alla singola situazione, possono essere i dati identificativi del datore di lavoro, la tessera per l’assistenza sanitaria che attesta eventuali patologie, i verbali di invalidità; redditi : tutto ciò che si è percepito durante l’anno precedente, compresa la rendita dei terreni e fabbricati;

: tutto ciò che si è percepito durante l’anno precedente, compresa la rendita dei terreni e fabbricati; spese detraibili : bisogna presentare scontrini o fatture di visite e farmaci per poter avere il 19% di ritorno economico;

: bisogna presentare scontrini o fatture di visite e farmaci per poter avere il 19% di ritorno economico; spese deducibili: ovvero tutte quelle spese che possono essere dedotte dal reddito complessivo e che permettono di ottenere un reddito imponibile più basso.

Quali spese si possono detrarre nel 730

Oltre a stare attenti alla scadenza, quando bisogna fare il 730 è necessario capire se ci sono delle spese che possiamo recuperare. Le spese mediche, ad esempio, si possono detrarre ma solo se abbiamo conservato lo scontrino parlante o la fattura. Sono incluse molte tipologie di visite, tra cui quelle standard e quelle specialistiche, ma anche farmaci, dispositivi medici, attrezzatura per i disabili e molto altro. Per capire se possiamo recuperare o no certe spese, dobbiamo presentare le ricevute quando facciamo la dichiarazione dei redditi. Non si possono recuperare solo le spese mediche ma anche quelle relative agli abbonamenti per i mezzi di trasporto o per quelle dedicate all’assistenza della persona.

Come trasportare i documenti in un archivio digitale

Il 30 settembre 2022 è l’ultimo giorno in cui è possibile inviare il 730, bisognerà quindi raccogliere per tempo tutti i documenti che attestano i redditi percepiti e le fatture o gli scontrini delle spese detraibili o deducibili. Dato che la dichiarazione dei redditi si fa ogni anno e funziona sempre allo stesso modo, il consiglio è quello di conservare tutta la documentazione che ci serve man mano che la riceviamo. Ad esempio, possiamo conservare tutte le fatture o gli scontrini delle spese mediche o dei medicinali in un unico posto, mentre da un’altra parte terremo la documentazione che riguarda i redditi, come la CU o le buste paga. Organizzandosi prima non avremo nessun pensiero al momento della dichiarazione, perché non dovremo andare a cercare dei documenti che non troviamo più.

Se decidiamo di affidarci ad una piattaforma online possiamo scattare delle foto o scannerizzare i documenti, archiviandoli in un database digitale, in questo modo non li perderemo mai. A differenza dei fogli cartacei che si possono rovinare, i file digitali non si possono danneggiare e saranno ben protetti, soprattutto se scegliamo una soluzione in Cloud.