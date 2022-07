USDT su Binance: come acquistare

Tether (USDT) è una criptovaluta emessa e circolata in un rapporto 1: 1 con il dollaro USA. Binance è uno scambio che fornisce molti mezzi per acquistare facilmente USDT con le commissioni di transazione più basse e le più sicure. Il seguente articolo ti guida su come acquistare USDT su Binance in modo che gli utenti possano facilmente scegliere il metodo più adatto a loro.

Cos’è USDT?

Se si desidera caricare il telefono, è necessario un cavo di ricarica per collegare il telefono a una fonte di alimentazione. In alternativa, per collegare l’audio dal telefono a un altoparlante esterno, è necessaria la tecnologia Bluetooth. Allo stesso modo, USDT è nato per collegare il mercato delle criptovalute con il mercato delle valute fiat.

USDT (aka Tether) è stata la prima stablecoin ad apparire. Una stablecoin è una criptovaluta creata per avere un valore equivalente a qualche valuta fiat.

USDT è emesso da Tether Limited, che è una stablecoin 1: 1 per il dollaro USA. Il meccanismo di mantenimento dei prezzi di USDT rende facile per i trader convertire le criptovalute in USDT e tornare in USD.

Perché dovresti acquistare USDT su Binance?

Ci sono molte ragioni per i trader di acquistare USDT sullo scambio Binance, alcuni dei quali hanno vantaggi unici come segue:

Binance è uno scambio di criptovaluta multifunzionale. Pertanto, ci sono diversi modi per acquistare USDT. I trader possono facilmente scegliere il metodo più adatto per acquistare USDT su Binance.

Binance è lo scambio con il volume di scambi giornaliero più significativo a livello globale, quindi ha un’elevata liquidità e capacità di corrispondenza istantanea degli ordini. Pertanto, gli utenti di Binance possono acquistare / vendere USDT rapidamente. Ci vogliono solo 1-3 minuti per completare.

I trader amano Binance per la sua facilità d’uso e le sue comode funzionalità. Pertanto, ci vuole solo un po ‘di ricerca e il processo di trading può essere fatto subito.

Uno dei motivi per cui Binance è così popolare sono le sue basse commissioni di transazione. Pertanto, gli utenti che acquistano USDT devono anche pagare commissioni di transazione scarse rispetto ad altri scambi.

Attualmente, gli utenti di Binance devono verificare la propria identità e completare KYC. Pertanto, il processo di transazione è più sicuro e protetto.

Acquista USDT su Binance per cosa?

USDT è la stablecoin più popolare ed è scelta da molti trader. I trader hanno diversi scopi dopo aver acquistato USDT su Binance come segue:

Store / Hold USDT: Molti trader detengono USDT a lungo termine per aspettarsi che aumenti il valore nel tempo. Di solito, dopo aver acquistato USDT su Binance e intendono averlo per lungo tempo, gli utenti scelgono di mantenere USDT sul portafoglio Binance o depositarlo in Trust Wallet.

Scambia USDT contro un’altra criptovaluta: la maggior parte dei trader di criptovalute sceglie di scambiare criptovalute in base a una coppia che scambia una particolare criptovaluta con USDT. Rende facile per il trader capire la volatilità di quella criptovaluta rispetto all’USD. E gli utenti sanno anche rapidamente quanto sia preziosa la criptovaluta che stanno negoziando quando vengono convertiti in USD. Binance offre un’ampia varietà di coppie di trading con USDT per soddisfare le esigenze di trading dei suoi utenti.

Guadagna USDT Rewards by Staking: Staking è un modo semplice per massimizzare i profitti quando gli utenti vogliono detenere una criptovaluta per lungo tempo. Molti trader che vogliono detenere USDT a lungo termine hanno scelto di puntare a scopo di lucro invece di tenerlo nel loro portafoglio crittografico.

Invia USDT per pagare le transazioni: USDT ha un valore equivalente a USD, quindi molte persone scelgono di pagare beni e servizi ovunque con USDT per un pagamento più rapido e conveniente.

Modi per acquistare USDT su Binance

Gli utenti possono facilmente acquistare USDT su Binance in quattro modi diversi:

Metodo 1: Acquista USDT tramite bonifico bancario

Gli utenti possono facilmente acquistare USDT selezionando la valuta di pagamento e USDT come valuta da ricevere. Quindi seleziona il canale di pagamento e segui i passaggi di pagamento richiesti da Binance. Questo metodo di solito deve passare attraverso un 3 ° canale di pagamento integrato su Binance per completare il processo di acquisto USDT.

Metodo 2: acquista USDT tramite P2P

Il trading tramite P2P è il modo più popolare e conveniente per acquistare USDT su Binance. Gli utenti possono facilmente scegliere una valuta di transazione, scegliere un trader con le giuste condizioni (volume, metodo di pagamento, livello di reputazione …), e procedere al pagamento per completare la transazione.

Metodo 3: acquista USDT facendo trading con un’altra criptovaluta

Binance supporta centinaia di criptovalute diverse. Se l’utente ha già una criptovaluta sul portafoglio crittografico, può trasferirla sul portafoglio Binance e selezionare una coppia di trading con USDT per acquistare USDT su Binance.

Metodo 4: Acquista USDT con una carta di credito

Binance supporta il modo più semplice per acquistare USDT con una carta di credito. Tuttavia, alcuni paesi hanno bloccato il metodo di pagamento Visa durante il trading di criptovalute. Inoltre, questo metodo ha un’elevata commissione di transazione per la carta, quindi gli utenti dovrebbero considerarlo quando lo utilizzano.

Come acquistare USDT su Binance con P2P?

Per acquistare USDT utilizzando P2P, gli utenti devono accedere al proprio account Binance. Se non hai un account Binance, registrati utilizzando il link qui sotto:

Seleziona la scheda P2P, quindi fai clic su Acquista e seleziona USDT. Quindi, seleziona la valuta fiat utilizzata per il pagamento, il canale di pagamento che utilizzi, inserisci l’importo utilizzato per acquistare USDT e fai clic su Cerca.

Il sistema Binance filtra gli account che corrispondono all’importo e alle condizioni del pagamento. Scegli un fornitore USDT adatto e fai clic su Acquista USDT.

Leggi attentamente i termini di pagamento del fornitore USDT nella finestra di trading a sinistra, inserisci l’importo che desideri acquistare USDT e fai clic su Acquista USDT.

Ottieni le informazioni sul trasferimento e paga il fornitore USDT. Al termine del pagamento, clicca su Trasferito, avvisa il venditore. Se vuoi chattare con un provider USDT, fai clic sulla finestra di chat nell’angolo destro dello schermo.

In attesa del pagamento, Binance funge da intermediario ed è responsabile del blocco della quantità di criptovaluta scambiata. Dopo che il fornitore USDT riceve i fondi, il pagatore fa clic per confermare il pagamento, Binance trasferisce l’USDT all’acquirente e la transazione è completata.

Come acquistare USDT su Binance tramite express?

È il modo più veloce per acquistare USDT, ma i trader non possono scegliere i trader e i tassi di cambio stessi. Quando fai trading tramite questa funzione, Binance offre automaticamente la migliore tariffa e abbina gli ordini per gli utenti subito dopo aver completato il pagamento. È un modo popolare di fare trading con nuovi trader inesperti che scelgono un fornitore USDT affidabile su P2P. Procedere come segue:

Una volta effettuato l’accesso, seleziona Acquista Crypto, fai clic su Trading P2P, quindi seleziona la scheda Express sulla barra degli strumenti. Quindi, scegli una valuta di pagamento, inserisci l’importo che desideri utilizzare per acquistare USDT e fai clic su Acquista con commissione 0.

Seleziona il gateway di pagamento appropriato e fai clic su Conferma acquisto.

Segui i passaggi di pagamento secondo le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la transazione.

Come acquistare USDT con carta di credito Visa o Master?

Binance accetta pagamenti con carta di credito per acquisti USDT. Tuttavia, non è consentito utilizzare carte di credito per transazioni di criptovaluta in molti paesi. Quindi questo metodo di pagamento non è popolare tra tutti.

Se desideri utilizzare una carta di credito per acquistare USDT, sulla barra degli strumenti seleziona Acquista crypto, quindi fai clic su Carta di credito/debito.

Seleziona l’unità di pagamento, l’importo che desideri acquistare USDT e fai clic su Continua.

Quindi, fai clic su Aggiungi nuova carta.

Inserisci i dati della carta: numero della carta, data di scadenza, codice segreto e seleziona Avanti.

Continua a inserire le informazioni sull’indirizzo, il codice postale e fai clic su Aggiungi carta.

Quindi fare clic su Conferma per pagare, immettere il codice OTP e fare clic su Invia.

Subito dopo il completamento, accedi al portafoglio Fiat e Spot per controllare l’USDT acquistato.

Come acquistare USDT quando la crittografia è disponibile su Binance?

Se c’è già un’altra quantità di criptovalute su Binance e vuoi convertire in USDT, l’utente può scegliere la funzione Converti o Binance Trade (Classic o Advanced).

Con la funzione Converti:

Sulla barra degli strumenti, fai clic su Scambia e seleziona Converti.

La casella Da seleziona la criptovaluta disponibile. Il blank [To] è USDT.

Quindi fare clic su Anteprima conversione e fare clic su Converti per completare.

Con la funzione Trade Classic o Advanced:

Sulla barra degli strumenti, fai clic su Trade e seleziona Classic o Advanced. Queste sono solo due diverse interfacce su Binance, entrambe funzionalità di trading spot.

Seleziona la coppia di valute che hai e USDT (Esempio: BTC/ USDT).

Se hai BTC e vuoi vendere BTC per acquistare USDT, scegli VENDI ordine.

Seleziona il tipo di ordine di mercato, inserisci le informazioni sulla transazione e fai clic su VENDI BTC per completare l’acquisto di USDT con BTC.

Conclusione

Sopra ci sono alcune linee guida per l’acquisto di criptovaluta su Binance. Esistono diversi modi per possedere USDT su Binance, ma sono tutti semplici. Dopo aver acquistato USDT, gli utenti possono tenerlo su un portafoglio Binance o trasferirlo su un Trust Wallet o qualsiasi altro tipo di portafoglio di criptovaluta. Gli utenti possono anche utilizzare USDT per fare trading contro qualsiasi altra criptovaluta o guadagnare reddito passivo attraverso funzionalità di staking o risparmio su Binance.