Verifica facciale su Capital.com: come correggere l’errore

La verifica facciale è uno dei requisiti standard quando si apre un conto di trading su broker o scambi internazionali. Il seguente articolo mostra come completare la verifica facciale su Capital.com e gestire gli errori di verifica facciale non riusciti.

Perché hai bisogno di verificare il tuo volto sul tuo account Capital.com?

Qualsiasi broker rispettabile è regolato da rinomate agenzie di regolamentazione finanziaria nel mondo. Capital.com’è un’eccezione. Capital.com è strettamente regolamentato da ASIC, CySEC, NBRB e FCA con regolamenti finanziari globali con statuti come AML e KYC. La verifica facciale è uno dei requisiti obbligatori per completare il regolamento.

Un account completo di verifica facciale offre agli utenti pieno accesso alle funzionalità di Capital.com e alla rimozione delle restrizioni di trading. Inoltre, dopo aver completato la verifica facciale, l’account è protetto a un livello superiore. Se, sfortunatamente, l’account è illegalmente accessibile dai truffatori, è più facile per il titolare dell’account recuperare il suo account.

Come fare la verifica del fronte su Capital.com?

Gli utenti dovrebbero dare la priorità all’utilizzo del telefono durante la verifica dei volti per comodità durante la scansione dei volti.

Prima di eseguire la verifica facciale su Capital.com, gli utenti devono accedere ai propri account. Se non si dispone di un account, si prega di registrarsi utilizzando il link sottostante

Se l’utente non ha già completato i passaggi per verificare l’identità e l’indirizzo sull’account Capital.com, il caricamento di questi documenti deve essere completato. Quindi selezionare [Selfie] e utilizzare la fotocamera per scansionare i volti.

Se hai caricato il tuo documento d’identità, fai clic su [Scatta un video selfie].

Errori comuni durante la verifica dei volti

Durante la verifica dei volti, ci sono alcuni errori comuni come segue:

Gli utenti che indossano occhiali indossano cappelli quando confermano i volti, facendo sì che lo scanner non riconosca il volto.

L’utilizzo di software di fotoritocco durante la verifica dei volti rende irriconoscibile il sistema di Capital.com.

Esegui la verifica del viso in condizioni di scarsa illuminazione.

Avvicina la fotocamera troppo vicino o troppo lontano dal viso durante la scansione o stringi la mano quando guardi il viso.

La connessione Internet non è stabile.

Come eseguire il debug durante la verifica del volto?

Metodo 1: Prova a spostare la faccia se l’utente non commette gli errori di cui sopra ma non viene ancora riconosciuto da Capital.com per completare il processo di verifica.

Metodo 2: se continua a non funzionare, riprova tra 30 minuti.

Metodo 3: se provare diversi modi e correggere gli errori non riesce ancora a completare il processo di verifica, gli utenti inviano un’e-mail Capital.com per il supporto: [email protected]

Oggetto dell’email: verifica del volto su Capital.com non riuscita (verifica facciale su Capital.com non riuscita)

Il contenuto dell’e-mail è il seguente:

Caro team Capital.com.

Il mio account Capital.com è: …… (Inserisci l’e-mail o il numero di telefono che hai usato per registrare il telefono).

Ho affrontato la verifica su Capital.com, ma non è riuscito. Aiutatemi vi prego.

Grazie.

Caro Capital.com del team,

Ho provato a verificare il viso senza successo. Puoi sostenere questo caso?

Grazie.”

Puoi allegare uno screenshot dello stato del tuo account

Attendi l’e-mail di risposta di Capital.com e segui le istruzioni dell’e-mail.

Metodo 4: gli utenti possono anche inviare una richiesta di supporto o una chat dal vivo con Capital.com l’assistenza clienti.

Conclusione

Capital.com è un broker rispettabile che rispetta tutte le normative delle autorità di regolamentazione finanziaria di fama mondiale. Completare la verifica dell’account in generale e affrontare la verifica su Capital.com aiuta gli utenti a proteggere meglio i propri account e ad accedere alle funzionalità di trading complete sulla piattaforma.