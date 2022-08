Dimensione del lotto forex: come calcolarla

in

Qual è la dimensione del lotto forex? Come calcolare i lotti nel forex? Il lotto è uno dei concetti essenziali che ogni trader deve conoscere. Questo articolo imparerà insieme cos’è molto, come calcolare i lotti nel forex. “Lotti” o “Lotto” è un concetto essenziale che rappresenta il volume degli scambi e il numero di denaro che i trader investono nel mercato.

Comprendere le dimensioni del lotto nel forex aiuterà i trader a costruire una strategia di trading efficace.

Cosa c’è nel forex?

Le persone hanno sempre unità per convertire il numero di beni per rendere i calcoli più accessibili nella vita quotidiana. Ad esempio, l’acquisto di cibo al chilogrammo, acqua al litro e molto nel forex è lo stesso. Nel mercato forex, le coppie di valute sono considerate una merce da acquistare e vendere e sono scambiate con un volume specifico di lotti.

Un lotto o lotto nel forex è un’unità di misura per una quantità specifica di valuta in una transazione. Il lotto è la dimensione di un contratto finanziario. In altre parole, l’importo che il trader investe sarà inferiore o superiore a seconda del numero di lotti scambiati.

La dimensione del lotto rappresenta la dimensione del lotto. Attualmente, il mercato forex ha tre diverse dimensioni del lotto, che sono:

Lotto standard

Mini lotti

Micro lotto

Come calcolare il lotto nel Forex?

1 lotto nel Forex equivale a 100.000 unità della valuta di base.

Valore del lotto Forex = Numero di lotto * Valore del contratto

Ad esempio:

2 lotti EUR/USD = 2 * 100.000 euro = 200.000 euro

20 lotti EUR/USD = 20 * 100.000 euro = 2.000.000 di euro

Lotti e tassi forex non hanno alcuna connessione. Operano indipendentemente l’uno dall’altro, e lo stesso vale per altre attività finanziarie.

Qual è la relazione tra i lotti Forex e altri termini?

Qual è la relazione tra lotti e pip nel forex?

Nel forex trading, un lotto è un’unità di misura per il volume di trading di una coppia di valute (commodity) e un pip è un’unità di misura per la variazione del valore di quella coppia di valute.

Ad esempio, acquisti 1 lotto di EUR/USD a 1,2536 (cioè 1EUR = 1,2536 USD). Pochi minuti dopo, il tasso è salito a 1,2546. Ciò significa che il prezzo è aumentato di dieci pip. Con un volume di trading di 1 lotto, cioè 100.000 EUR, guadagnerai $ 10 / pip. Se il prezzo aumenta di dieci pip, realizzerai un profitto di $ 100.

Qual è la relazione tra lotti e leva finanziaria nel forex?

Se usi il tuo capitale solo per investire nel forex, il profitto e la perdita saranno molto piccoli.

Ad esempio, si utilizzano 1.226 USD per acquistare 1.000 EUR (ad esempio, acquistare 0,01 lotti). Quando il tasso EUR/USD aumenta a 1,2360, guadagni solo $ 10. Il profitto è troppo piccolo rispetto al capitale investito. Ecco perché i broker forex ti consentono di utilizzare la leva fino a centinaia di volte. Se si utilizza la leva 1: 100, con un margine di $ 1.226, è consentito utilizzare un importo fino a 122.600 USD per acquistare 100.000 EUR. Ciò significa che hai acquistato un lotto di EUR / USD a 1,2260. Tornando all’esempio sopra, quando il prezzo aumenta a 1,2360, con un volume di scambi di 1 lotto di EUR / USD, guadagnerai $ 1.000.

Quindi, con la leva, comprerai più di quello che hai. Infatti, nel forex trading, nessuno è senza leva per aumentare i profitti. Tuttavia, ricorda, i rendimenti elevati comportano sempre rischi significativi. La leva è un’arma a doppio taglio, quindi non dovresti abusarne.

Qual è la dimensione del lotto nel forex? Tre lotti di base

La dimensione del lotto forex è il termine utilizzato nei mercati finanziari per calcolare la dimensione del contratto.

Ci sono tre diverse dimensioni del lotto, tra cui:

1,00 è indicato come un lotto standard, pari a 100.000 unità della valuta di base.

0,10 è indicato come un mini-lotto, che equivale a 10.000 unità della valuta di base.

0,01 è indicato come un micro-lotto, che equivale a 1.000 unità della valuta di base.

Qual è il lotto standard nel forex?

Un lotto standard è l’unità di misura standard nel mercato dei cambi, corrispondente a 100.000 unità della valuta di base per ogni coppia di valute.

Pochissimi trader possono fare trading con un lotto di forex perché l’importo dell’investimento è enorme. Se vuoi fare trading con un lotto di forex, devi utilizzare una leva significativa.

Esempio di lotto standard nel forex:

1 lotto EURUSD = 100 000 EUR

2 lotti GBPUSD = 200.000 GBP

1 lotto USDJPY = 100.000 USD

3 lotti AUDCAD = 300.000 AUD

Cos’è il mini lotto forex?

I trader usano spesso mini lotti perché possono portare profitti interessanti senza un investimento iniziale troppo elevato.

Il mini lotto nel forex equivale a 10.000 unità di valuta di base (equivalenti a 0,1 lotti).

Esempio di Mini lotto nel forex:

0,1 lotti EURUSD = 10.000 euro

0,3 lotti GBPUSD = 30.000 GBP

0,8 lotti USDJPY = 80.000 USD

0,5 lotti AUDCAD = 50.000 AUD

Cos’è Micro Lot nel Forex?

I micro lotti sono le dimensioni dei lotti che i trader forex usano di più. Questo aiuta a limitare il più possibile i rischi di trading, oltre a limitare le perdite e la leva finanziaria.

Pertanto, i micro lotti sono particolarmente adatti per i nuovi trader.

Il micro lotto nel forex equivale a 1.000 unità della valuta di base o (0,01 lotti)

Esempio di Micro lotto nel forex:

0,07 lotti EURUSD = 7.000 euro

0,01 lotti GBPUSD = 1.000 GBP

0,02 lotti USD JPY = 2.000 USD

0,04 lotti AUDCAD = 4.000 AUD

Conclusione

L’articolo sopra ha introdotto cosa sono i lotti, il valore di 1 lotto nel forex trading. Più lotti, maggiore è il rischio di trading. Maggiore è il volume degli scambi, maggiore è il profitto o la perdita. Per un trading sicuro, i trader dovrebbero utilizzare mini lotti o micro-lotti. Il successo nel trading risiede principalmente nella gestione del denaro e nell’uso corretto della leva finanziaria.