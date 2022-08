Informazioni dettagliate su un titolo: ecco dove trovarle

in

Per decidere se acquistare o meno un titolo, è necessario avere una panoramica del suo strumento raccogliendo prima le informazioni correlate ed eseguendo alcune analisi fondamentali o tecniche.

Fortunatamente, tutte le informazioni di base possono essere facilmente trovate sulla piattaforma eToro.

Si prega di consultare la guida qui sotto:

Dopo aver fatto clic su un ticker, vedrai la schermata del biglietto come di seguito:

Nota: per aiutarti a capire meglio, useremo Google (GOOG) per rappresentare un esempio di ticker azionario in questo post.

Nell’angolo in alto a sinistra dello schermo

Puoi trovare le informazioni di base del ticker azionario, tra cui:

– Stock ticker, nome dell’azienda

– Prezzo corrente, il movimento dei prezzi (rispetto al prezzo di apertura dello stesso giorno).

Ad esempio, si guarda l’esempio di immagine qui sotto.

Il numero di $ 11,58 rappresenta un importo di variazione tra i prezzi di apertura e chiusura. Più specificamente, significa che il prezzo di chiusura era di $ 11,58 superiore al prezzo di apertura (equivalente a un aumento dello 0,44%).

Inoltre, il colore può essere un indicatore utile e rapido quando si tratta di comprendere le variazioni dei prezzi delle azioni.

Quindi, per chi è in grado, ecco cosa cercare:

Il rosso di solito indica che il titolo è scambiato a un prezzo inferiore rispetto al giorno prima.

rispetto al giorno prima. Verde in genere significa che è scambiato più in alto .

. Il blu e il bianco possono essere utilizzati entrambi per mostrare che il prezzo è lo stesso.

– Cambio, valuta e stato del mercato (aperto o chiuso)

Per aprire un nuovo ordine, fai clic su “Trade” nell’angolo in alto a destra.

Inoltre, cerchi anche maggiori informazioni in 4 schede: Feed, Statistiche, Grafico, Ricerca.

Nutrire

La visualizzazione predefinita (la scheda Feed) mostra tutte le ultime notizie e discussioni approfondite che circondano il prezzo delle azioni dello strumento e la sua attività in generale.

La scheda Feed è progettata con un’interfaccia simile a Facebook, in cui puoi condividere i tuoi pensieri su questa risorsa e persino commentare gli aggiornamenti pubblicati da altri investitori.

Stas (statistiche)

– Sulla sinistra dello schermo, lo schermo Stas visualizza i parametri più importanti come:

Prev Close: Il prezzo di chiusura dell’ultima sessione

Capitalizzazione di mercato: capitalizzazione di mercato

Intervallo del giorno: la fluttuazione del prezzo durante il giorno (visualizzata attraverso il prezzo più alto e il più basso)

Rapporto P / E: il rapporto tra prezzo delle azioni e utili

Intervallo di 52 settimane: la fluttuazione del prezzo durante il periodo di 52 settimane (visualizzato attraverso il prezzo più alto e il più basso)

Ricavo

Volume medio

EPS: Utile per azione

Rendimento a 1 anno: tasso di ritorno sull’investimento a un anno

Dividendo (Rendimento): rendimento da dividendo sul prezzo delle azioni

Note: Questi parametri sono diversi tra le diverse risorse. Ad esempio, Bitcoin ha un parametro di volume invece di un rapporto P / E

– A destra dello schermo: Grafico della montagna, che mostra la crescita dello strumento.

– In fondo: le informazioni di base sulla società includono una sintesi finanziaria (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) e il suo profilo.

Tabella

Ogni strumento finanziario ha il proprio grafico, che è uno strumento prezioso per tracciare e analizzare la sua storia e le sue prestazioni. Fai clic su “Grafico” per visualizzare un grafico che mostra il movimento dei prezzi nel corso degli anni.

Il grafico su eToro è abbastanza flessibile con una varietà di strumenti utili. Puoi modificare il periodo visualizzato ingrandendo e rimpicciolendo.

Ricerca

Questa scheda mostra le raccomandazioni e i consigli degli esperti per un determinato asset (acquisto, vendita o detenzione), nonché le loro stime specifiche per la fascia di prezzo di tale asset.

I dettagli sono i seguenti:

Consenso degli analisti

Obiettivo di prezzo

Rating degli analisti

Attività di Hedge Fund

Transazione insider

In effetti, prendere una decisione di investimento o di trading è una grande sfida per molte persone. Tuttavia, avrai accesso a una raccolta di conoscenze accumulate condivise da investitori famosi ed esperti delle principali istituzioni finanziarie del mondo con la scheda “Ricerca“. Quindi, puoi avere decisioni più efficaci.

Tuttavia, gli investitori devono finanziare sul conto eToro per utilizzare la funzione ricerca.

Probabilmente il modo migliore per utilizzare tutte queste conoscenze è esercitarsi a leggere il nastro ticker azionario, che ti dà anche ordini di trading migliori. Buona fortuna e buon trading!