Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché l’indipendenza finanziaria è importante per le donne?

Abbastanza è stato scritto e parlato di indipendenza finanziaria soprattutto con riferimento alle donne negli ultimi due decenni.

Ma cosa significa indipendenza finanziaria per le donne? È soggettivo e può significare cose diverse per donne diverse. Per una donna che lavora, può significare essere in grado di prendere le proprie decisioni finanziarie o essere in grado di sostenersi finanziariamente. Per una casalinga, può significare essere in grado di spendere soldi quando vuole o essere in grado di sostenersi durante le emergenze.

A livello di base, l’indipendenza finanziaria fa sentire le donne più sicure e rispettate indipendentemente dal loro background socio-economico.

Questo ha automaticamente un effetto di trasmissione non solo sulle donne, ma sulle loro famiglie, sulla società e sul paese in generale. Donne più indipendenti dal punto di vista finanziario significano una società più progressista più sana, più sicura e meno di parte. Le donne finanziariamente indipendenti diventano modelli di ruolo per i loro figli e aiutano a sradicare i pregiudizi di genere secolari che sono profondamente radicati nella nostra cultura.

L’indipendenza finanziaria aiuta anche le donne a ritirarsi presto per godersi la benedizione della vita dopo tutta la lotta che hanno attraversato.

Se l’indipendenza finanziaria delle donne è di tale importanza, come possono le donne aiutarsi prima a raggiungerla anche prima che le famiglie, le società e il governo intervengano? La risposta semplice è essere un investitore disciplinato indipendentemente dalle capacità di guadagno finanziario e dal background educativo di una donna. Qualunque sia la propria forza finanziaria e il proprio background educativo, a meno che una parte dei propri guadagni non sia risparmiata e investita saggiamente nel posto giusto in modo disciplinato nel tempo, si rimarrà sempre impreparati ad affrontare emergenze come la perdita del lavoro, le spese mediche o anche la perdita di un membro della famiglia che guadagna.

Oggi, le donne lavorano in una varietà di ruoli, ma non tutte le donne che lavorano sono finanziariamente indipendenti. La maggior parte delle donne lavoratrici dipende ancora dagli uomini della famiglia quando si tratta di fare investimenti. Inoltre, potrebbero non risparmiare abbastanza o anche se stanno risparmiando, i risparmi potrebbero non essere fatti in modo intelligente, cioè è a malapena in grado di battere l’inflazione. È qui che le donne possono imparare a fare affidamento su fondi comuni di investimento che offrono un modo disciplinato di investire a lungo termine attraverso un piano di investimento sistematico (SIP). Anche se una donna ha pochi o nessun guadagno, può comunque mettere da parte solo Rs.500 dai suoi risparmi per avviare un SIP mensile che la aiuta ad avvicinarsi all’indipendenza finanziaria. Quindi è importante che ogni donna si renda conto di far sentire alle donne che investire in fondi comuni di investimento è facile e realizzabile.