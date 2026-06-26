Dividendi 2026: date di stacco e pagamento delle aziende italiane da A a B

Esplora i dividendi 2026 delle società italiane da Abitare IN a Brioschi: date di stacco, pagamento e importi delle cedole

Il panorama dei dividendi 2026 delle società italiane offre interessanti opportunità per gli investitori. In questo articolo, esaminiamo le cedole distribuite dalle aziende con iniziali comprese tra A e B, analizzando date di stacco, pagamento e importi.

Questa panoramica si concentra esclusivamente sulle società non incluse nel FTSEMib e nell’Euronext Growth Milan, che hanno tabelle dedicate. Le informazioni sono aggiornate al 25 giugno 2026 e potrebbero subire modifiche in base alle decisioni delle singole aziende.

Acea e Alerion Cleanpower: i dividendi più sostanziosi

Acea ha distribuito un dividendo di 1,2 euro suddiviso in 0,95 euro ordinario e 0,25 euro straordinario. Le date rilevanti sono il 22 giugno 2026 per lo stacco e il 24 giugno 2026 per il pagamento. Nel 2026, il dividendo ordinario era di 0,95 euro.

Alerion Cleanpower ha confermato un dividendo di 0,61 euro con date di stacco e pagamento rispettivamente il 4 maggio 2026 e il 6 maggio 2026. Anche nel 2026, l’importo era identico.

Banca Generali e Banca Ifis: dividendi in tranche

Banca Generali ha optato per un dividendo in due tranche: 2,2 euro staccati il 18 maggio 2026 e pagati il 20 maggio 2026 e 0,7 euro previsti per il 22 febbraio . Nel 2026, il dividendo era di 2,8 euro anch’esso in due tranche.

Banca Ifis ha distribuito un dividendo di 2,12 euro composto da un saldo di 0,92 euro e un acconto di 1,2 euro staccato a. Le date di stacco e pagamento per il saldo sono rispettivamente il 18 maggio 2026 e il 20 maggio 2026.

Altre società rilevanti: da Ariston Holding a Brioschi

Ariston Holding ha distribuito un dividendo di 0,1 euro con date di stacco e pagamento rispettivamente il 18 maggio 2026 e il 20 maggio 2026. Nel 2026, l’importo era di 0,08 euro.

Ascopiave ha confermato un dividendo di 0,16 euro con date di stacco e pagamento rispettivamente il 8 giugno 2026 e il 10 giugno 2026. Nel 2026, il dividendo era di 0,15 euro.

B&C Speakers ha distribuito un dividendo di 0,7 euro con date di stacco e pagamento rispettivamente il 4 maggio 2026 e il 6 maggio 2026. Nel 2026, l’importo era di 1 euro.

Brioschi invece, non ha distribuito dividendi nel 2026, così come nel 2026.

Questa panoramica fornisce una visione completa dei dividendi 2026 delle società italiane con iniziali A e B, aiutando gli investitori a prendere decisioni informate.