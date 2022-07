Scambi di criptovaluta 2022: i 3 migliori da provare

Stai cercando di trarre profitto nel mercato delle criptovalute? Sei un nuovo investitore Bitcoin? Stai cercando uno scambio sicuro e affidabile? Se è così, questo articolo ti mostrerà i primi 3 migliori scambi di Bitcoin e Criptovaluta per te.

Perché hai bisogno di uno scambio di criptovaluta?

Le transazioni Bitcoin in particolare e le transazioni in criptovaluta, in generale, sono molto complesse. La gente non sa dove comprare e vendere. Ecco perché il trading su una piattaforma consolidata è il percorso migliore. Man mano che il volume degli scambi aumenta, avrai bisogno di una piattaforma più affidabile per garantire transazioni sicure.

La sicurezza è fondamentale se vuoi proteggere il tuo investimento. Altrimenti, diventerai il bersaglio dei criminali informatici. Di conseguenza, avrai bisogno di un posto sicuro dove conservare i tuoi Bitcoin e vorrai essere in grado di accedere immediatamente ai tuoi Bitcoin.

Quando investi in piattaforme di trading, ricevi supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal personale di assistenza. Questo è utile per te.

Ora puoi fare trading come un professionista senza sentirti confuso o sfruttato. Non importa quanto piccolo o grande sia il tuo volume di trading, puoi farlo su solide basi.

Puoi gestire il tuo account a modo tuo e ottenere l’accesso alla comunità di scambio tra gli investitori.

Insieme a ciò arrivano aggiornamenti di mercato in tempo reale. Inoltre, puoi proteggere il tuo investimento e rispettare la legge. Una buona piattaforma ti darà anche un rapido accesso alle intuizioni degli esperti, contribuendo a migliorare il tuo processo decisionale.

I 3 migliori scambi di Bitcoin e criptovaluta

Abbiamo studiato per trovare i migliori scambi di Bitcoin per te e ci assicuriamo che offrano i migliori servizi per i principianti.

Che tu sia un piccolo o un grande imprenditore, possono aiutarti, in quanto sono startup e società con una reputazione in tutto il settore. Inoltre, questi scambi di Bitcoin offrono le migliori tariffe, commissioni e tariffe ovunque e forniscono anche misure di sicurezza elevate per gli utenti.

1.Binance

Fino ad ora, Binance è il più grande scambio di criptovaluta al mondo, sempre tra i primi 3 scambi con il più grande volume di scambi globali e soprannominato Bittrex Killer. Lo scambio Binance scambia coppie di valute digitali come GAS / BTC, ETH / BTC, NEO / BTC e BNB / BTC … In cui BNB, noto anche come moneta Binance, è una moneta privata emessa da Binance.

Il fondatore di Binance è Changpeng Zhao – ex manager del Dipartimento Sviluppo di Blockchain.com, co-fondatore e chief technical officer (CTO) del famoso exchange “OKCoin”. All’inizio, Binance Exchange aveva sede a Shanghai, in Cina. Tuttavia, poiché il paese ha inasprito le normative sulle criptovalute, Binance ha spostato gli uffici a Hong Kong e in Giappone. Sfortunatamente, Binance è ancora coinvolto in problemi legali in Giappone. Pertanto, nel marzo 2018, lo scambio Binance ha lasciato il Giappone e si è trasferito nella nazione insulare di Malta fino ad ora.

All’inizio di luglio 2017, Binance ha raccolto capitali attraverso ICO. Grazie al grande profilo del fondatore, il progetto di scambio Binance ha rapidamente attirato l’attenzione della comunità. Questo round di finanziamento è stato avviato dal 1 ° luglio al 21 luglio 2017, ha raccolto 15 milioni di dollari e ha avuto più di 20.000 registrazioni di account nei primi giorni. In meno di un anno, Binance ha superato importanti borse come Bittrex, Poloniex, .. per salire al numero 1 e il CEO Changpeng Zhao è anche in cima ai miliardari in dollari in più rapida crescita al mondo. Attualmente, nessuna informazione è stata condivisa sullo scambio di binance truffa.

Lo scambio offre interfacce di trading di monete sia di base che avanzate, Binance aiuta i principianti a fare operazioni semplici e fornisce ai trader professionisti l’accesso a opzioni più complesse come il trading a margine commerciale.

Binance exchange ha versioni compatibili con: Web, iOS, Android, HTML5…

Caratteristiche eccezionali

Riferendosi a Binance, le persone ricordano lo scambio di criptovaluta che offre una buona sicurezza, facilità d’uso e prestazioni elevate. Ecco alcune caratteristiche e punti di forza di Binance rispetto ad altri exchange:

Grande volume di trading: Il nuovo scambio è stato lanciato a luglio 2017. Ma la quantità di denaro scambiato fino ad ora ha raggiunto i 10 miliardi di dollari al giorno.

Il nuovo scambio è stato lanciato a luglio 2017. Ma la quantità di denaro scambiato fino ad ora ha raggiunto i 10 miliardi di dollari al giorno. Elevata liquidità: Binance supporta le coppie di trading con estrema liquidità.

Binance supporta le coppie di trading con estrema liquidità. Alte prestazioni: Binance può elaborare 1,4 milioni di ordini al secondo.

Binance può elaborare 1,4 milioni di ordini al secondo. Supporto di più monete: Binance supporta oltre 100 diverse monete e token, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA (MIOTA), NEO (NEO), Bitcoin Cash (BCH), QTUM, Monaco (MCO), Binance coin (BNB) ,..

Binance supporta oltre 100 diverse monete e token, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA (MIOTA), NEO (NEO), Bitcoin Cash (BCH), QTUM, Monaco (MCO), Binance coin (BNB) ,.. Commissioni di transazione estremamente basse: Mentre la commissione di transazione di alcuni altri scambi come Bittrex o Poloniex è dello 0,25%, con Binance la commissione è solo dello 0,1% per transazione. In particolare, la commissione di transazione è solo dello 0,05% se si utilizza BNB, una moneta emessa esclusivamente da Binance per pagare la commissione.

Mentre la commissione di transazione di alcuni altri scambi come Bittrex o Poloniex è dello 0,25%, con Binance la commissione è solo dello 0,1% per transazione. In particolare, la commissione di transazione è solo dello 0,05% se si utilizza BNB, una moneta emessa esclusivamente da Binance per pagare la commissione. Supporto multi-dispositivo: Binance supporta più dispositivi e piattaforme per soddisfare le esigenze dei clienti come il browser Web HTML5, WeChat, l’app di trading mobile con sistemi operativi Android e IOS.

Binance supporta più dispositivi e piattaforme per soddisfare le esigenze dei clienti come il browser Web HTML5, WeChat, l’app di trading mobile con sistemi operativi Android e IOS. Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7: Il processo di supporto di Binance è al 100% on-platform, molto veloce e conveniente, professionale. Se qualcuno ti contatta attraverso altri mezzi sostenendo di essere un agente di supporto binance, è molto probabilmente falso.

Il processo di supporto di Binance è al 100% on-platform, molto veloce e conveniente, professionale. Se qualcuno ti contatta attraverso altri mezzi sostenendo di essere un agente di supporto binance, è molto probabilmente falso. Multi lingua: Binance supporta 13 lingue, tra cui inglese, giapponese, coreano, russo, spagnolo e altro ancora…

Con i vantaggi di cui sopra, nonché la sicurezza e la stabilità utilizzando il potente sistema di conoscenza multistrato, Binance ha dimostrato la sua posizione nel mercato finanziario internazionale e offre una buona esperienza utente. . Quindi binance è una truffa o no? Continuiamo a imparare a rispondere a questa domanda nell’articolo qui sotto.

Contro

Oltre ai vantaggi e alle caratteristiche di cui sopra, Binance presenta anche alcuni svantaggi come segue:

Binance raccoglie e memorizza alcuni dati dell’utente, come gli indirizzi IP.

Binance ha troppe caratteristiche di trading diverse che rendono difficile l’accesso per i nuovi arrivati.

Tuttavia, non ci sono state informazioni che dimostrino che binance è una truffa da parte degli utenti. Questo è il fattore che determina la credibilità dello scambio Binance.

2. eToro

Nel 2018, la società ha aggiunto funzionalità di trading crittografico. eToro è una piattaforma di lunga data che è iniziata come intermediazione per il trading azionario e forex. Di conseguenza, è cresciuto in popolarità e ha attratto più trader e investitori Bitcoin.

È disponibile in tutto il mondo dove Bitcoin è legale e gli utenti internazionali lo hanno trovato una piattaforma sicura per scambiare Bitcoin. La società segue le leggi internazionali e locali, il che significa più sicurezza per i commercianti. Ha più di 140 uffici in Canada, Australia ed Europa, ma ha sede nel Regno Unito.

Sebbene sia una piattaforma forex nelle sue origini, è ancora un potente broker Bitcoin. Questo perché la società ha adattato la sua interfaccia per includere il trading di criptovaluta. Inoltre, eToro ha quasi 23 milioni di utenti fidati.

I nuovi utenti possono avviare un portafoglio crittografico a partire da $ 10 e anche le commissioni di transazione sono abbastanza ragionevoli. Ci vuole poco tempo e investimenti per scambiare criptovaluta su eToro, e gli utenti possono anche scambiare altre criptovalute, come la moneta Shiba Inu.

Ciò che rende eToro diverso dalla maggior parte è l’aspetto dei social network, che rende il trading più amichevole e più accessibile all’utente medio. Ad esempio, gli utenti possono connettersi con gli altri e copiare le loro strategie. Di conseguenza, possono tagliare la curva di apprendimento e avere successo più velocemente. Inoltre, gli utenti possono imparare dagli errori del passato ed evitarli in futuro. In altre parole, i nuovi trader di Bitcoin possono sfruttare gli investitori di successo.

Un altro fattore che rende eToro eccezionale è la connettività diretta alla blockchain. Gli utenti possono completare i loro ordini commerciali e le transazioni sulla blockchain direttamente. Di conseguenza, le commissioni sono minime e il trading è più sicuro.

Caratteristiche eccezionali

Copy Trading: I trader di Bitcoin principianti amano eToro per la funzione CopyTrader. Questa opzione rende eToro un social network per i trader e gli investitori di Bitcoin. Gli utenti possono pubblicare informazioni preziose, connettersi con gli altri e copiare portfolio di successo. Inoltre, possono moltiplicare il loro investimento senza esperienza precedente.

Copia portafogli: Questa è un’altra caratteristica utile che rende eToro uno scambio Bitcoin preferito e gli utenti interessati a investire in criptovalute possono provarlo. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico creano portafogli personalizzati, in modo che gli utenti possano iniziare a investire e guadagnare a pieno regime senza esperienza o stress.

Conto demo: gli utenti di eToro possono ottenere $ 100K in denaro virtuale, in modo che possano costruire il loro portafoglio e testare le strategie prima di impegnarsi completamente. L’account demo consente agli utenti di sperimentare in condizioni di mercato in tempo reale senza rischi.

Prezzi bassi: questo scambio rende facile per l’utente medio investire in Bitcoin. Lo fa riunendo diversi scambi di criptovaluta sotto lo stesso tetto. Pertanto, gli utenti possono ottenere le migliori tariffe per l’acquisto, la vendita e lo scambio di Bitcoin, e significa anche commissioni più basse e più opzioni di trading.

Mercato globale: eToro ha utenti in più di 140 paesi in tutto il mondo e l’azienda si sta espandendo e introducendo nuovi prodotti ai suoi utenti. È anche disponibile in 19 lingue, rendendolo una buona scelta per gli utenti internazionali.

Un pioniere nell’investimento sociale

Commissioni di transazione basse

Portafoglio on-platform

Impara da trader esperti

Potenti tecnologie di sicurezza

Contro

Altamente regolamentato in tutto il mondo

Trading Forex non disponibile negli Stati Uniti

3. Coinbase

Coinbase è uno degli scambi Bitcoin più antichi e affermati nel gioco crittografico e si espande ininterrottamente dal 2012. Ha più di 73 milioni di trader felici in oltre 100 paesi. Questi utenti scambiano circa $ 100 miliardi ogni anno sulla piattaforma decentralizzata.

Attualmente, Coinbase ha più di 2.700 dipendenti e la piattaforma gestisce circa $ 255 miliardi di attività. Coinbase non è il tuo scambio Bitcoin medio. Perché? Perché ha radici profonde nel settore con il sostegno internazionale.

Coinbase offre agli utenti due piattaforme di trading e un distinto prodotto di portafoglio di criptovaluta. In breve, gli utenti possono personalizzare questo scambio Bitcoin indipendentemente dal loro livello di esperienza. Sia gli investitori pesanti principianti che i trader di vecchia data troveranno ciò di cui hanno bisogno.

Gli utenti possono acquistare, vendere e scambiare Bitcoin e possono anche scambiare più di 100 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

Coinbase è uno dei rari scambi di Bitcoin che offre assicurazioni. Pensalo come uno scambio Bitcoin altamente custodito, simile a una banca di massima sicurezza. Se un hacker ruba le risorse di un utente, Coinbase può invertire la perdita in una certa misura. Non c’è da meravigliarsi che utenti e investitori scelgano Coinbase in punteggi.

Non è difficile immaginare perché Coinbase sia diventato uno scambio Bitcoin di alto livello, poiché è stato il primo scambio Bitcoin a unirsi al mercato azionario statunitense a un prezzo azionario più alto di Facebook. Inoltre, sta investendo in altre società di criptovaluta offrendo un fondo di criptovaluta.

Caratteristiche eccezionali

Impara e guadagna: Coinbase ha molti corsi di criptovaluta gratuiti disponibili al pubblico. Gli utenti possono aderire a questi programmi gratuiti e guadagnare criptovalute completandole. Non solo gli utenti possono imparare tutto sulle criptovalute, ma possono anche fare soldi mentre lo fanno.

Prendi in prestito: Coinbase offre anche il suo programma di prestito, in cui gli utenti possono prendere in prestito valuta fiat con i loro Bitcoin come garanzia. Inoltre, possono prendere in prestito fino al 40% delle loro attività Bitcoin, fino a $ 1 milione in totale. Il tasso di interesse su tale prestito è dell’8% e non è necessario alcun controllo del credito.

Costruisci un’infrastruttura crittografica: gli sviluppatori possono utilizzare l’API Coinbase per creare applicazioni Bitcoin, che consente loro di esaminare il mercato, individuare opportunità e creare strategie di trading. Utilizzando le funzionalità di Coinbase Pro, gli sviluppatori hanno accesso a una grande quantità di dati.

Portafoglio sicuro: Coinbase offre un portafoglio sofisticato per la memorizzazione di Bitcoin e NFT. Sia su dispositivi mobili che su browser web, è compatibile con oltre 500 token. Gli utenti possono anche scambiare i loro NFT in un unico posto, che è molto meglio e più veloce di avere risorse crittografiche sparse su diverse piattaforme.

Convenienza: Coinbase è ancora facile da usare, nonostante tutte le campane e i fischietti. Il sito Web e l’app mobile sono intuitivi da imparare, quindi non è necessaria una formazione aggiuntiva per utilizzare le funzionalità offerte. Inoltre, gli utenti possono iniziare a fare trading dal primo giorno senza aiuto esterno.

Più criptovalute: gli utenti possono scambiare più di 100 criptovalute su Coinbase, rendendolo uno dei più grandi scambi di Bitcoin al mondo. Nel complesso, offre più coppie di criptovalute da scambiare rispetto ai suoi concorrenti.

Un gran numero di criptovalute

Adatto ai principianti

Piattaforma di trading avanzata per professionisti

Guadagna criptovalute completando materiale didattico

Trading da cripto a cripto

Assicurato

Facile da usare per gli sviluppatori

Abilitato per NFT

App per Android e iOS

Contro

Costoso per i piccoli commercianti

Servizio clienti scadente

Ogni scambio ha i suoi vantaggi. Dopo aver considerato gli elementi essenziali e i vantaggi per gli investitori, abbiamo stilato un elenco dei 3 migliori scambi di Bitcoin e criptovaluta per il 2022.