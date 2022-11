Dogecoin vs Shiba Inu: qual’è il migliore

Con il successo visto da Dogecoin nel 2021, era solo una questione di tempo prima che un concorrente (se così si può chiamare) sfidasse DOGE ad essere il re dei memecoin.

Entra in scena SHIBA INU, un token ERC-20 lanciato nell’estate 2020 che ha iniziato a fare scalpore nel 2021, in seguito al successo di Dogecoin.

SHIB è diventato una scelta popolare per i commercianti che sentivano di aver perso la barca con Dogecoin, e certamente ha premiato coloro che avevano fede. Se avessi investito $ 1.000 in SHIB al momento del lancio, avresti avuto un miliardo di dollari quando ha raggiunto il suo massimo storico nell’ottobre 2021. Proprio come Dogecoin, Shiba Inu è sceso abbastanza dai suoi massimi, ma entrambi possono recuperare.

Se stai cercando di decidere quale memecoin potrebbe essere l’opzione migliore, questa guida ti aiuterà mentre confrontiamo Dogecoin vs Shiba Inu.

Panoramica rapida di Dogecoin

Dogecoin (DOGE) è stato avviato nel 2013 da Jackson Palmer, un ingegnere del software Adobe, e Billy Markus, un ingegnere del software IBM.

Ci sono volute solo circa 3 ore per cambiare il codice Bitcoin originale per creare Dogecoin secondo Markus. La rete Dogecoin è stata lanciata nel dicembre 2013, raggiungendo un massimo storico di quasi 73 centesimi di dollaro nel maggio del 2021. Attualmente è scambiato sotto i 10 centesimi al pezzo.

L’asset utilizza un meccanismo di consenso proof of work proprio come Bitcoin, con blocchi estratti ogni minuto e 10k DOGE che entrano in circolazione attraverso ogni ricompensa di blocco. Markus e Palmer si sono allontanati da Dogecoin nel 2015, mentre figure influenti come Elon Musk sono intervenute per sostenere il memecoin.

Shiba Inu Panoramica rapida

SHIBA INU (SHIB) è stato creato nell’agosto 2020 da una persona pseudonima che si fa chiamare “Ryoshi” con l’obiettivo di essere un concorrente diretto della moneta meme originale che è Dogecoin.

SHIB ha iniziato con una fornitura totale di 1 quadrilione SHIB.

Un quadrilione ha 15 zeri o è 1.000 trilioni in altre parole. La metà dell’offerta è stata immessa in Uniswap ai fini della fornitura di pool di liquidità. L’altra metà è stata inviata al creatore di Ethereum Vitalik Buterin con la speranza che lo avrebbe bruciato. Buterin ha bruciato oltre 400 trilioni di SHIB mentre vendeva il resto e donava i proventi ai soccorsi Covid in India.

SHIB è rapidamente aumentato in popolarità nell’ultimo anno, raggiungendo un massimo storico di $ 0,00008845 nell’ottobre 2021. È sceso di oltre l’80% da quel massimo, ora scambiato a $ 0,00001 per SHIB.

Confronto tra Doge e Shiba Tokenomics

DOGE e SHIB sono due risorse molto diverse quando si tratta della loro tokenomica. Questo per un paio di motivi. In primo luogo, funzionano su meccanismi di consenso completamente diversi e, inoltre, Dogecoin è la sua rete mentre Shiba Inu è un token ERC-20 costruito su Ethereum.

Dogecoin utilizza un meccanismo di consenso proof of work, proprio come Bitcoin, e quindi può essere estratto. Le ricompense dei blocchi Dogecoin avvengono circa ogni minuto, momento in cui entrano in circolazione 10.000 nuovi DOGE. Al contrario, l’offerta di SHIB è già in circolazione e non verrà aggiunta altra SHIB alla fornitura. Tuttavia, DOGE ha una corrente di rifornimento circolante che è un quinto di quella di SHIB, il che significa che è un memecoin molto più scarso.

In secondo luogo, le transazioni DOGE sono abbastanza economiche rispetto a quelle SHIB. Questo perché c’è un basso costo di transazione sulla rete Dogecoin, mentre SHIB utilizza Ethereum come rete, il che significa che è soggetto alle notoriamente alte commissioni sul gas che vengono fornite con ETH. Ciò significa anche che è necessario possedere ETH per effettuare transazioni con SHIB al di fuori di uno scambio, in quanto è la risorsa necessaria per pagare le tasse sul gas. Questo potrebbe cambiare se ETH 2.0 viene avviato correttamente.

Confronta Shiba Inu vs Dogecoin Utility

Quando si tratta di utilità, almeno in questo momento, SHIB in realtà esce in vantaggio. Questo perché SHIB è un token su una blockchain abilitata al contratto intelligente in Ethereum e quindi eredita tutti i vantaggi dei contratti intelligenti. Oltre ad essere disponibile su una varietà di scambi decentralizzati (DEX), il team dietro SHIB ha lanciato ShibaSwap, il proprio DEX. Su ShibaSwap, gli utenti possono puntare il loro SHIB e guadagnare premi oltre a poterlo scambiare con qualsiasi altro token ERC-20. Al contrario, non ci sono contratti intelligenti su Dogecoin, anche se le voci che arriveranno alla fine hanno iniziato a circolare lo scorso maggio senza sviluppo da allora.

In termini di utilizzo come valuta di pagamento, Dogecoin detiene attualmente il vantaggio tra i due cani, poiché le transazioni sono molto più economiche con DOGE rispetto a SHIB esclusivamente a causa delle commissioni sul gas ETH necessarie per inviare SHIB. Sempre più commercianti stanno iniziando ad accettare DOGE come metodo di pagamento, dandogli qualche utilità aggiuntiva, anche se ci sono molte altre risorse che potrebbero diventare il metodo di pagamento crittografico ideale per i commercianti da accettare.

DOGE vs SHIB Conclusione: Memecoins sono Memecoins

La realtà del dibattito DOGE vs SHIB è che, indipendentemente da quale sia considerato un memecoin migliore, è ancora un memecoin. In questo senso, l’idea che uno dei due asset sia un buon investimento è pura speculazione, in quanto nessuno dei due porta nulla di particolarmente innovativo nel settore delle criptovalute.

Piuttosto, sono divertenti attività speculative che puoi acquistare molto per pochissimi soldi, il che porta a un pregiudizio unitario per molti nuovi arrivati. Mentre ad alcune persone piace l’idea di acquistare milioni di una moneta allo stesso prezzo di una frazione di Bitcoin, probabilmente dovresti avere più dietro la tua strategia di investimento che ottenere molte unità di qualcosa.

Mentre possiamo discutere su quale sia meglio in questo momento, potrebbe essere un dibattito su quale sia stato il peggior investimento a lungo termine. Il tempo lo dirà.