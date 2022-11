I migliori portafogli Bitcoin e Crypto

Dovresti sempre avere un posto sicuro dove conservare denaro. Questo è vero con la criptovaluta completamente digitale come lo è con la carta moneta.

Il modo de facto per proteggere la tua criptovaluta personale è utilizzare un portafoglio. I portafogli crittografici sono disponibili in una varietà di forme, tra cui online, desktop e mobile; Ma il modo più consigliato per archiviare le tue criptovalute è un portafoglio hardware.

I portafogli hardware combinano in realtà la facilità d’uso di un’interfaccia digitale con la sicurezza di un dispositivo offline che generalmente assomiglia a una memory stick o a un dongle. Sono abbastanza facili da usare, molto sicuri e relativamente economici.

Se non stai cercando di acquistare un portafoglio hardware, ci sono anche portafogli software molto buoni anche se non offrono lo stesso livello di sicurezza.

Dopo una notevole quantità di test, ecco alcuni dei migliori portafogli crittografici che consigliamo a chiunque cerchi di entrare in criptovaluta.

Il miglior portafoglio crittografico: Ledger Nano X

È facile capire perché il Ledger Nano X è spesso citato come il miglior portafoglio bitcoin tra la comunità di criptovaluta. Il primo portafoglio crittografico di Ledger – il Nano S – era già uno dei portafogli di maggior successo di tutti i tempi, ma il Nano X lo migliora in molti modi.

Forse il più grande aggiornamento singolo per il Nano X è la funzionalità Bluetooth con una batteria integrata per la funzionalità wireless.

Bluetooth apre un mondo di possibilità per gli utenti Crypto perché consente il supporto mobile. Ciò significa che ora puoi utilizzare il telefono anziché il computer desktop per controllare il saldo o effettuare una transazione.

Inoltre, Ledger ha aggiornato il disco rigido interno in modo da poter montare oltre 100 diverse criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash e molti, molti altri. Il dispositivo ha anche uno schermo aggiornato, funzionalità di sicurezza migliorate e una migliore usabilità.

L’unico grande svantaggio del Nano X è il prezzo. Generalmente viene venduto al dettaglio per oltre $ 100, che è molto per un nuovo utente crittografico. D’altra parte, è un prezzo relativamente piccolo da pagare per uno dei migliori portafogli hardware al mondo.

Portafoglio Ledger di punta con sicurezza di livello industriale con bluetooth

Supporta oltre 1300 asset crittografici e token

Supporta tutti i principali sistemi operativi desktop e mobili

Connettiti a Ledger Live per picchettare, DeFi, NFT e altro ancora

COSTO $150

CRIPTOVALUTE 1.300+

SUPPORTO MOBILE iOS, Android

Il miglior portafoglio crittografico economico: Ledger Nano S Plus

L’originale Ledger Nano S è sempre stato una raccomandazione facile, ma aveva un difetto evidente: la capacità di archiviazione. C’era solo spazio sufficiente per installare un massimo di tre app crittografiche.

Fortunatamente il Ledger Nano S Plus è un enorme miglioramento con un disco rigido molto più grande e uno schermo migliore per l’avvio. È ancora significativamente più economico del Ledger Nano X (anche se senza bluetooth).

Ci spingeremmo fino a dire che il Ledger Nano S Plus è il miglior portafoglio crittografico per la maggior parte delle persone.

Valore eccezionale per il prezzo

Enorme miglioramento rispetto all’originale Nano S con schermo migliore e più spazio di archiviazione

Installa oltre 100 app con supporto per migliaia di risorse

Connettiti a Ledger Live per picchettare, DeFi, NFT e altro ancora

Uno dei portafogli hardware più ampiamente supportati in criptovaluta

COSTO $79

CRIPTOVALUTE 5.500+

ARCHIVIAZIONE 100+ app crittografiche

Miglior portafoglio gratuito: BitKeep

BitKeep è un interessante portafoglio multi-asset che offre un carico di funzionalità tra cui DeFi e swap integrati, mercato NFT e altro ancora.

Ciò che separa BitKeep da molti dei suoi concorrenti è l’enorme numero di token supportati. Mentre molti portafogli software sono limitati a un ecosistema crittografico (come Ethereum o Solana), BitKeep supporta oltre 70 diverse blockchain e migliaia di token diversi. È un vero e proprio sportello unico per tutto ciò che riguarda le criptovalute.

Il portafoglio è scaricabile gratuitamente e disponibile su browser iOS, Android e Chrome.

Portafoglio multi-asset completamente decentralizzato

Disponibile in oltre 168 paesi con milioni di utenti

Supporta la maggior parte delle principali criptovalute tra cui ETH, SOL, AVAX

Offre DeFi, NFT, crypto swap e altro ancora

CRIPTOVALUTE 220.000+ (ETH, USDC, BNB, SOL, DOT)

COSTO gratuito da scaricare

SUPPORTO MOBILE iOS, Android

Un portafoglio crittografico alternativo: Trezor Model-T

Trezor è molto la Pepsi di Ledger’s Coke. Entrambi sono i pesi massimi indiscussi del mondo dei portafogli hardware di criptovaluta.

Come Ledger, anche Trezor ha un modello economico, il Trezor One, ma pensiamo che il Trezor Model T di fascia alta sia particolarmente attraente. Ci sono molte persone che pensano che il Trezor Model T sia il miglior portafoglio crittografico ed è difficile discutere con loro.

Il Trezor Model T è uno dei pochi portafogli crittografici che ha un display touchscreen a colori, che lo rende un gioco da ragazzi. Avere uno schermo intero sul dispositivo è un enorme miglioramento rispetto ai piccoli schermi monocromatici utilizzati dalla maggior parte delle aziende. È interessante notare che puoi usare Trezor T per qualcosa di più della semplice criptovaluta. Ha anche un gestore di password in cui è possibile memorizzare in modo sicuro password o altre chiavi digitali.

Il rovescio della medaglia è che il Modello T è proibitivo e generalmente viene venduto al dettaglio per oltre $ 150 rendendolo una delle opzioni più costose sul mercato. Purtroppo l’altro aspetto negativo del Trezor Model T è che non c’è supporto Bluetooth, il che significa che gli utenti mobili sono sfortunati.

Portafoglio di criptovaluta di alto livello con touchscreen impressionante

Compatibile con numerosi portafogli software

Memorizza criptovaluta, password e altre chiavi con facilità

Eccellente assistenza clienti

COSTO $215

CRIPTOVALUTE 1.000+

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Linux

Come funzionano i portafogli hardware

Allora perché hai bisogno di un portafoglio di criptovaluta? Una delle prime cose che devi capire sulla criptovaluta è che praticamente tutte le criptovalute esistono su un libro mastro pubblico di qualche tipo. Quel libro mastro pubblico, che è tipicamente una blockchain, agisce essenzialmente come una banca decentralizzata.

Quando acquisti Bitcoin, o altra criptovaluta, vengono inviati a un indirizzo, cioè una stringa di testo chiamata chiave pubblica. Il tuo portafoglio memorizza un pezzo di testo corrispondente chiamato chiave privata, che è il modo in cui dimostri la proprietà sulla criptovaluta.

Se perdi le tue chiavi private, hai perso la tua crittografia. È così semplice.

Ecco perché molti esperti di crittografia raccomandano di archiviare le chiavi private utilizzando un metodo offline in modo da non poter essere violati o compromessi.

I portafogli hardware consentono agli utenti di archiviare le proprie chiavi private in un dispositivo fisico offline che è sempre possibile collegare al computer o al dispositivo mobile per effettuare una rapida transazione digitale. I portafogli hardware hanno anche eccellenti funzionalità di backup che potrebbero potenzialmente salvare la tua criptovaluta se perdi il tuo portafoglio crittografico fisico.

I portafogli hardware generano anche frasi seed di recupero che è possibile utilizzare per recuperare le chiavi private nel caso in cui il portafoglio hardware venga distrutto, perso o altrimenti compromesso. Le frasi di recupero di solito consistono in 12-24 parole casuali, che puoi importare in un portafoglio per recuperare i tuoi fondi. Dodici parole sono molto più facili da scrivere correttamente, piuttosto che 64 caratteri alfanumerici. Vendono anche portafogli crittografici in metallo in cui è possibile imprimere o incidere la frase di recupero per una sicurezza ancora maggiore.

Ulteriori recensioni di Crypto Wallets

Abbiamo elencato le nostre prime tre scelte principali per i portafogli di criptovaluta hardware sopra, ma ci sono molti altri portafogli sul mercato. Ecco una rapida carrellata degli altri portafogli hardware disponibili.

Trezor One

Questo è un ottimo portafoglio hardware che si confronta molto bene con il Ledger Nano S. I due dispositivi sono molto simili e hanno un prezzo quasi identico nella fascia bassa del mercato, ma preferiamo il fattore di forma del Nano S. D’altra parte, Trezor One ha uno schermo più grande in modo che potrebbe spingerlo sopra le righe per alcuni utenti. Indipendentemente da ciò, è uno dei migliori portafogli bitcoin che puoi acquistare.

Prezzo accessibile

Semplice da usare

Supporta oltre 1000 monete e gettoni

Marchio di fiducia

COSTO $59- $69

CRIPTOVALUTE 1.000+

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Android, iOS

Portafoglio hardware KeepKey

KeepKey è un portafoglio hardware sottovalutato con un display a LED molto grande che è arrivato sul mercato molto tardi rispetto a Trezor o Ledger. In realtà è uno dei portafogli a basso costo e il grande schermo rende il suo utilizzo molto facile da usare. Il grande schermo è parte del motivo per cui alcune persone credono che sia il miglior portafoglio di criptovaluta. Il rovescio della medaglia è che non è molto portatile a causa del suo fattore di forma e la società non ha la reputazione a lungo termine di Trezor o Ledger.

Portafoglio hardware che offre un alto grado di sicurezza per i suoi utenti

Semplice integrazione con ShapeShift, uno scambio crittografico non custodiale

Può essere utilizzato con qualsiasi desktop, laptop o dispositivo Android

Il grande schermo aiuta con l’interfaccia utente

COSTO $17- $50

CRIPTOVALUTE 1.000+

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Linux, Android

Ellipal Titan

L’Ellipal Titan è una nuova aggiunta al mercato e l’unico dispositivo che è “airgapped”, il che significa che è completamente privo di fili o persino di connessione wireless. Ciò significa che è potenzialmente il dispositivo più sicuro sul mercato. Dispone inoltre di uno schermo intero, che essenzialmente lo rende uno smartphone senza connettività. Il lato positivo è che non è necessario collegarlo e puoi effettuare transazioni scansionando un codice QR con un’app mobile coincidente. È troppo presto per raggiungere un verdetto sul Titano e lo terremo d’occhio. Continua a controllare CryptoVantage per le recensioni più approfondite del portafoglio crittografico.

Portafoglio hardware completamente air-gapped

La prova di manomissione e le chiavi non sono mai esposte a Internet

Si connette con l’app Ellipal per inviare e ricevere facilmente criptovalute

Azienda emergente

COSTO $169+

CRIPTOVALUTE 30+

PIATTAFORME SUPPORTATE Android e iOS

Diversi tipi di portafogli crittografici

Mentre i portafogli hardware sono spesso considerati il modo migliore per archiviare criptovalute, è importante notare che ci sono altri modi per conservare le tue criptovalute. Forse la cosa migliore dei portafogli non hardware è che tendono ad essere gratuiti. Ecco uno sguardo alle alternative a un portafoglio hardware.

Scambio (gratuito)

È possibile acquistare risorse digitali su una criptovaluta e lasciarle parcheggiate sullo scambio stesso. Questo è indicato come un “portafoglio di custodia” ed è considerato uno dei modi meno sicuri per archiviare criptovaluta perché una terza parte detiene le tue chiavi private. Diversi scambi di alto profilo hanno presentato istanza di fallimento e sostanzialmente derubato i loro clienti. Gli scambi sono diventati molto più affidabili nel corso degli anni, ma non è consigliabile lasciare una quantità considerevole di criptovaluta su uno scambio.

Portafoglio desktop (gratuito)

I portafogli desktop sono facili da usare ma significativamente più sicuri degli scambi di criptovaluta. Almeno con un portafoglio desktop le tue chiavi private sono memorizzate sul tuo personal computer. Ciò significa che il tuo PC o Mac dovrebbe essere compromesso per ottenere le tue monete rubate. È sicuramente possibile, ma meno probabile. Il lato positivo è che è molto facile effettuare transazioni utilizzando il tuo portafoglio desktop perché le chiavi sono già sul tuo computer e non devi collegare nulla. Generalmente i portafogli desktop sono gratuiti.

Portafogli mobili (generalmente gratuiti)

Anche i portafogli mobili sono molto convenienti, ma sono considerati più sicuri dei portafogli desktop perché gli smartphone sono generalmente meno inclini al malware rispetto ai personal computer. Inoltre, alcuni portafogli mobili consentono di aggiungere ulteriori livelli di sicurezza come PIN a 4 cifre o identificazione delle impronte digitali. Oltre a questo, funzionano più o meno allo stesso modo dei portafogli desktop, il che significa che è molto facile inviare e ricevere criptovaluta. Tuttavia, potresti essere nei guai se perdi il tuo smartphone. Fortunatamente se hai effettuato backup della tua frase di recupero o delle chiavi private, non dovresti avere nulla di cui preoccuparti.

Perché i portafogli hardware sono i migliori

È per tutti i motivi di cui sopra che i portafogli hardware sono generalmente considerati il modo migliore per archiviare le risorse digitali.

I portafogli hardware sono eccezionalmente difficili da decifrare. Un ladro dovrebbe rubare fisicamente il tuo dispositivo e rompere il tuo codice pin, il che è molto, molto improbabile. I portafogli hardware utilizzano essenzialmente l’autenticazione a due fattori (il tuo dispositivo e il tuo computer) con la sicurezza aggiuntiva di mantenere offline le tue chiavi private.

È anche relativamente facile effettuare transazioni con portafogli hardware una volta collegati al computer.

I portafogli hardware hanno la possibilità di eseguire il backup dei fondi con una frase di recupero, che è solo un altro motivo per cui i portafogli hardware sono un dispositivo di archiviazione di criptovaluta ideale. I portafogli hardware sono semplicemente il pacchetto completo quando si tratta di archiviare criptovaluta in modo sicuro.

Il miglior portafoglio per te

Quando scegli un portafoglio hardware dovresti tenere presente che è leggermente soggettivo e ci sono alcune funzionalità che probabilmente piaceranno di più a determinati utenti.

Per le persone che hanno appena iniziato a utilizzare la criptovaluta è facile consigliare opzioni di budget da Ledger e Trezor. Costano meno di $ 60 e forniscono un modo affidabile, anche se un po ‘semplice, di conservare in modo sicuro la tua criptovaluta.

Potresti anche iniziare con un portafoglio software, che è ancora più facile da usare e generalmente gratuito, ma meno sicuro.

Se hai grandi quantità di criptovalute, potresti anche prendere uno dei modelli di alto livello.

Anche se non hai intenzione di acquistare una grande quantità di criptovaluta, vale comunque la pena acquistare un portafoglio e abituarsi al processo di possesso e archiviazione della criptovaluta.

In generale ecco alcune delle cose da considerare quando si acquista un portafoglio hardware:

Prezzo

Sicurezza

Supporto mobile

Interfaccia utente

Dimensioni fisiche del dispositivo

Affidabilità

Il miglior portafoglio non hardware

I portafogli hardware sono spesso considerati il modo migliore per archiviare in sicurezza Bitcoin, ma certamente non sono l’unico modo per farlo. Ci sono molti portafogli desktop e mobili che ottengono recensioni solide dalla comunità crittografica. I portafogli desktop e mobili sono particolarmente utili per mantenere una piccola quantità di criptovaluta per effettuare transazioni. Inoltre sono gratuiti.

Ecco una rapida carrellata di alcuni dei portafogli crittografici non hardware più popolari:

Exodus — Portafoglio desktop

Exodus Wallet ha molto da offrire come portafoglio di criptovaluta. Da un’interfaccia elegante a uno scambio integrato, Exodus è uno dei portafogli di criptovaluta più popolari sul mercato.

Il portafoglio mostra tutta la tua criptovaluta in modo illustrato, come un portafoglio azionario, completo di grafici, diagrammi e altro. È un modo eccellente per archiviare più criptovalute e avere un’idea di come stanno andando tutte le tue monete. In altre parole: agli investitori piacerà Exodus.

Exodus ha recentemente incorporato il supporto o Android e iOS in modo da poterlo effettivamente utilizzare su dispositivi mobili e desktop.

Download gratuito per desktop e dispositivi mobili

Supporta più portafogli hardware

Supporta oltre 100 criptovalute

Ottimo supporto clienti

GRATUITO

CRIPTOVALUTE 100+

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Portafoglio Trust

Trust Wallet è un portafoglio molto popolare dal team di Binance. È un portafoglio semplice che offre un’interfaccia utente solida e una buona sicurezza a tutto tondo. Uno dei maggiori vantaggi di Trust Wallet è che supporta un’ampia varietà di risorse per lo staking, il che significa che puoi guadagnare entrate passive nella tua criptovaluta mentre è seduta nel tuo portafoglio.

Portafoglio multi-crittografia altamente rispettato lanciato come progetto open source

Metti in palio monete come Binance Coin, Kava e Cosmos per guadagnare interessi

Opzioni per acquistare criptovaluta direttamente nel portafoglio

Supporta NFT e dApp in-browser

CRIPTOVALUTE 160+ (BTC, USDC, ETH, SOL)

GRATUITO

Crypto.com

Il portafoglio Crypto.com è una nuova aggiunta che probabilmente sarà interessante solo se si utilizza pesantemente la piattaforma Crypto.com. Puoi lasciare le tue monete su Crypto.com ma il sito ha anche lanciato di recente un portafoglio non custodito in cui in realtà conservi le tue chiavi private. È un buon portafoglio iniziale e consente agli utenti di rimanere all’interno dell’ecosistema Crypto.com.

Un portafoglio sicuro e non custodito nell’ecosistema Crypto.com

Puntate monete come CRO e ATOM direttamente dal portafoglio

Design elegante e U.I. molto forte per i nuovi utenti crittografici

Trasferisci facilmente fondi da Crypto.com a Crypto.com Wallet

GRATUITO

CRIPTOVALUTE BTC, ETH (& ERC-20), ATOM, DOT, XLM

PIATTAFORME SUPPORTATE Android e iOS

Atomic Wallet

Atomic Wallet è un’altra opzione forte nel mercato dei portafogli software.

Atomic è un portafoglio multi-valuta decentralizzato disponibile per Windows, MacOS e Linux. Interesting Atomic utilizza la tecnologia BitTorrent per mantenere la sua indipendenza e offrire ai suoi utenti un’esperienza solida a costo zero. Atomic consente inoltre agli utenti di utilizzare carte bancarie per acquistare criptovalute all’interno del portafoglio, che è una caratteristica molto interessante. Puoi anche scambiare diverse criptovalute all’interno dell’app.

Gli utenti hanno molte opzioni con Atomic poiché il portafoglio supporta oltre 500 diverse criptovalute e token. Il rovescio della medaglia di Atomic è che non c’è supporto per i portafogli hardware e il supporto per il portafoglio è abbastanza scarso.

Oltre 500 monete e gettoni supportati

Portafoglio gratuito

Facile da usare per i principianti

Molto sicuro

GRATUITO

CRIPTOVALUTE 500+

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Guarda

Guarda è un portafoglio interessante nello spazio criptovaluta che probabilmente piacerà alla folla open source. Fornisce una soluzione di archiviazione non custodiale per una varietà di risorse digitali tra cui Bitcoin, Ethereum e oltre 40 + altri. È anche possibile acquistare Bitcoin direttamente nel portafoglio grazie alla sua integrazione con Simplex. Una delle caratteristiche killer di Guarda è che puoi collegarlo a un portafoglio hardware Ledger per darti un ulteriore livello di protezione. Sul lato negativo Guarda non offre supporto per il collegamento di portafogli hardware Trezor o KeepKey.

Integrazione con i portafogli hardware Ledger

Possibilità di scambiare tra criptovalute all’interno dell’interfaccia del portafoglio

Supporto per 45 criptovalute e 10.000 token

Possibilità di creare il proprio token ERC-20

GRATUITO

CRIPTOVALUTE 45+

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

BRD Wallet

BRD Wallet, precedentemente noto come Bread, è uno dei portafogli mobili più semplici per i principianti di criptovaluta.

BRD si concentra molto sul rendere il suo software semplice e facile da usare e per lo più lo tirano fuori con un’interfaccia semplice che quasi chiunque potrebbe capire immediatamente. È interessante notare che è anche possibile acquistare Bitcoin nell’app in alcuni paesi.

Poiché BRD si concentra così tanto sull’accessibilità, rimane indietro rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti quando si tratta di sicurezza e non troverai autenticazione a 2 fattori o più funzionalità di sicurezza. BRD supporta solo Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ethereum ed è disponibile solo su iPhone e Android.

Download gratuito per iOS e Android

L’installazione richiede solo pochi secondi

Le chiavi sono memorizzate solo nel telefono

Leggero e facile da usare

GRATUITO

CRIPTOVALUTE BTC, ETH, BRD Token

PIATTAFORME SUPPORTATE Android e iOS

Portafoglio Mycelium

Il micelio è spesso definito “The Default Bitcoin” grazie al design semplice e alla facilità d’uso. Il portafoglio è stato lanciato nel 2013 e da allora è stato uno dei portafogli software più affidabili. Il portafoglio ha anche modalità principiante ed esperto, che consente a tutti di ottenere il massimo dal software. L’unico aspetto negativo di Mycelium è che offre solo supporto nativo per Bitcoin ed Ethereum, il che lo rende una scelta non ottimale per detenere tonnellate di altcoin.

Crea un portafoglio e inizia a usarlo in pochi secondi

Connessione super veloce alla rete bitcoin attraverso i super nodi di Mycelium

Chiavi private crittografate, detenute solo dall’utente e non lasciare mai il portafoglio

Modalità principiante per semplicità: modalità esperto per utenti esperti (include API)

GRATUITO

CRIPTOVALUTE BTC ed ETH

PIATTAFORME SUPPORTATE Android e iOS

Edge

Edge è il principale concorrente di Mycelium e offre un’interfaccia molto più appariscente con una varietà di nuove funzionalità tra cui il log-in Fast Touch su iPhone e backup automatici.

È facile memorizzare più portafogli in un unico account, il che significa che è possibile impostare il proprio account in modo simile a un conto bancario tradizionale con conti di “risparmio” e “controllo”.

Edge non ha la storia di Mycelium, ma sta rapidamente sviluppando una base di clienti fedeli.

Bordò

Ottimo portafoglio per i nuovi utenti di criptovaluta

Leggero e facile da installare

Guadagna interessi sulle criptovalute direttamente nel portafoglio

Uno dei portafogli software più sicuri

GRATUITO

CRIPTOVALUTE 30+

PIATTAFORME SUPPORTATE Android e iOS

MyEtherWallet

MyEtherWallet è uno dei portafogli software più specializzati nello spazio criptovaluta in quanto si concentra su – hai indovinato – Ethereum. Non sei completamente limitato a Ethereum, tuttavia, poiché MyEtherWallet (o MEW come è affettuosamente noto) offre anche supporto per i token ERC-20. Gli utenti di MEW hanno il pieno controllo dei propri fondi e possono persino acquistare Ether dall’interno dell’app utilizzando una carta di debito o di credito.

Il portafoglio più semplice per i nuovi arrivati di criptovaluta per iniziare con Ethereum

Gli utenti hanno il pieno controllo delle proprie chiavi private

MyEtherWallet.com piattaforma semplifica l’accesso a tutte le applicazioni costruite su Ethereum

Supporto per il portafoglio hardware

GRATUITO

CRYPTOCURRENCIES Ether e tutti i token ERC-20

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, MacOS, Android, iOS

MetaMask

MetaMask è il popolarissimo portafoglio basato su Ethereum che offre molto più di un semplice portafoglio. MetaMask (che può essere installato direttamente nel tuo browser) apre un portale per l’ecosistema Ethereum DeFi dove puoi scambiare, prendere in prestito e prestare diversi token. Puoi anche acquistare ETH direttamente all’interno del portafoglio MetaMask. È interessante notare che puoi anche collegare portafogli hardware di aziende come Ledger o Trezor e aggiungere ancora più sicurezza al tuo portafoglio MetaMask. L’unico aspetto negativo? Niente Bitcoin.

L’interfaccia utente è facile da comprendere per i principianti

Portale in una varietà di dapps Ethereum

Integrazioni di portafogli hardware

Disponibile su dispositivi mobili e come estensione del browser

MIGLIAIA DI CRIPTOVALUTE (qualsiasi token blockchain compatibile con Ethereum o EVM)

COSTO gratuito da scaricare

Portafoglio Electrum

Electrum è uno dei più antichi portafogli Bitcoin esistenti e, di conseguenza, è anche uno dei portafogli digitali più popolari. Secondo alcune stime Electrum è responsabile del 10% di tutte le transazioni Bitcoin. Il portafoglio stesso è leggermente vecchia scuola e meno intuitivo di alcuni dei portafogli più moderni. Gli utenti di Altcoin non devono applicare, tuttavia, poiché Electrum è dedicato esclusivamente a Bitcoin.

Electrum Bitcoin Wallet

Autenticazione a due fattori disponibile per le transazioni

I portafogli hardware possono essere utilizzati con questo portafoglio

Portafoglio predefinito incluso nel sistema operativo Tails per utenti focalizzati sulla privacy

Supporto solo Bitcoin

GRATUITO

CRIPTOVALUTE Bitcoin

PIATTAFORME SUPPORTATE Windows, Linux, MacOS, Android

Keplr Wallet

Il primo portafoglio abilitato IBC per l’ecosistema Cosmos

Invia, ricevi, scambia e punta asset come Cosmos, Cronos, Luna e Juno

Compatibile con i portafogli hardware Ledger per una maggiore sicurezza

Interfaccia pulita e di facile comprensione

CRIPTOVALUTE Cosmos, Terra, Cronos, Osmosis (Tutte le attività IBC)

GRATUITO

BROWSER SUPPORTATI Chrome, Brave

Terra Station

Il portafoglio principale per l’ecosistema Terra (LUNA, UST e altro)

Connetti il portafoglio hardware Ledger per una sicurezza ancora maggiore

Palo LUNA direttamente da Terra Station

App per dispositivi mobili, desktop e browser

CRIPTOVALUTE Terra LUNA, TerraUSD (UST), KRT, MNT, SDT e altro ancora

GRATUITO

FORMATI DELLE APP Browser, desktop, mobile (iOS, Android)

ZenGo

Nessuna password, nessuna frase seme, nessuna chiave privata = nessun fondo perso per una password persa

Un ibrido di un portafoglio custodiale e non custodiale

Il download e la configurazione gratuiti richiedono solo 21 secondi

Interfaccia utente semplificata e facile da capire per i nuovi utenti crittografici

CRIPTOVALUTE 70+ (BTC, ETH, BNB, DOGE)

COSTO gratuito da scaricare

ColdCard

Portafoglio crittografico di prima classe con un luminoso schermo OLED da 128X64 pixel.

Portafoglio solo Bitcoin con tastierino numerico completo

Il chip di sicurezza crittografica memorizza la chiave privata in un chip di sicurezza dedicato, non il flash del micro principale.

Main in Canada utilizzando una catena di approvvigionamento sicura

CRIPTOVALUTE Bitcoin

COSTO $157

COSTRUITO IN: Canada

Phantom Wallet

Phantom Wallet è un portafoglio eccellente e leggero che è stato sviluppato appositamente per le risorse basate su SOL e Solana. Il portafoglio può essere scaricato come estensione del browser e offre supporto per lo staking e lo scambio di criptovalute direttamente nel portafoglio. Può anche essere combinato con un portafoglio hardware per una sicurezza ancora maggiore.

Portafoglio Solana leggero non custodito che funziona nel browser

Compatibile con i dispositivi Ledger per una maggiore sicurezza

Solana facile da puntare su Phantom per la generazione di reddito passivo

Offre supporto per una serie di token e NFT basati su SOL

CRIPTOVALUTE Attività basate su Solana (SOL, USDC, USTD, SIERO)

COSTO gratuito da scaricare

Brave Wallet

Brave Wallet è il portafoglio di debutto del popolare browser Brave basato su crittografia. Ci sono diversi vantaggi nell’avere un portafoglio crittografico nativo integrato nel tuo browser, ma forse il più grande è che non puoi scaricare accidentalmente un portafoglio crittografico dannoso che ruberà i tuoi fondi. Brave Wallet offre funzionalità compatibili con tutti i token basati su ERC20 e le monete conformi a EVM come Polkadot, AVAX e BNB con piani per aggiungere Solana in futuro. L’unica omissione clamorosa? Per ora non c’è supporto Bitcoin.

Portafoglio crittografico non custodiale integrato da Brave Browser

Non è necessario installare un’estensione poiché Brave Wallet è integrato nel browser

Possibilità di scambiare criptovalute nel browser

Memorizza facilmente i tuoi token BAT

CRIPTOVALUTE ETH, BAT, LINK, USDC, DOT, AVAX

GRATUITO

Lattice1 di GridPlus

Il Lattice1 di GridPlus è uno dei portafogli crittografici hardware più audaci della storia con TFT da 5 “con risoluzione 480×800 che consente agli utenti di vedere intere transazioni crittografiche. Presenta anche un prezzo elevato, ma potrebbe essere di interesse per gli utenti di Bitcoin ed Ethereum che desiderano un portafoglio hardware di lusso.

Le SafeCard consentono di avere conti sicuri senza fine tramite slot per schede Lattice1

Ampio touchscreen leader della categoria che visualizza interi messaggi di transazione

Componenti fisici altamente tecnici che lo rendono uno dei portafogli più sicuri sul mercato

Compatibile con MetaMask

CRIPTOVALUTE Bitcoin, Ethereum (ERC-20, NFT, ecc.)

COSTO $397

PIATTAFORME SUPPORTATE Esegue il proprio sistema operativo

Rainbow wallet

Rainbow wallet è un portafoglio mobile estremamente elegante che è fantastico per gli utenti di criptovalute che preferiscono utilizzare smartphone o tablet rispetto ai computer desktop. Il portafoglio Rainbow è limitato alle sole risorse basate su Ethereum, ma offre un accesso rudimentale a cose come DeFi e NFT, che lo rendono un ottimo posto per iniziare il tuo viaggio crittografico.

Portafoglio mobile semplificato che è particolarmente utile per i principianti di criptovalute

Fai trading direttamente su Uniswap dall’app mobile

Invia e ricevi risorse utilizzando Ethereum Naming Service

Visualizzare NFT all’interno dell’applicazione

CRIPTOVALUTE Monete Ethereum (ETH, DAI, UNI, BAT)

COSTO gratuito da scaricare

SUPPORTO MOBILE iOS, Android

Come si confrontano i principali portafogli crittografici?

Ci sono molti grandi portafogli di criptovaluta là fuori, ma potresti chiederti come si confrontano tra loro. Prima di tutto, se le tue domande non hanno trovato risposta in questa pagina, ci sono molti altri siti che classificano i migliori portafogli crittografici.

Ci siamo anche presi il tempo di confrontare alcuni dei portafogli più popolari in base a funzionalità come sicurezza, software, costi e altro.