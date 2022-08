“non è possibile stimare il gas” su PancakeSwap: ecco come correggere l’errore

Stai ricevendo un errore “non è possibile stimare il gas” su PancakeSwap?

Ecco il messaggio di errore completo, “La transazione non può avere successo a causa di un errore: non è possibile stimare il gas”.

Seguito da, “la transazione potrebbe non riuscire o potrebbe richiedere un limite di gas manuale.

Questo è probabilmente un problema con uno dei token che stai scambiando”.

Il messaggio di errore impedisce di acquistare o vendere il token.

Può essere causato quando stai scambiando un token come Safemoon, Bonfire o altri.

Errori come questi sono molto comuni su PancakeSwap, quindi non sei l’unico a sperimentarlo.

Cosa significa “non è possibile stimare il gas” su PancakeSwap?

“non può stimare il gas” su PancakeSwap significa che lo scambio non può stimare la commissione della transazione.

Di solito accade quando ci sono troppe cifre decimali nel numero di token.

Quando ci sono troppe cifre decimali nel numero di token, può verificarsi l’errore “Impossibile stimare il gas”.

Ad esempio, se stai scambiando BNB con 155.968325 ANKR, potresti ricevere il messaggio di errore.

Questo perché il token ha troppe cifre decimali.

Un altro motivo per cui hai ricevuto l’errore “impossibile stimare il gas” è perché il token potrebbe essere una truffa.

Tuttavia, questo di solito non è il caso.

Per verificare se il token è una truffa, è necessario visualizzare le sue transazioni recenti.

Se ci sono persone che acquistano e vendono il token di recente, molto probabilmente non è una truffa e il messaggio di errore è causato da PancakeSwap.

Il messaggio di errore può essere facilmente risolto utilizzando i passaggi seguenti.

Come risolvere “impossibile stimare il gas” su PancakeSwap

Per correggere “impossibile stimare il gas” su PancakeSwap, modificare la tolleranza allo slittamento al 12%.

Quindi, è necessario modificare il numero di token che si sta tentando di scambiare.

Dopo aver modificato il numero di token che si sta tentando di scambiare, il messaggio di errore verrà corretto.

Ad esempio, se stai cercando di scambiare BNB con Safemoon, il numero di Safemoon potrebbe avere molte cifre decimali.

Oppure, gli ultimi numeri di Safemoon potrebbero essere molto casuali (ad esempio 5123859).

Quando ciò accade, PancakeSwap potrebbe avere problemi a stimare la commissione della transazione.

Di conseguenza, la transazione fallirà e otterrai l’errore “Impossibile stimare il gas”.

Inoltre, una bassa tolleranza allo slippage potrebbe causare il fallimento anche della transazione.

Ciò è dovuto alla commissione del token.

È possibile mitigare questa situazione aumentando la tolleranza allo slippage in incrementi per scoprire la tolleranza di slippage più bassa per la transazione per il successo della transazione.

Ecco come puoi risolvere “non è possibile stimare il gas” su PancakeSwap:

Passo #1: Cambia la tua tolleranza allo slittamento al 12%

Per cominciare, è necessario aprire PancakeSwap.

Una volta che sei su PancakeSwap, scegli i token che desideri scambiare.

Puoi farlo selezionando il token che desideri acquistare nel campo “A”.

Quindi, seleziona il token che desideri utilizzare per scambiarlo nel campo “Da”.

Successivamente, è necessario modificare la tolleranza allo slittamento.

Per fare ciò, tocca l’icona Impostazioni.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, si aprirà il popup Impostazioni.

Nel pop-up Impostazioni, vedrai un campo “Tolleranza allo slittamento”.

Sul campo, inserisci “12” come tolleranza allo slittamento.

Quindi, chiudi il pop-up Impostazioni toccando l’icona “x”.

In alternativa, è possibile aumentare la tolleranza allo slittamento in incrementi.

Inizia con una tolleranza allo slittamento del 2%, quindi fatti strada fino al 4%, 6%. 8%, e più.

Ciò ti consentirà di trovare la tolleranza di slittamento più bassa per il successo della transazione.

Tuttavia, se stai cercando di acquistare un token come Safemoon, dovrai impostare una tolleranza allo slippage del 12%.

Ciò è dovuto alle commissioni del token.

Passo #2: Cambia gli ultimi numeri a zero

Successivamente, è necessario modificare gli ultimi numeri del token a zero.

Innanzitutto, seleziona il token che desideri acquistare nel campo “A”.

Quindi, seleziona il token che desideri utilizzare per scambiarlo (ad esempio, BNB, Ethereum).

Quindi, inserisci la quantità di BNB o Ethereum che desideri scambiare per il token.

Ad esempio, se si desidera scambiare 0,04515 BNB, immettere “0,04515” nel campo “Da”.

In questo modo il campo “A” verrà stimato.

Tuttavia, il campo “A” non può essere stimato se stai acquistando un token.

Se il campo “A” è stimato, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore come l’errore “Impossibile stimare il gas” quando si tocca “Scambia”.

Invece, è necessario stimare il campo “Da”.

Quando acquisti un token, devi stimare il campo “Da”.

Per fare ciò, cambia gli ultimi numeri del token che stai tentando di acquistare a zero.

Ad esempio, se stai tentando di acquistare 155.958 ANKR, cambialo in 155.000.

Nella maggior parte dei casi, questo risolverà l’errore “impossibile stimare il gas”.

Tuttavia, se gli ultimi numeri del token che stai tentando di acquistare sono già tutti zeri, prova a cambiarlo in numeri casuali.

Ad esempio, se stai cercando di acquistare 155.000 ANKR, cambialo in 155.958.

Se ricevi ancora l’errore “Impossibile stimare il gas”, prova a cambiare i numeri nei campi “A” e “Da” in quelli casuali fino a quando la transazione non ha esito positivo.

Questo perché il messaggio di errore è in genere causato dal numero di token che si sta tentando di scambiare.

Conclusione

Ecco alcune regole generali da seguire ogni volta che acquisti un token di vendita:

Se stai acquistando un token, assicurati che il campo “Da” sia stimato.

Per fare ciò, modifica gli ultimi numeri del token nel campo “A”.

D’altra parte, se stai vendendo un token, assicurati che il campo “A” sia stimato.

Per fare ciò, modifica gli ultimi numeri del token nel campo “Da”.

Ciò ridurrà eventuali errori di transazione, come l’errore “non è possibile stimare il gas”.