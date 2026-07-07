Dottorato in ricerca avanzata su geografia economica e modelli matematici

Il dottorato presenta due curricula complementari — Geografia economica e statistiche territoriali e Modelli e metodi matematici e statistici per economia e finanza — e offre corsi congiunti, valutazione dei titoli e prove orali programmate in presenza.

Questo dottorato è pensato per chi vuole avviare un percorso di ricerca avanzata sui rapporti fra territorio, economia e strumenti quantitativi. Il corso unisce tre aree disciplinari — geografia economicamatematica applicata e statistica — e si propone di formare studiosi in grado di affrontare problemi complessi legati allo sviluppo regionale, alla Finanza e alla valutazione delle politiche pubbliche. Il programma è erogato in lingua inglese e offre un piano didattico articolato con corsi condivisi tra diversi dottorati delle scienze sociali ed economiche.

Struttura del corso e ambiti disciplinari

Il corso è organizzato su due curricula distinti, ognuno con competenze specifiche ma fortemente integrabili. Il primo, intitolato Geografia economica e statistica territoriale combina metodi qualitativi e quantitativi per studiare dinamiche urbane e regionali. I temi affrontati comprendono sviluppo regionale disuguaglianze, politiche urbane e territoriali, turismo, innovazione e questioni ambientali; particolare attenzione è riservata all’analisi dei dati spaziali e ai metodi misti.

Il secondo curriculum, denominato Modelli e metodi matematici e statistici per l’economia e la finanza è focalizzato sulla costruzione di modelli quantitativi avanzati per applicazioni economiche, finanziarie e attuariali. Tra gli argomenti principali figurano il pricing degli asset, la gestione del rischio, elementi di teoria dei giochi e della decisione, nonché aspetti di finanza comportamentale. Entrambi i curricula condividono moduli e laboratori che promuovono un approccio interdisciplinare tra teoria e applicazione.

Didattica, collaborazione e sbocchi professionali

Il dottorato propone un’offerta formativa ampia che include corsi tenuti in collaborazione con altri programmi accademici di scienze sociali ed economiche. Gli studenti ricevono strumenti per sviluppare ricerche di frontiera sia sul piano tematico che metodologico: dall’analisi spaziale avanzata alla modellizzazione matematica nelle condizioni di incertezza. Questo approccio prepara i dottorandi a proseguire carriere in ambito accademico, in istituzioni pubbliche o in aziende private, dove la capacità di integrare metodi quantitativi e analisi territoriale risulta strategica.

Competenze trasversali e metodologie

Il percorso formativo enfatizza l’uso di fonti tradizionali e innovative, sperimentando nuove tecniche per la raccolta e l’elaborazione dei dati. Gli studenti acquisiscono dimestichezza con strumenti per l’analisi statistica avanzata e la modellizzazione matematica, oltre a sviluppare competenze critiche nella ricerca qualitativa. L’integrazione di questi approcci consente di affrontare problemi come la valutazione delle politiche pubbliche, l’analisi delle disuguaglianze territoriali e la previsione di scenari economico-finanziari.

Modalità di selezione e prove previste

La selezione dei candidati prevede una valutazione dei titoli e prove d’esame. Tra le fasi pubblicate per le prove pratiche, è prevista una sessione d’esame di tipo orale che si svolgerà il 3/7/2026 alle 08:30 presso l’Auletta Cristina Di Fresco, piano VI del Dipartimento MEMOTEF, in via del Castro Laurenziano 9 a Roma. La selezione include anche la valutazione dei titoli che documentano le esperienze di ricerca e le competenze pregresse.

Ai candidati sono richieste competenze coerenti con il curriculum scelto: per il profilo territoriale, capacità nell’analisi spaziale e nella ricerca qualitativa; per quello matematico-statistico, padronanza di strumenti matematici e statistici applicati all’economia e alla finanza. L’ampia varietà di corsi offerti favorisce la mobilità tra moduli e la possibilità di costruire un piano di studi personalizzato in linea con gli interessi di ricerca.

Informazioni amministrative e dipartimentali

Il dottorato è afferente al Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza. La lingua ufficiale del ciclo è l’inglese, elemento che facilita la partecipazione a reti internazionali e progetti europei. Le attività formative includono seminari, workshop e collaborazioni interdisciplinari con altri programmi di scienze sociali ed economiche dell’ateneo.