Space Economy: Opportunità e Sfide per l’Italia nel 2026

L'evento Finanza e Aerospazio del 2026 a Torino promette di illuminare le sfide e le opportunità della Space Economy, un settore in rapida crescita.

Il mondo della finanza e dell’aerospazio si incontreranno a Torino il prossimo 8 luglio 2026, in un evento che promette di illuminare le sfide e le opportunità della Space Economy. Questo settore, che nel 2026 valeva circa 600 miliardi di dollari, è destinato a raggiungere gli 800 miliardi, offrendo sempre più opportunità per l’Italia.

L’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo ospiterà l’evento Finanza e Aerospazio. Le sfide per la creazione di campioni globali italiani che sarà trasmesso in streaming. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, pronti a discutere delle tendenze emergenti e delle strategie per il futuro.

I Protagonisti dell’Evento

L’evento sarà aperto dai saluti di Gian Maria Gros-Pietro Presidente di Intesa Sanpaolo, e Giorgio Marsiaj Vicepresidente di Confindustria con delega all’Aerospazio. La moderazione sarà affidata a Federico Monga Vicedirettore de La Stampa.

Tra i relatori, spiccano Gregorio De Felice Chief Economist di Intesa Sanpaolo, che parlerà delle sfide e delle tendenze emergenti, e un panel dedicato ai fabbisogni delle PMI con Gemma Feliciani della Banca Europea per gli Investimenti, Massimo Comparini di Leonardo, e Anna Roscio di Intesa Sanpaolo.

Le Esperienze delle Imprese

Le esperienze delle imprese saranno raccontate da Pietro Andronico di Nurjana Technologies, Massimo Bercella di Bercella, e altri leader del settore. La discussione sarà arricchita dai contributi di Viviana Bacigalupo dell’Innovation Center di Intesa Sanpaolo e Nicoletta Regazzo di D-Orbit.

Tecnologia e Mercato: Un Rapporto Strategico

Un approfondimento dedicato al rapporto tra tecnologia e mercato vedrà la partecipazione di Gianluigi Baldesi dell’Agenzia Spaziale Europea, Antonio Bartoloni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e altri esperti del settore. Questo panel esplorerà le sinergie tra innovazione e mercato, cruciali per lo sviluppo della Space Economy.

Le Conclusioni

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Marco Gay Presidente dell’Unione Industriali Torino, e Anna Roscio. Questo momento sarà l’occasione

La Collaborazione tra BEI, ESA e Intesa Sanpaolo

Nel contesto della Space Economy, una collaborazione significativa è quella tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Intesa Sanpaolo. Questo accordo mira a sostenere la crescita della filiera italiana, composta per circa la metà da imprese con meno di 10 milioni di euro di fatturato.

L’accordo prevede la messa a disposizione di risorse europee dedicate a PMI e MID-CAP attraverso strumenti di garanzia e risk sharing, con l’obiettivo di attivare circa 400 milioni di euro di nuovi finanziamenti. Intesa Sanpaolo è la prima banca commerciale europea ad aderire all’ESA Investor Network un passo strategico che segue il supporto a oltre 500 PMI del settore con circa 1,1 miliardi di euro di finanziamenti e una quota di mercato del 33%.

Questa iniziativa completa le soluzioni del Gruppo a supporto della filiera, volte ad abilitarne la crescita, accompagnarne lo sviluppo e a costruire un ecosistema industriale più connesso e competitivo.