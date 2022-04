Dove e come acquistare Audio Coin (Audius Token)?

in

Audius ($AUDIO Coin) ha recentemente raggiunto il massimo storico quando gli sviluppatori hanno annunciato una partnership con la piattaforma di social media cinese TikTok. Pertanto, questo articolo è dedicato a quella che si dice sia la prossima grande cosa nel settore audio, Audius Token.

Qui forniremo informazioni su dove e come è possibile acquistare la moneta AUDIO alias Audius Token. Inoltre, discuteremo anche i punti da tenere a mente mentre si investe in Audius crypto.

Sommario (TL;DR)

Audius è un’applicazione blockchain decentralizzata e un protocollo di streaming musicale nato nel 2018.

Inoltre, Audio è la criptovaluta nativa di Audius, che è una piattaforma di streaming musicale decentralizzata basata su Ethereum.

Si può usare il token Audius, Audio, per vari scopi come sbloccare funzionalità esclusive, picchettare token Audio per guadagnare di più, partecipare alla governance del protocollo Audius, e ora puoi anche usarlo con TikTok dopo la recente partnership tra i due.

È possibile acquistare criptovaluta audio su varie piattaforme di scambio di criptovaluta come CoinDCX, Binance, Bitstamp, Gate.io, ecc.

È disponibile anche su piattaforme di scambio decentralizzate come Uniswap e Simpleswap e piattaforme di swap come SwapZone e SwapSpace.

Cos’è Audius?

Fondato nel 2018, Audius è un protocollo di streaming musicale decentralizzato. Comunemente indicato come “Spotify decentralizzato“, Audius è l’applicazione blockchain decentralizzata più estesa. La visione di Audius è quella di rimettere il potere nelle mani dei creatori di musica dando loro una piattaforma per connettersi direttamente con il pubblico.

Inoltre, Audius ha recentemente raggiunto la sua capitalizzazione di mercato più alta di tutti i tempi di oltre $ 1 miliardo, subito dopo aver annunciato una partnership con l’app cinese TikTok.

Cos’è Audius Token (AUDIO)?

L’audio è la criptovaluta nativa del protocollo di streaming musicale decentralizzato basato su Ethereum, Audius. Gli sviluppatori hanno aggiunto funzionalità come la governance di proprietà della comunità, la sicurezza della rete, l’accesso esclusivo alle funzionalità e molte altre con il token Audio.

Inoltre, Audio ha permesso agli artisti di condividere e monetizzare il loro lavoro e coinvolgere più pubblico.

I token Audius, Audio, possono essere utilizzati in diversi modi. Ad esempio, i consumatori possono guadagnare una quota delle commissioni di rete e della governance puntando i token audio. Inoltre, gli artisti possono sbloccare funzionalità esclusive come il voto del pubblico, il badge dell’artista e il token semplicemente puntando monete audio. Inoltre, i token audio sono necessari anche per partecipare alla governance del protocollo Audius.

Dove acquistare Audius Token (Audio)?

A causa dell’improvviso aumento della sua popolarità, Audius Token è stato reso disponibile su molte piattaforme di scambio di criptovaluta come:

Oltre alle piattaforme di scambio crittografico, le monete audio sono disponibili anche su piattaforme di scambio decentralizzate come Uniswap e Simpleswap. Inoltre, puoi anche utilizzare piattaforme di swap come SwapSpace e Swapzone per lo stesso.

Come acquistare Audius Token (Audio) su Binance?

Binance è utilizzato dagli investitori crittografici di tutto il mondo per l’acquisto, la vendita, il trading e lo staking di valute decentralizzate. Leggi la nostra recensione di Binance per immergerti in varie funzionalità della piattaforma.

Non è possibile acquistare direttamente token Audius con USD e altre valute legali su Binance. Tuttavia, puoi ancora acquisire Audio su Binance con il metodo di trading. Segui i passaggi indicati di seguito per ricevere audio su Binance utilizzando Bitcoin.

Prima di tutto, crea o accedi al tuo account Binance utilizzando il tuo ID e-mail o numero di telefono.

Successivamente, completa il processo di verifica per accedere correttamente al tuo account.

Seleziona l’opzione “Acquista criptovalute (USD)” nell’angolo in alto a sinistra. Quindi, nell’elenco a discesa, optare per l’opzione “Carta di credito / debito”.

Successivamente, seleziona la valuta fiat in cui desideri investire (qui USD).

Seleziona BTC nella moneta da acquistare.

Ora, seleziona l’opzione “Acquista BTC” e inizieranno gli acquisti di BTC con carta di credito.

Dopo aver acquistato con successo BTC, vai alla sezione commerciale su Binance.

Seleziona la coppia AUDIO/BTC.

Ora sullo schermo apparirà una pagina di scambio con i grafici dei prezzi.

Inserisci la quantità di AUDIO che desideri acquistare e fai clic sul pulsante “ACQUISTA AUDIO”.

Conferma la transazione e attendi il completamento dell’ordine.

Come acquistare Audio su Uniswap?

Uniswap è una delle piattaforme di scambio decentralizzate più popolari.

Per utilizzare Uniswap è necessario un portafoglio basato su Ethereum. Qui prenderemo un esempio di un portafoglio Metamask.

Innanzitutto, finanzia il tuo portafoglio con ETH e copia l’indirizzo Ethereum.

In secondo luogo, visita il sito Web di Uniswap e seleziona l’opzione SWAP.

Ora nella sezione connetti portafoglio, seleziona Metamaschera.

Cerca ETH nella prima barra di ricerca e AUDIO nella seconda.

Ora fai clic sull’opzione SWAP, verrà visualizzato un messaggio di conferma nel portafoglio Metamask.

Approva la transazione e ora puoi scambiare facilmente ETH con AUDIO.

Acquista AUDIO in India su CoinDCX

CoinDCX India ha il più alto numero di asset crittografici quotati in India. Inoltre, la piattaforma di scambio facilita i servizi di deposito e prelievo quasi istantanei. Per saperne di più su questa piattaforma, leggi la nostra recensione di CoinDCX.

Segui i passaggi indicati di seguito per acquistare AUDIO su CoinDCX-

Innanzitutto, crea il tuo account su CoinDCX. Fornisci i tuoi dati e conferma il tuo indirizzo e-mail e numero di telefono. Se hai già un account, vai semplicemente per il login CoinDCX.

In secondo luogo, completa il processo di verifica caricando i tuoi documenti KYC.

Successivamente, deposita fondi sotto forma di valuta fiat o criptovaluta, qui USDT.

Quindi, vai alla sezione “Mercato”. Inserisci Audio nella barra di ricerca e seleziona la coppia “Audio / USDT”.

Clicca sull’opzione ‘libro degli ordini’.

Nella prima barra, seleziona “Mercato” dall’elenco a discesa.

Successivamente, inserisci la quantità di AUDIO che desideri acquistare. Verrà visualizzato il costo previsto in USDT.

Infine, fai clic sull’opzione “ACQUISTA AUDIO” in basso e conferma la transazione.

Acquista Audius: pro e contro

Pro Contro Permette agli artisti di connettersi direttamente con il pubblico e guadagnare denaro. Inoltre, aggiunge funzionalità come l’accesso esclusivo e il badge dell’artista. L’audio è comparativamente una nuova moneta; pertanto, nulla può essere detto sul suo modello di prezzo e sui problemi di sicurezza. Si possono guadagnare ricompense e partecipare alla governance di Audius puntando monete audio. Dopo la sua partnership con Tiktok, il futuro del protocollo sembra luminoso.

Acquista Audius: Conclusione

Audius è relativamente nuovo ed è lontano dalle dApp popolari e di alto profilo. Tuttavia, la crescita enorme fatta da Audius in un lasso di tempo così breve è incoraggiante. Inoltre, piattaforme di spicco come Binance, Bitmex, Gate.io, Uniswap e altri hanno realizzato il potenziale dei token Audio e quindi li hanno aggiunti all’elenco delle criptovalute da essi supportate. Pertanto, è possibile acquistare token audio sulle piattaforme seguenti.

Domande frequenti

Cos’è la previsione del prezzo del token Audius?

È impossibile prevedere il prezzo di qualsiasi criptovaluta. Tuttavia, per rimanere aggiornato con le ultime notizie su Audius Token, fare riferimento a Audius Coinmarketcap. Hanno grafici dei prezzi Audius, prezzo Audius e altre informazioni come dove acquistare monete Audius, Audius Wallet, ecc.

Audius Token è un buon investimento?

Qualsiasi investimento può essere un buon investimento se fatto dopo un’adeguata ricerca e con la dovuta cautela. Tuttavia, un investimento simile in criptovaluta può anche portare a pesanti perdite se non fatto bene. Lo stesso vale per il token Audius.

Audius prende su SoundCloud?

Audius è una piattaforma di streaming musicale decentralizzata basata su Ethereum che mira a SoundCloud, Spotify e simili. Gli sviluppatori di Audius sperano di attrarre e mantenere una forte scuderia di musicisti e utenti offrendo offerte migliori e fantastiche.