Dove si trova Michael Patryn in questo momento?

“Trust No One: The Hunt for the Crypto King” di Netflix racconta le conseguenze della morte di Gerald Cotten nel dicembre 2018. Come CEO di QuadrigaCX, si è scoperto che l’accesso a milioni di soldi dei clienti in criptovaluta è morto con lui.

Ciò ha provocato un enorme clamore e un’indagine approfondita sulle pratiche di Gerry e sui suoi precedenti associati. Ben presto, la storia del co-fondatore di Quadriga, Michael Patryn, divenne un punto di contesa. Quindi, se ti stai chiedendo chi è Michael e dove potrebbe essere oggi, ecco cosa sappiamo.

Chi è Michael Patryn?

Michael è entrato in contatto per la prima volta con un gruppo di investitori di criptovaluta chiamato Bitcoin Co-Op a Vancouver, British Columbia, Canada.

All’epoca, ha contattato il gruppo, raccontando loro della sua idea di costruire uno scambio Bitcoin. Michael alla fine ha collaborato con Gerry, ma molti hanno notato che erano una strana coppia. Nel 2013, con Gerry che era tre anni fuori dal college, ha iniziato Quadriga e Michael è stato il co-fondatore, finanziando il progetto. Tuttavia, Michael ha lasciato la società nel 2016 dopo disaccordi riguardanti la quotazione in borsa della società.

Nel momento in cui Gerry morì improvvisamente, Michael era ancora uno dei maggiori azionisti di Quadriga, oltre alla sua compagna, Lovie Horner. Ben presto, è stato riferito che Michael aveva un passato piuttosto oscuro, con una storia criminale negli Stati Uniti risalente agli anni 2000. Un uomo di nome Omar Dhanani ha scontato un periodo nella prigione federale nel 2005 per furto di identità. Si credeva che Michael e Omar fossero la stessa cosa.

Nel 2002, Omar era membro di un sito web chiamato Shadowcrew. Questo sito Web è servito come luogo per le persone a traffico rubato informazioni sulla carta di credito e numeri di carte bancarie. Usando nomi diversi, Omar ha fornito servizi di riciclaggio di denaro elettrico e ha preso un taglio del 10%. All’età di circa 20 anni, è stato arrestato nel 2004 ed è stato condannato a 18 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frodi. Omar è stato rilasciato nel maggio 2007, ma poi si è dichiarato colpevole di furto con scasso e furto d’auto circa un mese dopo.

Fu poi deportato in Canada. Mentre Michael ha negato di essere Omar, i documenti ufficiali sembravano collegare entrambi i nomi. Uno degli alias di Omar era Omar Patryn. Dopo la morte di Gerry nel 2018, molti dei clienti di QuadrigaCX hanno avviato un gruppo Telegram che mirava a indagare su ciò che è accaduto. Ad un certo punto, Michael si unì al gruppo e sembrò minimizzare il suo coinvolgimento con l’azienda.

Tuttavia, alcuni membri del gruppo hanno adottato misure straordinarie per setacciare Internet per saperne di più su Michael e Gerry. La loro relazione è apparentemente iniziata nel 2003 su un sito web chiamato TalkGold dedicato agli schemi Ponzi. Entrambi erano clienti abituali e hanno tirato fuori queste truffe e si sono presentati come clienti soddisfatti l’uno dell’altro contro veri investitori arrabbiati. Michael era legato a un’azienda di valuta digitale chiamata Midas Gold che fungeva da processore per Liberty Reserve, un tipo di valuta digitale. Questo è stato usato da pedopornografi, trafficanti di droga e simili per riciclare denaro.

Dove si trova Michael Patryn in questo momento?

Sembra che Michael sia ancora attivo nel trading di valuta digitale. Nel gennaio 2022, è stato riferito che 0xSifu, il capo del tesoro di Wonderland, un progetto di finanza decentralizzata, era, in effetti, Michael. La controversia ha portato al calo di valore dei token correlati. Il co-fondatore, Daniele Sestagalli, sembrava riconoscere l’identità di 0xSifu e ha annunciato in seguito che Michael si era dimesso dal suo ruolo. A parte questo, Michael si è tenuto lontano dai social media e sembra aver sorvegliato da vicino la sua posizione. Tuttavia, in un’intervista nel 2019, ha menzionato di rimanere in Thailandia e poi di viaggiare a Hong Kong.