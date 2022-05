Quanti soldi ha rubato Gerald Cotten agli utenti di QuadrigaCX

In “Trust No One: The Hunt for the Crypto King” di Netflix, il regista Luke Sewell esplora cosa è successo a QuadrigaCX e al suo CEO, Gerald Cotten. La morte improvvisa di Gerry nel dicembre 2018 ha lasciato la società in difficoltà per rimborsare i clienti che avevano utilizzato la piattaforma per lo scambio di criptovaluta.

Nei giorni successivi all’annuncio della morte di Gerry, i creditori hanno appreso che il CEO aveva effettuato transazioni fraudolente con i loro soldi a loro insaputa. Quindi, se ti stai chiedendo cosa ne è stato dei milioni che i clienti hanno investito, ti abbiamo coperto.

Gli utenti di QuadrigaCX hanno recuperato i loro soldi?

Dopo che Gerry Cotten ha creato QuadrigaCX nel 2013, è cresciuto fino a diventare la più grande piattaforma di scambio di criptovaluta in Canada.

Sembrava essere un luogo affidabile per condurre scambi di valuta digitale, con una licenza di FinTRAC, l’autorità antiriciclaggio del Canada. Tuttavia, Gerry è morto improvvisamente mentre era in luna di miele a Jaipur, in India, e la compagnia ha aspettato più di un mese per fare un annuncio ufficiale. A quel punto, gli utenti avevano già riscontrato problemi nel prelevare i loro soldi da Quadriga.

Dopo l’annuncio pubblico, gli utenti di Quadriga hanno cercato di togliere i loro soldi, solo perché il sito web diventasse buio.

È stato riferito che Gerry era l’unica persona con accesso ai 215 milioni di dollari canadesi in criptovaluta e contanti. I fondi sono stati presumibilmente conservati in portafogli freddi, un sistema offline progettato per proteggersi dagli hacker. Tuttavia, nessuno, compresa la moglie di Gerry, Jen, aveva accesso ad esso. Solo Gerry poteva trasferire denaro da portafogli freddi a un portafoglio caldo in cui i clienti potevano accedere ai loro soldi.

Alla società è stata concessa la protezione fallimentare entro febbraio 2019, ma un’indagine ha presto rivelato cosa è successo al denaro. QuadrigaCX aveva affrontato problemi di liquidità da gennaio 2018 e Gerry aveva effettuato diverse operazioni fraudolente utilizzando i fondi dei suoi clienti. Ha aperto diversi account falsi con vari alias e, secondo quanto riferito, ha scambiato con i clienti utilizzando valuta falsa e cripto-asset. Quando Gerry ha iniziato a incorrere in perdite quando il prezzo della criptovaluta è sceso, lo ha coperto con i depositi di altri clienti.

Gerry stava, in effetti, gestendo uno schema Ponzi, con le autorità che lo definivano “una frode vecchio stile avvolta nella tecnologia moderna”. Alla fine, sono stati recuperati solo circa 34 milioni di dollari canadesi, con i portafogli freddi quasi vuoti. Inoltre, Jennifer ha rinunciato a circa 12 milioni di dollari canadesi come parte di un accordo volontario. I rapporti hanno indicato che quasi tutto il denaro rimanente in criptovaluta è probabilmente detenuto con nomi diversi, rendendo difficile identificare ciò che appartiene a QuadrigaCX. Mentre alcuni investitori hanno fatto parte di una causa legale che cercava di recuperare i soldi rubati, le possibilità che tutti venissero recuperati sono scarse.

Quanti soldi ha rubato Gerald Cotten?

Dal momento che le autorità hanno recuperato circa 46 milioni di dollari canadesi, lasciando un buco di 169 milioni di dollari canadesi, che è ancora mancante. L’indagine ha rivelato che Gerry Cotten ha perso circa 115 milioni di dollari canadesi mentre scambiava attività false utilizzando diversi alias. Quindi, circa 28 milioni di dollari canadesi dei fondi sono stati persi attraverso Gerry che conduceva operazioni su piattaforme di trading di criptovaluta esterne.

Circa 1 milione di dollari canadesi è stato attribuito ai costi operativi e circa 2 milioni di dollari canadesi, in effetti, sono stati utilizzati per finanziare lo stile di vita di Gerry. Alla fine, le autorità non sono state in grado di determinare con precisione cosa sia successo ai restanti 23 milioni di dollari canadesi a causa di record limitati, ma hanno creduto che fossero stati utilizzati come parte delle altre spese sopra menzionate.