Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Dovrei iniziare a investire in fondi comuni senza un obiettivo?

I fondi comuni ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari per un periodo di tempo.

Ciò significa che dovresti considerare di investire in fondi comuni solo quando hai in mente un obiettivo specifico e non altrimenti? No! Anche in assenza di obiettivi finanziari, sono una buona scelta per chiunque desideri far crescere i propri risparmi o rimanere sempre preparati in caso di un obiettivo in futuro.

I migliori sportivi sono quelli che continuano a praticare il loro sport per tutte le stagioni. La loro preparazione inizia molto prima che entrino alla ribalta.

Quando iniziano, potrebbero anche non mirare a grandi obiettivi di vincere immediatamente titoli nazionali o internazionali. Ma quando si presenta un’opportunità in termini di selezione per una squadra, che sia a scuola, al college o a livello statale e nazionale, sono in grado di sfruttarla al meglio solo a causa della loro migliore preparazione.

Lo stesso vale per gli obiettivi finanziari nella vita. Quando inizi a lavorare, potresti non avere alcun obiettivo oltre a soddisfare le tue spese mensili.

Ma è meglio iniziare a investire dal momento in cui inizi a guadagnare perché gli obiettivi sono destinati ad emergere man mano che progredisci nella vita, sia per te stesso che per la tua famiglia. Quando inizi a investire anche senza un obiettivo in mente, sei meglio preparato ad affrontare varie richieste finanziarie nella vita. Inoltre, diventi più disciplinato quando si tratta di investire. Ci vuole tempo e pazienza per costruire un corpus e prima inizi, maggiori sono le possibilità di gestire qualsiasi domanda finanziaria.