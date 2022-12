in

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché non dovrebbe essere disturbato dalla volatilità dei fondi comuni di investimento?

Durante un lungo viaggio, ti preoccupi della tua velocità o della destinazione e di come arrivarci? Ovviamente, non conti gli urti, ma ti concentri sul raggiungere la tua destinazione in sicurezza nel tempo.

Lo stesso vale per i fondi comuni di investimento. Non dovresti preoccuparti delle fluttuazioni giornaliere del NAV, ma piuttosto concentrarti sul fatto che ti stia avvicinando all’obiettivo finanziario nel tempo che hai fissato per esso.

Durante la guida, ci sono numerose volte in cui la tua velocità scende vicino allo zero, ma il veicolo aumenta la velocità una volta che superi l’urto e continui il tuo viaggio. Alla fine del viaggio, ciò che conta è la velocità media che hai cronometrato per raggiungere la tua destinazione.

Allo stesso modo, un fondo comune può avere numerosi urti a breve termine, ma più a lungo rimani investito, l’impatto di queste fluttuazioni diminuisce e le tue possibilità di guadagnare un ritorno positivo aumentano proprio come la velocità media della tua auto durante un lungo viaggio.

Ogni economia e quindi il mercato attraversano periodi di crescita e recessione che incidono sul rendimento del tuo fondo, ma solo a breve termine.

A lungo termine, il tuo fondo avrebbe attraversato diversi attacchi di alti e bassi, ma il loro impatto sarebbe silenziato perché è il rendimento totale composto a lungo termine che conterà alla fine del tuo viaggio di investimento.