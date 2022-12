Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Dovrei rischiare i miei risparmi in fondi comuni di investimento?

Ognuno vuole buoni rendimenti senza correre alcun rischio.

Ma è possibile guadagnare un tale rendimento senza nemmeno investire i propri soldi? Se stai investendo i tuoi risparmi, dovresti essere disposto a correre il rischio di guadagnare un rendimento migliore dell’inflazione. (Per sapere come l’inflazione influisce sui tuoi risparmi, leggi questo articolo qui) Questo investimento potrebbe essere per alcuni dei tuoi obiettivi futuri come l’istruzione dei bambini, la nuova casa o la pensione. Tuttavia, potresti essere preoccupato di rischiare i tuoi soldi guadagnati investendo in fondi comuni, quando avresti potuto metterlo in un deposito fisso.

E questo è un dubbio valido.

I fondi comuni di investimento sono noti per essere rischiosi. Non garantiscono rendimenti come depositi fissi. Ma sono come una partita di cricket. Quando la squadra indiana arriva in campo, non sappiamo nemmeno se vinceranno la partita. C’è un enorme rischio di perdere, ma c’è un’opportunità altrettanto grande di vincere. A meno che la squadra non si assuma il rischio di giocare la partita, non può assaporare il successo.

Lo stesso vale per i fondi comuni di investimento. A meno che tu non rischi il tuo capitale investendolo, non puoi sperimentare l’altro lato dei fondi comuni di investimento, cioè il potenziale di guadagnare un rendimento più elevato corretto per l’inflazione rispetto alla maggior parte delle altre opzioni come FD, oro fisico, immobili ecc.