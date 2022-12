Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

La NAV alta o bassa di uno schema dovrebbe influire sulla tua decisione di investimento?

Quando ordini una pizza ‘grande’ rispetto a una ‘normale’, trovi qualche differenza nel gusto delle due? Ovviamente no! Entrambi sono preparati utilizzando la stessa ricetta e lo stesso processo.

Differiscono solo per dimensioni e prezzo. Si ottiene lo stesso gusto di una Farmhouse Pizza indipendentemente dalle dimensioni che si ordina dal menu.

I fondi comuni di investimento offrono anche un po’ lo stesso sapore della pizza. Quando acquisti un fondo, ne paghi il prezzo, cioè NAV per possedere un’unità del fondo. Un grande fondo con più investitori che ci mettono i loro soldi avrà una grande base di attività e quindi un NAV più alto.

Ma lo stesso fondo potrebbe aver avuto un NAV molto più basso quando è stato lanciato perché il NAV di un fondo aumenta nel tempo man mano che il fondo diventa più grande con più investitori che si uniscono. Ma questo significa che la ricetta del fondo è cambiata o il processo di realizzazione?

L’allocazione a diverse classi di attività e tipi di titoli e il processo di gestione del fondo rimangono gli stessi se l’obiettivo di investimento del fondo non è cambiato.

Quindi la tua esperienza di ritorno rimarrà inalterata indipendentemente dal NAV di un fondo, proprio come il gusto di una fetta della tua Farmhouse Pizza indipendentemente dalle sue dimensioni.