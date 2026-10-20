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20 Ottobre 2026

Due diligence crypto: segnali d’allarme e controlli

Un metodo chiaro e replicabile per valutare progetti crypto: segnali d’allarme, controlli su team, tokenomics, codice e custodia, con checklist operative.

· · 5 min
Due diligence crypto: segnali d’allarme e controlli

Rendimenti fuori scala, account social scintillanti e promesse di stabilità assoluta: l’ecosistema delle criptovalute attira capitali e, insieme, tenta i truffatori. Distinguere un’iniziativa solida da una trappola richiede metodo. Un percorso operativo strutturato riduce l’asimmetria informativa e isola i rischi prima che diventino perdite.

Di seguito un framework di due diligence replicabile, pensato per investitori e operatori. Copre segnali d’allarme, verifica del team analisi della tokenomics controlli sugli smart contract e sulla custodia dei fondi. Include modelli pratici per individuare offerte e rendimenti sospetti con criteri misurabili.

Framework STEP: sequenza di controllo replicabile

Il framework STEP (Screening, Tokenomics, Engineering, Protezione) guida la valutazione in quattro passaggi ordinati. La logica: filtrare velocemente i falsi positivi, poi approfondire dove serve. Applicato con rigore, consente di standardizzare il processo e confrontare progetti eterogenei con una metrica comune.

  1. Screening triage iniziale di red flag, governance e comunicazione.
  2. Tokenomics modello economico, incentivi, vesting e liquidità.
  3. Engineering revisione on-chain permessi, audit, processi.
  4. Protezione custodia, treasury controlli e business continuity.

Screening: segnali d’allarme e verifica del team

Il primo filtro è comportamentale e informativo. Diffidare di rendimenti garantiti referral aggressivi, contatori di profitti in tempo reale, roadmap fumose e whitepaper generici. Un modello semaforico aiuta: rosso per garanzie esplicite, assenza di documentazione tecnica, team anonimo con controllo su fondi; giallo per obiettivi poco misurabili; verde per metriche tracciabili e codici pubblici.

La verifica del team richiede tracciabilità dei profili, conflitti d’interesse dichiarati e riscontri incrociati. Controlli minimi: identità coerenti su canali ufficiali, esperienze verificabili, ruoli chiari, advisory non solo nominale. Segnali critici includono member cycling (continui cambi di figure chiave), partner non confermati e pressioni a investire entro scadenze artificiali.

Tokenomics: sostenibilità, incentivi e modelli di controllo

Una tokenomics robusta deve spiegare chi paga cosa, quando e perché. Tre blocchi di verifica: offerta (supply, inflazione, FDV), distribuzione (allocazioni, vesting sblocco team/investitori) e domanda (utilità reale, fee sink, meccanismi deflattivi). Un controllo pratico: calcolare il rapporto tra emissioni nette a 12 mesi e flussi di entrata organici attesi; se le emissioni superano di molto i ricavi on-chain, il rischio di pressione di vendita è elevato.

Checklist operativa: presenza di liquidità bloccata o garantita, politiche di buyback documentate, curve di sblocco trasparenti, oracoli affidabili e limiti a rebase/mint. Attenzione ai “rewards” finanziati solo con nuova offerta: senza cash flow esterno (fee, servizi, licenze) si scivola in schema piramidale. Verificare la dipendenza da incentivi: se il modello crolla al termine degli incentive programs la sostenibilità è fragile.

Engineering: smart contract, permessi e audit

Il codice governa i fondi. Analisi minima degli smart contract uso di proxy upgradabili, chiavi di amministrazione, funzioni di pause o mint limiti a trasferimenti. Preferibile governance multisig con soglie chiare e policy di cambio chiavi. Verificare la presenza di audit indipendenti, programmi di bug bounty e test pubblici. L’assenza di repository o la pubblicazione a ridosso del lancio sono bandiere rosse.

Controlli on-chain essenziali: chi è l’owner del contratto, quali indirizzi hanno privilegi elevati, dove sono custodite le treasury come sono configurati i timelock. Un modello rapido: punteggio 0-5 per ciascuno tra audit, privilegio minimo, trasparenza repository, coverage test e resilienza (kill-switch con timelock). Sotto 12/25 il rischio operativo è alto e impone limiti d’esposizione.

Custodia dei fondi e governance della treasury

La custodia è il punto di fallimento più costoso. Fondi del protocollo e delle fee dovrebbero essere in cold storage o smart contract senza chiavi singole. Preferire multisig con firmatari indipendenti, politiche di rotazione, e log pubblici di proposte e transazioni. Verificare piani di business continuity assicurazioni e segregazione tra fondi operativi e capitali degli utenti.

Indicatori da monitorare: concentrazione di liquidità su un solo DEX, assenza di proof di riserve per asset custoditi, prelievi massivi dei fondatori, moduli di upgrade senza timelock. Per protocolli di lending: parametri di collateral realistici, oracoli ridondanti e limiti ai prestiti contro asset illiquidi. Per bridge e custodi centralizzati: audit multipli, monitoraggio 24/7, piani di incident response e attestazioni indipendenti ricorrenti.

Offerte e rendimenti sospetti: modelli per smascherarli

Un rendimento è credibile se esiste una fonte economica tracciabile. Applicare il modello YIELDY ield source (da dove arrivano i flussi), I ncentivi (quanto dipende da emissioni), E xposure (rischi di mercato/contratto), L iquidity (prelievi possibili), D uration (coerenza temporale). Se il payout supera strutturalmente i ricavi netti e non esistono fee o servizi esterni, il rischio di ponzi operativo è concreto.

Test pratici: stress di withdrawal su piccoli importi, verifica della coerenza tra APR dichiarati e volumi/fee on-chain, confronto tra TVL e liquidità estraibile in 24 ore. Diffidare di bonus depositi che raddoppiano in giorni, lock lunghi senza exit ragionevoli e marketing basato su influencer non tecnici. Documentare ogni step: senza traccia, non c’è accountability.

Workflow operativo: dal primo contatto al sizing dell’investimento

Un processo ripetibile tutela dal bias. Sequenza raccomandata: 1) Triage 20 minuti con checklist red flag; 2) Call con il team per domande su governance, chiavi e utilizzo dei fondi; 3) Revisione tokenomics con modello di emissioni e stress sui flussi; 4) Audit desk-based dei contratti e permessi; 5) Verifica custody/treasury e piani d’emergenza; 6) Definizione del position sizing in base al punteggio di rischio; 7) Monitoraggio continuo con trigger di uscita predefiniti.

Regole di prudenza: mai concentrazione eccessiva, limiti stretti su protocolli senza timelock divieto di depositi se l’owner è un EOA singolo, obbligo di test su rete minore prima di capitali reali. Quando il dubbio persiste, l’unico costo certo è il tempo: quello di un no vale più di un capitale bloccato senza ritorno.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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