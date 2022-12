Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

È difficile ritirare il mio investimento dai fondi comuni di investimento?

Sei preoccupato di perdere l’accesso ai tuoi soldi una volta investito in un fondo comune? In effetti, avrai la completa libertà di prelevare i tuoi soldi ogni volta che ne avrai bisogno.

Molti investitori pensano che il loro denaro sia bloccato poiché potrebbero dover sottoporsi a un ingombrante processo di riscatto. Prelevare i tuoi soldi da un fondo comune può essere facile come prelevare denaro dalla tua banca. Tutto quello che devi fare è accedere al tuo conto di fondi comuni di investimento e fare clic sul pulsante “Riscatta”.

Puoi anche inviare una richiesta tramite il tuo distributore o visitare l’ufficio del fondo comune per presentare la tua richiesta di riscatto.

Il denaro viene accreditato sul tuo conto bancario registrato entro 3-4 giorni lavorativi a seconda del tipo di schema in cui hai investito indipendentemente dal fatto che tu faccia la richiesta online o tramite un’applicazione fisica. In caso di alcuni fondi overnight o liquidi, puoi anche ottenere i tuoi soldi lo stesso giorno in cui alcune AMC offrono una funzione di riscatto istantanea ai loro investitori per investimenti fino a 50.000 INR.

Poiché questi fondi sono pensati per parcheggiare il denaro in eccedenza per alcuni giorni o settimane, la funzione di riscatto istantaneo ti consente di soddisfare le esigenze immediate di denaro mentre i tuoi soldi possono guadagnare alcuni rendimenti. Tuttavia, si dovrebbe essere consapevoli dei carichi di uscita applicabili ai rimborsi.