Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è la differenza tra fondo azionario e fondo debito?

“Non sono tutti i fondi comuni uguali? Dopo tutto, è un fondo comune, vero?” Chiese a Gokul.

Il suo amico Harish, un distributore di fondi comuni, ha sorriso. Aveva fin troppo familiarità con una tale osservazione proveniente da molti.

Un gran numero di persone porta l’idea sbagliata che tutti i fondi comuni di investimento siano uguali. Ci sono vari tipi di fondi, i principali tra questi sono i fondi azionari e i fondi di debito. La differenza tra i due viene da dove viene investito il denaro.

Mentre i fondi del debito investono in titoli a reddito fisso, i fondi azionari investono prevalentemente in azioni e titoli correlati. Sia i titoli azionari che quelli a reddito fisso hanno caratteristiche diverse che determinano come si comporterebbero i rispettivi schemi.

Diversi investitori hanno requisiti diversi. Alcuni hanno bisogno di alti rendimenti per raggiungere i loro obiettivi, mentre alcuni non possono permettersi di correre rischi elevati. Alcuni investitori possono avere obiettivi a lungo termine, mentre alcuni possono avere obiettivi a breve e medio termine.

Un investitore deve scegliere un fondo azionario per obiettivi a lungo termine e fondi di debito per obiettivi a breve e medio termine. I fondi azionari hanno il potenziale per offrire rendimenti più elevati, ma con rischio, mentre i fondi di debito offrono rendimenti relativamente stabili ma da moderati a bassi.