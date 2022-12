Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Fondi indicizzati e rischi ad essi associati

I fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento gestiti passivamente che copiano semplicemente un indice di mercato popolare come Sensex o Nifty.

Mentre i fondi indicizzati comportano un rischio di mercato relativamente inferiore rispetto ai fondi gestiti attivamente, il gestore del fondo ha una capacità limitata di gestire correzioni acute perché il fondo deve detenere tutti i titoli dell’indice nella stessa proporzione. Non può acquistare più azioni sottovalutate o vendere azioni sopravvalutate per approfittare di queste correzioni di mercato.

Poiché i fondi indicizzati tracciano specifici indici di mercato, finiscono con un portafoglio di titoli consolidati all’interno di uno specifico segmento di mercato, che si tratti di grandi capitali, small cap, multicap, azioni bancarie, obbligazioni societarie, ecc.

Pertanto, limitano l’universo di selezione dell’investitore.

Nonostante l’imitazione di un indice di mercato, questi fondi non forniscono lo stesso rendimento dell’indice di mercato a causa della presenza di un errore di tracciamento. Un indice di mercato non comporta alcun costo quando subisce un cambiamento di composizione, cioè quando un certo titolo viene aggiunto o rimosso da esso. Un fondo indicizzato deve sostenere il costo di transazione per garantire che il suo portafoglio rispecchi quello dell’indice.

Inoltre, potrebbe esserci un ritardo quando le azioni o il peso delle singole azioni in un indice subiscono qualche cambiamento. Ciò riduce il rendimento del Fondo indicizzato rispetto al suo rendimento dell’indice.