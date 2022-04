È meglio investire o scambiare ApeCoin?

in

Vale la pena investire in ApeCoin o è meglio fare trading su APE in questo momento?

ApeCoin è un token ERC20 che incentiva e potenzia la costruzione di comunità decentralizzate che è in prima linea nella rivoluzione Web3.

APE è una criptovaluta ispirata dal Bored Ape Yacht Club (BAYC) e dal Mutant Ape Yacht Club (MAYC) di Yuga Labs.

La domanda è: BAYC e MAYC possono guidare il progetto ApeCoin senza ulteriori fattori che contribuiscono?

Solo il tempo lo dirà, ma la comunità ApeCoin è determinata a fare tutto il possibile per introdurre milioni di persone nello spazio dei token non fungibili (NFT).

ApeCoin ha guadagnato oltre il 3.000% nel suo primo giorno di trading e ha restituito oltre il 1.000% per gli investitori che stanno ancora trattenendo il token, ad aprile 2022.

Supponiamo che tu abbia investito $ 10.000 in ApeCoin quando è stato scambiato per $ 1, avresti potuto acquistare circa 10.000 APE.

Supponiamo che tu abbia scelto di vendere la moneta quando ha raggiunto un prezzo massimo storico di $ 39,40, il tuo investimento avrebbe potuto maturare a $ 394.000,. Nel caso in cui tu abbia scelto di rinunciare a questo, e invece di detenere la moneta a lungo termine, il tuo investimento avrebbe potuto maturare a circa $ 100.000, nell’aprile 2022.

Nel quarto mese del 2022, APE continua a negoziare nell’intervallo da $ 10 a $ 15.

Ciò ha portato a diverse domande come è ora il momento giusto per acquistare ApeCoin? Dovresti fare trading o investire in APE in questo momento? È meglio scambiare ApeCoin in questo momento?

Segui questo articolo nella sua interezza mentre discutiamo se investire o scambiare ApeCoin per il resto del 2022.

Chi ha fondato ApeCoin?

Sebbene Yuga Labs, il team dietro BAYC e MAYC abbiano fatto diversi tentativi per negare il loro coinvolgimento nel progetto APE, è ampiamente noto in tutti i circoli crittografici che hanno fondato ApeCoin.

ApeCoin è stato lanciato il 17 marzo 2022, con grandi aspettative.

Il giorno del suo lancio, il team ha fatto sapere che ci sarebbero stati 1 miliardo di APE nell’offerta totale.

Di questi, il 30,75% è stato immesso in circolazione.

La ApeCoin Foundation, che comprende personale dello scambio di criptovaluta, FTX, Horizen Labs e Reddit, sta gestendo il progetto.

Hanno delineato una roadmap che potrebbe trasformare l’ecosistema ApeCoin in un futuro non troppo lontano.

Con una forte presenza online, APE ha migliaia di follower su Twitter, Discord, Reddit, Instagram, Facebook e Telegram.

Come funziona ApeCoin?

ApeCoin è ospitato nell’ecosistema di Ethereum. Di conseguenza, sfrutta i contratti intelligenti per creare protocolli e applicazioni decentralizzati (DAPPS).

ApeCoin è un ecosistema composto da un singolo token.

APE svolge due ruoli. È l’asset nativo che regola le transazioni nell’ecosistema ApeCoin. Oltre a questo, è un token di governance che conferisce diritti di voto e decisionali ai titolari.

Ad aprile 2022, a causa della transizione di Ethereum alla rete proof-of-stake (POS) che non è stata completata, ApeCoin può essere considerato un protocollo proof-of-work (POW).

Ciò significa che APE è una moneta proof of work che passa attraverso il processo tecnico chiamato mining.

Finora, APE come token di utilità è stato elencato da BC. GAME, TIME Magazine e Benji Bananas come metodo di pagamento.

Con il tempo, APE potrebbe essere supportato da milioni di commercianti che vedranno la moneta coinvolta in migliaia di transazioni al giorno.

Investire in ApeCoin (APE)

Prima investire in ApeCoin, sarebbe nel tuo interesse considerare diversi driver del prezzo dell’asset digitale.

Il mercato è ancora ribassista ad aprile 2022 dopo aver raggiunto nuovi traguardi a novembre 2021.

Ciò ha visto diverse criptovalute scambiate per stablecoin come il Tether del dollaro degli Stati Uniti (USDT), la moneta del dollaro degli Stati Uniti (USDC) e il dollaro degli Stati Uniti Binance (BUSD), tra gli altri.

Una volta che ciò accade, dovresti sapere che i trader e gli investitori stanno cercando di evitare grandi perdite percentuali a breve termine.

Pertanto, è necessario assumere una partecipazione estesa nel progetto ApeCoin.

Alcune delle domande che dovresti porti sono: il progetto crittografico ApeCoin ha casi d’uso reali oltre a una roadmap che potrebbe vedere diverse pietre miliari completate?

Ad un prezzo inferiore a $ 20, APE è diventato una barriera bassa per entrare nel mercato della finanza crittografica.

A causa del mercato delle criptovalute negativo, è stata fornita una grande opportunità per i trader principianti o principianti di acquistare il tuffo.

Con $ 1.000, puoi acquistare 66 APE, $ 10.000 puoi acquistare 666 APE e $ 100.000 puoi permetterti 6.666 ApeCoin.

Una volta che il token raggiunge $ 100, il tuo investimento di $ 1.000 potrebbe crescere fino a $ 6.666, $ 10.000 potrebbe maturare a $, 66.660 e $ 100.000 potrebbe aumentare a $ 666.600, un giorno.

Sulla base delle previsioni di prezzo da alcuni dei più rinomati portali di notizie e previsioni crittografiche (Coin Journal, Price Prediction.net, Coin Data Flow, Wallet Investor, Digital Coin Price e Changelly Blog), APE è una risorsa in cui dovresti considerare di investire con un occhio al lungo termine.

Pertanto, se vuoi investire in APE ora, dovresti avere la fine del 2025 come periodo in cui saresti disposto a lasciare andare i tuoi investimenti.

Se non sei impressionato dalle possibilità dell’ecosistema ApeCoin a causa della sua novità, puoi investire in APE in un secondo momento.

Molti analisti ritengono che ApeCoin potrebbe raggiungere il prezzo più alto possibile di $ 500 a medio termine.

Altri prevedono che APE supererà il prezzo di $ 1.000 a lungo termine.

Qualunque cosa accada, investire in ApeCoin con un occhio al lungo termine potrebbe diventare una delle migliori decisioni che tu abbia mai preso.

Come fare trading ApeCoin (APE)

ApeCoin è diventata una delle criptovalute di riferimento per diversi trader a causa della sua natura estremamente volatile.

Esistono diversi modi per trading ApeCoin e alcuni di loro sono brevemente discussi di seguito.

Prima di tutto, compra e tieni. Puoi acquistare APE su scambi supportati e attendere che il token raggiunga il tuo tetto di prezzo in modo da poterlo vendere e bloccare i guadagni.

In secondo luogo, puoi scambiare il tuo ApeCoin per guadagni giornalieri.

Chi è un day trader? Questa è una persona che esegue strategie intraday per trarre profitto dalle variazioni di prezzo in una determinata risorsa digitale. Esistono diverse tecniche e strategie che puoi utilizzare per capitalizzare sul mercato delle criptovalute.

Una di queste strategie è il trading basato sulle notizie-. Al momento della scrittura, APE non può aumentare in base a una quotazione di scambio poiché il token ha ottenuto il supporto di tutti i più grandi scambi per volume il giorno del suo lancio.

Pertanto, APE può beneficiare di notizie sul Bored Ape Yacht Club o sull’acquisizione di un nuovo progetto da parte di Yuga Labs.

Oltre a questo, APE potrebbe beneficiare in modo sostanziale del lancio di applicazioni nel suo ecosistema. Una volta che ciò accade, potrebbe esserci un picco nel prezzo del token.

A seconda di quanto sei alle prime armi o esperto, puoi sfruttare le oscillazioni percentuali a breve termine per ottenere rendimenti decenti.

Un’altra tecnica è chiamata range trading.

La maggior parte degli articoli che leggi online sono chiamati analisi fondamentali. Si occupano di informazioni recuperate da white paper, partnership formate e elenchi di scambio che potrebbero portare a un picco dei prezzi o a una recessione.

Con il range trading, è necessario sfruttare l’analisi tecnica.

Con questo, baserai le tue decisioni di trading sui livelli di resistenza e supporto di ApeCoin.

Questo è ciò che separa i trader sofisticati (coloro che intraprendono ricerche fondamentali e tecniche) dai trader non sofisticati (coloro che prendono decisioni di investimento basate su semplici raccomandazioni).

Inoltre, lo scalping è un’altra strategia che puoi utilizzare per realizzare numerosi piccoli profitti sulle piccole variazioni di prezzo che si verificano quotidianamente.

Infine, è possibile utilizzare la tecnica del trading ad alta– frequenza . Normalmente abbreviato HFT, questo è un metodo di trading che impiega potenti programmi per computer per effettuare transazioni un gran numero di ordini in pochi secondi.

Come trader principiante, puoi chiedere agli esperti l’ultimo software che può aiutarti a impegnarti nel trading ad alta frequenza su ApeCoin.

Una volta trovato il giusto programma per computer, dovresti sapere che sei sulla buona strada per godere periodicamente di enormi ricompense.

Pertanto, segui tutti i canali ApeCoin online, in particolare i tweet di Yuga Labs, BAYC e ApeCoin Foundation.

Oltre a questi, approfitta dei canali Telegram e Discord di ApeCoin.

È qui che vengono annunciati la maggior parte degli eventi e delle promozioni come gli airdrop.

Una volta che rimani aggiornato con lo sviluppo del progetto, c’è un’enorme possibilità che tu sfrutti i contenuti delle notizie per migliorare il tuo portafoglio di investimenti.

A causa della natura decentralizzata delle criptovalute, sarebbe nel tuo interesse considerare di avere un portafoglio se vuoi investire in ApeCoin a lungo termine.

Come impostare un portafoglio sicuro per il tuo ApeCoin (APE)

Se decidi di investire in ApeCoin attraverso uno scambio di criptovaluta centralizzato (CEX), dovresti selezionare uno scambio protetto con le crittografie necessarie.

Questo perché le tue APE saranno conservate in un portafoglio custodiale.

D’altra parte, se ti accontenti di archiviare le tue APE in un portafoglio crittografico, devi sceglierne uno che garantisca la sicurezza.

Tra gli altri, alcuni dei portafogli crittografici che vorremmo raccomandare includono, ma non sono limitati a MetaMask, Freewallet, TrustWallet, imToken, Coinbase, TokenPocket e Ledger.

Uno degli scambi decentralizzati che supportano il trading di APE è Uniswap V3.

Puoi collegare la tua MetaMask o TrustWallet a questo scambio.

Si prega di seguire i passaggi seguenti.

Innanzitutto, crea un portafoglio. Su Google Play o Apple Store, puoi cercare TrustWallet/MetaMask. Una volta trovata l’applicazione, scaricala.

Dopo averlo installato sul tuo dispositivo smart (telefono cellulare, tablet e pad), crea una password per il tuo portafoglio.

Successivamente, TrustWallet genererà passcode (chiavi private) per il tuo portafoglio.

Sono disponibili in un minimo di 12 e un massimo di 24 parole.

Queste sono le crittografie di sicurezza che proteggono le tue APE da terze parti.

In secondo luogo, acquista Ether (ETH). Puoi acquistare Ether da scambi mainstream che supportano TrustWallet o MetaMask. Una volta che hai Ether nel tuo portafoglio, puoi essere impostato sull’acquisto di APE.

In terzo luogo, collega il tuo portafoglio a Uniswap. Cerca questo scambio decentralizzato e collega il tuo TrustWallet o MetaMask a Uniswap V3.

Infine, scambia il tuo ETH con APE. Su Uniswap, puoi iniziare lo swapping facendo clic su seleziona un token.

Una volta esaminato l’elenco e trovato APE, puoi selezionarlo e aggiungere APE al tuo portafoglio.

Il modo più semplice per archiviare, ricevere e trasferire criptovalute con eToro’s Portafoglio di denaro.

Riepilogo di è meglio investire o scambiare ApeCoin

Abbiamo iniziato questo articolo ponendo la domanda, è meglio investire o scambiare ApeCoin? Il fatto è che staresti meglio investire in ApeCoin che scambiarlo ogni giorno.

ApeCoin ha poco più di un mese e ha portato guadagni impressionanti al portafoglio dei primi investitori. Entrare nella top 50 delle risorse digitali per capitalizzazione di mercato è un grande risultato su cui il progetto può contare per raggiungere maggiori altezze in futuro.

Detto questo, non dobbiamo dimenticare che oggi ci sono quasi 19.000 criptovalute sul mercato. Pertanto, investi in ApeCoin con cautela. Per dirla semplicemente, getta una quantità di denaro dietro APE che puoi permetterti di perdere.

Cosa ha in serbo il futuro per ApeCoin?

L’analisi tecnica postula che ApeCoin debba uscire dalle correzioni dei prezzi e dalla resistenza di aprile 2022 prima di poter raggiungere nuove pietre miliari in futuro.

Il futuro mostra molte promesse per APE.

Oltre al supporto di BAYC, delle principali parti interessate nello spazio criptovaluta e di eToro, Binance, Coinbase Pro, OKX e Crypto.com tra gli altri, APE potrebbe beneficiare di diversi professionisti.

In futuro, ApeCoin potrebbe trarre vantaggio dall’essere una prova della criptovaluta di puntata.

Oltre a questo, ApeCoin può salire in base al volume di trading costante che conferma il token come un investimento interessante. Inoltre, ApeCoin potrebbe beneficiare delle sue comunità su diversi canali di social media.

Come Bitcoin ed Ether, APE potrebbe essere elencato dalle società tradizionali come metodo di pagamento, e questo potrebbe portare a un rally del prezzo della moneta.

Il driver più importante a cui guardare come investitore in futuro è il miglioramento dell’ecosistema di ApeCoin.

Una volta che diverse applicazioni sono in esecuzione sul protocollo ApeCoin, APE avrà diversi casi d’uso al di fuori del suo uso come valuta transazionale per regolare i pagamenti nel mainstream.

Poiché l’utilità è uno degli attributi di una valuta di successo, essere coinvolti in molte applicazioni conferirà più valore al token.

Infine, ApeCoin potrebbe seguire il percorso di Justin Sun (TRON) e Chanpeng Zhao (Binance) passando a una blockchain indipendente.

Una volta che ciò accadrà, l’intero ecosistema ApeCoin passerà dall’essere ospitato nell’ecosistema di Ethereum a competere con l’innovazione di Vitalik Buterin in tutte le aree dello spazio.

In tale scenario, APE potrebbe testare i massimi storici di Binance Coin (più di $ 600) ed Ethereum (più di $ 4.000).

Dove posso acquistare ApeCoin (APE)?

Quando si tratta dei posti migliori per acquistare ApeCoin, ce ne sono molti. Quando si tratta dei modi migliori per acquistare APE, ci sono diversi scambi affidabili.

Al momento della scrittura, 58 borse supportano APE per il trading.

Prima di investire in APE attraverso uno di questi scambi, è necessario considerare fattori essenziali come regolamentazione, sicurezza, commissioni, facilità d’uso, metodi di pagamento , limiti, liquidità, velocità, assicurazione, reputazione, cliente servizio e restrizioni geografiche .

Dei 58 scambi, vorremmo raccomandare eToro.

eToro è nel settore da 15 anni e ha operato senza incidenti. Lo scambio è valutato molto bene dalla critica e ha più di 70 milioni di utenti.

Per acquistare ApeCoin (APE) da eToro

1. Crea un account su eToro seguendo questo collegamento.

eToro è uno scambio centralizzato e, di conseguenza, dà priorità alla regolamentazione. Pertanto, sarebbe nel tuo interesse fornire informazioni credibili.

Inserisci i dettagli legali del tuo nome completo , indirizzo di casa, numero di telefono attivo e indirizzo e-mail . Per la verifica, il numero di contatto e l’indirizzo e-mail verranno verificati per primi.

2. Verifica il tuo account eToro

A seconda di quanto sei cooperativo come cliente, puoi passare attraverso questo processo in pochi minuti a un’ora. Fornisci immagini scansionate di una carta d’identità emessa dal governo che confermi i dettagli dell’input precedente. Le carte con la tua firma sono per lo più richieste.

Oltre a questo, fornisci immagini scansionate dell’estratto conto della tua carta di credito, bolletta o estratto conto bancario che possono essere utilizzati per confermare l’indirizzo di casa che hai fornito in precedenza.

3. Deposita fondi sotto forma di fiat.

Scegliendo tra una gamma di metodi di pagamento supportati da eToro (carte bancarie, bonifici bancari e portafogli elettronici come PayPal, Skrill, Neteller e altri), deposita una somma di denaro che soddisfi i tuoi obiettivi di investimento.

4. Vai alla pagina ApeCoin.

In questa pagina, puoi ordinare diversi ApeCoin e eToro li elaborerà e li aggiungerà al tuo portafoglio crittografico.

Apri un conto con eToro, deposita alcuni fondi con USD e, infine, scambia ApeCoin a partire da soli $ 10.

Le valute virtuali sono altamente volatili. Il tuo capitale è a rischio.

È meglio investire o scambiare ApeCoin – (FAQ)

ApeCoin ha un’utilità reale?

Sì, APE ha casi di utilità reali.

La criptovaluta può essere utilizzata come metodo di pagamento su un casinò crittografico chiamato BC. GIOCO.

Oltre a questo, ApeCoin è stato elencato da TIME Magazine per i membri che desiderano abbonarsi a pubblicazioni digitali.

Inoltre, se giochi al videogioco Benji Bananas, puoi guadagnare ricompense tramite APE.

In futuro, si formeranno più partnership e questo espanderà l’utilità delle APE.

Come posso unirmi alla community di ApeCoin?

ApeCoin ha diversi follower. Puoi controllarli su Telegramma ApeCoin, ApeCoin Reddit, ApeCoin Facebooke ApeCoin Twitter.

Vale la pena fare trading apeCoin (APE) in questo momento?

SÌ! Puoi acquistare e detenere ApeCoin a lungo termine.

A parte questo, puoi scambiare il token e guadagnare ricompense percentuali periodiche a breve termine.

L’APE scenderà sotto i $ 5 prima della fine dell’anno?

Guardando al potenziale dell’ecosistema ApeCoin, APE non scenderebbe sotto i $ 5 prima della chiusura del 2022.

Vale la pena fare trading apeCoin (APE)?

SÌ! Puoi scambiare ApeCoin per il dollaro degli Stati Uniti (USD) oltre a scambiarlo con altre criptovalute.