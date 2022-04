Pro e contro di investire in ApeCoin

Quali sono i pro e i contro di investire in ApeCoin (APE)? ApeCoin non è come le criptovalute a cui ti sei abituato nel corso degli anni. Invece, ApeCoin offre qualcosa di unico nel token non fungibile Spazio (NFT).

A differenza di Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Dash (DASH) e Zcash (ZEC) che regolano solo le transazioni online, ApeCoin svolge un ruolo fondamentale nei premi in-game oltre ad essere elencato come metodo di pagamento nel mainstream.

Mentre questo rappresenta una grande opportunità di investimento per milioni di persone, devi sapere che APE è ancora una criptovaluta. Pertanto, è suscettibile agli stessi problemi di volatilità che hanno impantanato le risorse digitali da quando Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin nel 2009.

Poiché nessun investimento nello spazio della finanza crittografica è perfetto, sarebbe nel tuo interesse fare attenzione a tutte le potenziali bandiere rosse prima di investire in ApeCoin nel 2022 e oltre.

Cos’è ApeCoin?

ApeCoin è un token ERC20 utilizzato all’interno dell’ecosistema APE. In prima linea nel Web3, ApeCoin è ospitato nella rete Ethereum e prospera sulle possibilità dell’innovazione di Vitalik Buterin di rimanere efficiente.

ApeCoin è un progetto ispirato al Bored Ape Yacht Club (BAYC) di Yuga Labs e al Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Il progetto è stato lanciato il 17 marzo 2022.

ApeCoin esiste effettivamente come tre cose separate ma interconnesse.

ApeCoin Protocol : Si tratta di una piattaforma che consente la creazione di applicazioni innovative oltre ad essere utilizzata come rete di pagamento digitale per il regolamento di transazioni finanziarie.

: Si tratta di una piattaforma che consente la creazione di applicazioni innovative oltre ad essere utilizzata come rete di pagamento digitale per il regolamento di transazioni finanziarie. APE : Questo è il nuovo token dell’ecosistema ApeCoin che funziona sul protocollo ApeCoin.

: Questo è il nuovo token dell’ecosistema ApeCoin che funziona sul protocollo ApeCoin. ApeCoin Foundation: gestiscono l’amministrazione quotidiana dell’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), gestiscono proposte e altre attività che assicurano che le idee della comunità DAO abbiano il supporto di cui hanno bisogno per diventare realtà.

L’idea alla base di ApeCoin è quella di facilitare la costruzione e il mantenimento dell’ecosistema APE in modo equo e inclusivo fornendo l’infrastruttura necessaria per i titolari di APE per collaborare tramite processi di governance aperti e senza autorizzazione.

Di solito, il sistema finanziario centralizzato ha fatto molto per aiutare la popolazione globale, ma ha fornito diverse tasse nascoste che erano sconosciute alle persone.

Detto questo, ci vogliono giorni prima che i rappresentanti di queste istituzioni conducano controlli sui precedenti prima che una somma di denaro venga accreditata sul conto di un destinatario.

ApeCoin offre un sistema di pagamento alternativo che è relativamente più economico, istantaneo e sicuro purché tu abbia accesso a Internet.

Non importa dove ti trovi in tutto il mondo, avere un indirizzo di portafoglio crittografico significa che puoi far parte del sistema finanziario globale.

Sei pronto a investire in ApeCoin?

Non molto tempo fa, ApeCoin era di tendenza su Internet dopo aver portato oltre il 3.800% di guadagni ai primi investitori e oltre il 1.000% di rendimenti agli investitori a lungo termine.

Lentamente, l’adozione di APE come criptovaluta mainstream è in corso. Si prevede che entro la fine del 2022, APE potrebbe essere elencato come metodo di pagamento da oltre 10 società tradizionali.

Oggi, APE serve i clienti degli oggetti da collezione digitali Bored Ape Yacht Club (BAYC), oltre ad essere utilizzato per gli acquisti in-game e il guadagno di ricompense nel gioco Benji Bananas.

Per molti analisti di criptovalute e blockchain, ApeCoin ha il potenziale di cambiare il modo in cui milioni di persone guardano ai token non fungibili (NFT).

Quindi, per aiutarti a prendere una decisione informata su ApeCoin, ecco i pro ei contro dell’investimento in ApeCoin.

Se vuoi conoscere i pro e i contro dell’investimento in ApeCoin in modo da poter capire se investire o meno in APE, sei sulla piattaforma giusta per ottenere risposte alle tue domande.

I pro di investire in ApeCoin

Quali sono i vantaggi di investire in ApeCoin?

Quando si tratta di investire in ApeCoin, dovresti sapere che ci sono diversi professionisti che puoi considerare che possono guidare la tua decisione come investitore alle prime armi o principiante. Diamo una rapida occhiata al motivo per cui APE è un buon investimento.

✅ ApeCoin è stato certificato come sicuro da Certik

Certik è la principale piattaforma di classificazione focalizzata sulla sicurezza che monitora e analizza i protocolli blockchain oltre ai progetti di finanza decentralizzata (DeFi). Ottenere l’approvazione di CERTIK la dice lunga sull’autenticità e la credibilità di un progetto crittografico.

Al momento della scrittura, ApeCoin aveva un punteggio di sicurezza di 95 su 100. Il punteggio più basso secondo la cronologia dei punteggi dal 30 marzo al 17 aprile 2022 è stato 92 il terzo giorno di aprile di quest’anno.

Secondo i risultati di questo portale di sicurezza:

Monitoraggio– on-chain (ApeCoin è sano, basato su sistemi di tracciamento delle transazioni in tempo reale con 100 punti su 100).

Social Sentiment (ApeCoin è positivo sulla base del monitoraggio sociale e dell’analisi del sentiment). Detiene un punteggio di 91 su 100.

Governance e autonomia (ApeCoin è forte sulla base del controllo del tracciamento dei movimenti privilegiati). APE detiene un punteggio di 100 su 100.

Volatilità del mercato (ApeCoin è robusto sulla base di indicatori sul volume degli scambi, liquidità e profondità). ApeCoin detiene un punteggio di 96 su 100.

Valutazione della sicurezza (ApeCoin è buono sulla base di 15 valutazioni di sicurezza e pericolo). APE detiene un punteggio di 85 su 100.

Analisi statica (1 problema rilevato da controlli di vulnerabilità e sicurezza). Ha un punteggio di 99 su 100.

Come si è visto dalle statistiche fornite, ApeCoin è stato verificato come sicuro da usare per gli sviluppatori che vogliono aggiungere all’ecosistema APE.

Per i trader e gli investitori, tali punteggi di sicurezza possono anche riflettersi nella sicurezza di investire in ApeCoin nel 2022 e oltre.

Per dirla semplicemente, CERTIK ha aggiunto credibilità all’intero progetto crittografico ApeCoin. Pertanto, APE è una risorsa digitale che dovresti considerare di acquistare a causa delle possibilità del suo ecosistema in futuro.

Questo è il motivo principale per cui gli analisti del Changelly Blog hanno fatto previsioni rialziste sui futuri modelli di prezzo dell’APE. Secondo gli analisti, APE potrebbe comandare il miglior prezzo di trading di $ 50 entro la fine del 2022.

Il nuovo token dietro l’ecosistema ApeCoin potrebbe avere un prezzo massimo di $ 100 entro la fine dell’anno 2030. A breve termine, APE potrebbe offrirti rendimenti superiori al 300% e guadagni superiori al 700% a lungo termine.

✅ ApeCoin ha registrato un volume di scambi impressionante

Il volume degli scambi gioca un ruolo strumentale nella sopravvivenza di una nuova criptovaluta in un mercato di oltre 18.000, monete.

Al momento della scrittura, il volume di trading combinato di ApeCoin dal giorno del suo lancio è stato di circa $41.19 miliardi. Ciò ha reso APE una risorsa digitale a media capitalizzazione. Con oltre 3,2 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, il progetto APE è più prezioso di molte società ben note.

Mentre gli investitori continuano a riversare liquidità in APE ogni giorno, c’è un’enorme possibilità che APE possa prosperare su questo durante un’altra corsa rialzista e raggiungere nuove pietre miliari di prezzo nel processo.

Gli oltre 40 miliardi di dollari di liquidità entro un mese dalle contrattazioni hanno attirato l’attenzione degli esperti di Flusso di dati delle monete. Secondo gli esperti, se APE ha il 100% della precedente crescita media di Bitcoin all’anno, la criptovaluta potrebbe raggiungere il miglior prezzo di trading possibile di $ 42. 01 entro la fine del 2023.

Entro la fine del 2026, se le metriche di cui sopra saranno soddisfatte, gli esperti ritengono che ApeCoin potrebbe raggiungere un prezzo massimo storico di $ 1.959,27. A breve e medio termine, l’acquisto di APE potrebbe portare guadagni rispettivamente del 250% e del 16.227,%.

✅ ApeCoin è estremamente popolare

Per uno scambio di criptovaluta che ha celebrato un mese di essere considerato un asset di trading crittografico, APE è diventato più popolare di diverse risorse digitali esistenti.

ApeCoin prospera sul progetto Bored Ape Yacht Club di Yuga Labs. BAYC ha uno degli ecosistemi più vivaci dell’intero spazio NFT.

Superato solo da Axie Infinity e CryptoPunks, è il terzo progetto di token non fungibile di maggior successo in termini di vendite.

BAYC e il Mutant Ape Yacht Club continuano ad avere un impatto positivo su ApeCoin.

In futuro, se ci dovessero essere notizie sul progetto NFT, l’effetto risultante sarà un picco nel prezzo dell’APE.

Oltre a questo, la popolarità di APE è salita alle stelle con le sue quotazioni di scambio. L’accessibilità degli scambi gioca un ruolo prezioso nelle loro fortune.

Un progetto come SafeMoon non è riuscito a sopravvivere a causa di elenchi limitati.

Una cosa è trovare uno scambio ed è un’altra cosa cercare di trovare uno scambio di criptovaluta regolamentato, altamente affidabile, sicuro e altamente liquido.

La maggior parte degli scambi che supportano APE per il trading (eToro, Binance, Coinbase Pro, OKX, FTX, Crypto.com, BitMart, Kraken e Kucoin) tra gli altri spuntano tutte le caselle di cui sopra. Pertanto, non dovresti preoccuparti di slittamenti o problemi di prelievo.

Puoi investire in APE utilizzando bonifici bancari , carte bancarie o portafogli elettronici come Neteller, PayPal, Skrill, iDEAL e Rapid Transfer. Le APE ordinate saranno elaborate e completate entro un breve periodo.

La popolarità di APE ha reso i guru del trading a Prezzo Prediction.net fare previsioni positive sui modelli di prezzo futuri del token. Secondo i guru del trading, APE potrebbe comandare un prezzo di trading regolare di $ 22. 60, il minor prezzo di trading possibile di $ 21. 99, e il miglior prezzo di trading possibile di $ 25. 65 entro la fine del 2023.

A medio e lungo termine, il sito web crittografico prevede che APE raggiunga i prezzi di trading più alti possibili di $ 81. 64 e $ 356. 11 entro la fine del 2026 e del 2031 rispettivamente.

✅ ApeCoin ha scarsità da aspettarsi

Durante il lancio del 17 marzo 2022, APE aveva una fornitura totale di 1 miliardo di monete. Ci sono 302.500.000 APE in circolazione, al momento della scrittura. Ciò significa che 697.500.000 APE devono ancora essere immesse sul mercato.

Dei 302,5 milioni di token in circolazione, 277.500.000 vengono scambiati sul mercato da milioni di persone ogni giorno. Circa 25 milioni di ApeCoin sono ancora sul mercato per l’acquisto. Un impressionante 91% è stato tolto dal 30,25% delle APE rilasciate al grande pubblico in un solo mese.

Con il passare degli anni, l’offerta totale di APE potrebbe diventare un’offerta circolante. Una volta che ciò accadrà, entreranno in vigore le leggi fondamentali della domanda e dell’offerta. I trader stabiliranno il prezzo dell’APE che potrebbe rendere il token meno dipendente dal Bored Ape Yacht Club.

Ancora più importante, APE potrebbe diventare più indipendente dai modelli di trading di Bitcoin. Non sorprenderti se la scarsità porta l’APE a valutare traguardi che non avresti mai pensato possibili.

Analisti presso il Giornale delle monete hanno ingrandito la discussione sulla previsione del prezzo di ApeCoin a breve e lungo termine. Secondo loro, APE potrebbe raggiungere i prezzi massimi di $ 50. 63 e $ 238. 63 entro la fine del 2025 e del 2030 rispettivamente.

Ciò significa che investire in APE potrebbe vederti con oltre il 300% a medio termine e oltre il 1.800% a lungo termine.

✅ ApeCoin sta beneficiando degli aggiornamenti di Ethereum

Non molto tempo fa, nonostante il Bored Ape Yacht Club fosse ospitato nell’ecosistema Ethereum, il team dietro il progetto ApeCoin avrebbe potuto optare contro Ethereum.

Ciò è dovuto al fatto che la vecchia rete di Ethereum (prova di lavoro) non è in grado di elaborare più transazioni. L’effetto risultante di ciò è stato realizzato attraverso elevate commissioni di transazione.

A partire da aprile 2022, Ethereum sembra certo di diventare una rete proof-of-stake (POS) prima della fine del 2022.

Nonostante i progressi relativamente più lenti in questa transizione, Ethereum ha effettuato diversi aggiornamenti che continuano a beneficiare di ApeCoin e di altre applicazioni sulla sua rete.

Tra questi c’è l’EIP-1559.

Questo aggiornamento, popolarmente chiamato “London HardFork” ha cambiato il modo in cui vengono calcolate le commissioni di transazione (o tecnicamente definite commissioni sul gas). L’EIP-1559 ha rafforzato l’ecosistema di Ethereum, noto per alimentare protocolli e applicazioni finanziarie decentralizzate e token non fungibili.

Nel complesso, questo aggiornamento ha reso ogni aspetto dell’innovazione di Vitalik Buterin eccitante da usare. L’effetto risultante di questo su APE è stato il suo coinvolgimento in molte transazioni al secondo.

A parte questo, le transazioni che coinvolgono APE sono relativamente più economiche grazie al nuovo modo di calcolare le commissioni portato avanti da questo grande aggiornamento. Una volta che Ethereum diventa una rete proof-of-stake, dovresti sapere che APE passa automaticamente dall’essere classificato come moneta POW a un token POS. Una volta che ciò accade, ApeCoin elaborerà almeno 100.000 transazioni al giorno.

Gli aggiornamenti e la transizione hanno attirato l’attenzione dei guru del trading a Accademia Crypto. Credono che gli investitori dovrebbero dare la priorità all’aggiunta di APE ai loro portafogli con un occhio al medio termine. Secondo loro, ApeCoin potrebbe essere scambiato ad un nuovo prezzo massimo storico di $ 150 entro la fine del 2025. Ciò significa che investire in Apecoin oggi potrebbe vederti con almeno l’1.150%.

I contro di investire in ApeCoin

Quali sono gli svantaggi di investire in ApeCoin?

Come ogni investimento che coinvolge criptovalute, ApeCoin non è privo di rischi. Consideriamo alcuni degli svantaggi di investire in ApeCoin che ti incoraggeranno a sapere se ApeCoin è una risorsa digitale in cui vale la pena investire.

❌ ApeCoin si basa sui modelli di prezzo di Bitcoin

Nonostante la sua giovane storia di trading, la criptovaluta ha dimostrato segni di andare d’accordo con il modelli di prezzo di Bitcoin.

Sebbene APE fosse nuovo sul mercato, il che spiega perché gli investitori hanno versato liquidità nel token nelle ultime due settimane di marzo 2022, l’intero mercato ha cercato di riprendersi nello stesso periodo. Ciò significa che APE non ha trovato l’indipendenza necessaria per diventare una criptovaluta di successo.

Comprensibilmente, Bitcoin controlla il mercato. Tuttavia, BTC ha raggiunto un prezzo massimo storico di $ 64.863,10 il 14 aprile 2021. Entro la fine di maggio dello stesso anno, BTC è sceso a un nuovo minimo di $ 37.332,85.

D’altra parte Ethereum è iniziato ad aprile 2021 a $ 1.919,16 e ha raggiunto un nuovo prezzo massimo storico di $ 4.362,35 il 12 maggio 2021. Questo è un segno di Ethereum che mostra una qualche forma di indipendenza dall’oro digitale.

ApeCoin è giovane e avrebbe bisogno di tempo per dimostrare il suo valore sul mercato. Se dobbiamo prendere una decisione di investimento sui suoi futuri modelli di prezzo, allora possiamo dire che salirà se BTC salirà. Una volta che un token non riesce a trovare il suo percorso in questo mercato, il token potrebbe essere scambiato in zone recuperabili per un tempo molto lungo.

❌ ApeCoin affronta la concorrenza di progetti emergenti

La cosa più grande che può accadere a una nuova criptovaluta è vedere miliardi di liquidità entro le prime due settimane dal suo lancio. Dopo che ciò accade, se il token può ancora vedere volumi di trading di $ 100 milioni al giorno, allora il progetto ha una possibilità di sopravvivere. Questo perché nuove monete vengono aggiunte al mercato ogni giorno.

Al momento della scrittura, ci sono più di 18.900, token sul mercato. All’inizio del nuovo anno, c’erano meno di , monete sul mercato.

ApeCoin ha un mese di vita, ma nel 2022 dovrebbe affrontare una forte concorrenza da parte di nuovi progetti.

Il token è attualmente supportato dal suo evento airdrop che dura fino alla metà di giugno 2021. Una volta terminata la promozione, potrebbe esserci un calo del numero di acquirenti unici per il Bored Ape Yacht Club e il Mutant Ape Yacht Club (MAYC) da collezione.

A lungo termine, ciò potrebbe avere un impatto negativo su BAYC.

Un grande esempio può essere attribuito al numero totale di acquirenti unici di BAYC nel marzo 2022 che era 669. Si tratta di un aumento del 75% dei 381 acquirenti unici registrati a febbraio 2022. Al momento della scrittura, gli acquirenti unici per aprile 2022 erano 177.

Se la cifra di aprile non dovesse superare quella di marzo, le vendite totali di BAYC potrebbero diminuire nei prossimi mesi. Una volta che ciò accade, APE potrebbe non uscire dal trading al di sotto di $ 20 per un tempo molto lungo.

❌ ApeCoin non è una blockchain indipendente

ApeCoin è ospitato nell’ecosistema di Ethereum e questo porta al progetto diversi vantaggi. Alcuni di questi vantaggi includono, ma non sono limitati a APE che interagisce con stablecoin, applicazioni decentralizzate (DAPP), reti oracle decentralizzate, token non fungibili e reti di archiviazione cloud decentralizzate.

D’altra parte, dovresti sapere che Tron (TRX) e Binance erano token ERC20 quando si sono ramificati nello spazio della finanza crittografica. Sfortunatamente, hanno affrontato diversi problemi con l’uso dell’ecosistema di Ethereum.

All’epoca, il problema principale era la scalabilità che si rifletteva negativamente nelle commissioni di transazione.

Al momento della scrittura, Tron e Binance sono testa a testa con Ethereum nella finanza decentralizzata e nello spazio token non fungibile.

Tron può comandare un prezzo relativamente più basso, ma continua a registrare più volume nel conteggio delle transazioni del Tether del dollaro degli Stati Uniti (USDT) rispetto a qualsiasi blockchain nello spazio oggi.

Binance Smart Chain (BSC) compete anche con Ethereum (PancakeSwap è il diretto concorrente di Uniswap) dal 2021. BSC è attiva anche nello spazio NFT e registra periodicamente volumi impressionanti.

Dopo aver valutato l’impatto di TRON e Binance come blockchain indipendenti, dovresti sapere che ApeCoin è limitato in molti modi. La ApeCoin Foundation può migliorare il suo ecosistema, ma non sarebbe la stessa cosa che avere il controllo sulla blockchain su cui gira il loro protocollo.

Tron e Binance sono alcuni dei migliori protocolli quando si tratta di elaborare migliaia di transazioni.

ApeCoin si affida a Ethereum per diventare una moneta proof-of-stake mentre TRX e BNB beneficiano delle possibilità delle rispettive catene.

In un futuro non troppo lontano, ApeCoin dovrà trovare l’indipendenza o vedrà i suoi limiti riflettersi negativamente sulla valutazione dell’intero progetto.

❌ La valutazione reale di ApeCoin non è chiara

Se qualcuno ti avesse detto che Bitcoin avrà un’economia da trilioni di dollari, non avresti creduto a quella persona. Se un’altra persona ti avesse detto che ad un certo punto nel tempo dogecoin sarà più prezioso delle società Fortune 500, avresti riso. Questa è la realtà delle criptovalute.

Detto questo, ci sono voluti 10 anni perché Bitcoin ottenesse una tale pietra miliare. Dogecoin ha impiegato più di 7 anni prima di raggiungere tale capitalizzazione.

ApeCoin ha il sostegno dei principali attori e il supporto di uno dei progetti crittografici di maggior successo nello spazio oggi. Ciò non significa che ApeCoin diventerà un successo entro i mesi che precedono la fine dell’anno o oltre.

Il progetto è giovane. Deve passare attraverso diverse correzioni dei prezzi e resistenza prima che le pietre miliari previste dagli esperti possano essere accertate.

La novità del progetto è il motivo principale per cui gli analisti di Leader delle notizie tecnologiche non vedono alcun futuro per ApeCoin. Secondo gli analisti, ApeCoin potrebbe scendere a $ 0,39 entro la fine del 2022 e aumentare leggermente a $ 0,56 durante il 2023. A medio termine, ritengono che ApeCoin potrebbe essere scambiato per $ 1,53 nel 2026 e salire a $ 9,44 entro la fine dell’anno 2031.

ApeCoin sarà un creatore milionario?

ApeCoin potrebbe diventare un milionario-maker a seconda di due fattori. Sono il quantità di denaro che sei disposto a investire e il traguardo del prezzo che ApeCoin potrebbe raggiungere che può vedere il tuo status di milionario realizzarsi.

Essendo una risorsa finita, il valore di APE potrebbe aumentare in modo significativo poiché la scarsità normalmente porta a un picco nel prezzo di una criptovaluta.

Usiamo la matematica semplice e la variazione percentuale per guidarti in un milionario ApeCoin.

A $ 12, dovrai acquistare circa $ 100.000 di APE.

Questo ti porterà 8,333.33333333. Se APE raggiunge una valutazione di $ 120 un giorno, i tuoi 8.333.333333333 ApeCoin moltiplicati per un prezzo di $ 120 equivalgono a $ 1.000.000 ($ 1 milione).

D’altra parte, puoi acquistare $ 200.000 di ApeCoin. Questo ti porterà 16,666.6666666666 ApeCoins.

Se un giorno APE dovesse raggiungere una valutazione di $ 60, le tue partecipazioni moltiplicate per il nuovo prezzo equivalgono a $ 1.000.000 (produttore milionario).

Con le statistiche fornite, ApeCoin potrebbe renderti milionario.

Conclusione: Quindi, ApeCoin (APE) è un buon investimento?

Secondo il 95% degli analisti, degli esperti e dei guru del trading, ApeCoin è un buon investimento.

Detto questo, dovresti sapere che gli investimenti in criptovaluta si riducono a due fattori e sono rischi e ricompense.

Non dovresti mai dimenticare di trovare una risposta alla domanda, i potenziali benefici dell’investimento in ApeCoin superano le possibili conseguenze dei rischi di investire in APE?

ApeCoin ha certamente alcuni fattori di rischio (è un progetto relativamente nuovo e si basa troppo sul Bored Ape Yacht Club). D’altra parte, ApeCoin sta guadagnando accettazione nel mondo reale con la sua quotazione dalla rivista TIME come metodo di pagamento per gli abbonati digitali.

Oltre a questo, APE comanda ancora un prezzo di trading che è relativamente più piccolo della maggior parte delle monete concorrenti nelle prime 50 classifiche per capitalizzazione di mercato.

In parole povere, ApeCoin è un investimento a basso rischio con molti potenziali premi. È qualcosa che dovresti assolutamente fare qualche ricerca prima di prendere in considerazione l’aggiunta di ApeCoin al tuo portafoglio.

Ma prima di investire in APE, dovresti condurre una ricerca indipendente che verrà utilizzata come supplemento alle informazioni intraprendenti trovate in questo articolo. Investire in APE ha funzionato per milioni di persone, potrebbe funzionare anche per te.

Ora che conosci i pro e i contro dell’investimento in ApeCoin, se ti senti abbastanza ispirato da rischiare alcuni fondi sul token, eToro offre la possibilità di scambiare APE sulla loro piattaforma.

Come investire in APE tramite eToro

Quando si tratta di investire in APE tramite eToro, dovresti essere pronto a passare attraverso un ampio processo di verifica.

Il primo passo è creare un account. Devi inserire i dettagli legali del tuo nome completo, indirizzo di casa, numero di telefono e indirizzo e-mail.

Il secondo passo è verificare il tuo account. Devi caricare copie scansionate di una carta d’identità emessa dal governo che confermi i dettagli dell’input precedente. Devi anche caricare un estratto conto bancario, una bolletta o un estratto conto della carta di credito. Ciò contribuirà a mostrare la prova della residenza.

Il terzo passo è depositare fondi. Scegliendo tra una vasta gamma di metodi di pagamento, puoi depositare una somma di denaro che soddisfi i tuoi obiettivi di investimento.

L’ultimo passo è quello di passare alla pagina APE. Puoi ordinare diversi APE e verranno elaborati e aggiunti al tuo portafoglio crittografico.

Apri un conto con eToro, deposita alcuni fondi con USD e, infine, scambia ApeCoin a partire da soli $ 10.