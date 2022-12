Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

È possibile modificare l’importo SIP ogni mese?

SIP in Mutual Fund è come correre una maratona.

I maratoneti si allenano durante tutto l’anno, ma continuano a intensificare i loro obiettivi ogni anno a partire dalla corsa dei sogni, passando a mezza maratona e infine a una maratona completa. Lo stesso vale per i SIP.

I piani di investimento sistematici (SIP) sono un modo disciplinato di investire in fondi comuni di investimento che offrono il duplice vantaggio di gestire le fluttuazioni del mercato attraverso la media dei costi rupie e il potere di compounding a lungo termine.

I SIP sono diventati un modo popolare di investire in fondi comuni di investimento in quanto consentono investimenti piccoli e regolari per molti anni. Questo significa che rimarrai bloccato per sempre con l’importo SIP iniziale con cui hai iniziato? La risposta è NO.

Supponiamo che tu abbia iniziato con INR 3000 p.m. in Equity Mutual Fund e abbia continuato a investire per due anni. Se vuoi impegnare più soldi per questo SIP, vai per la ricarica SIP che ti consente di aumentare automaticamente l’importo SIP di una percentuale predefinita (diciamo il 50%) o l’importo (diciamo INR 1500) a intervalli regolari/ogni anno.

Mentre non puoi aumentare automaticamente i tuoi importi SIP ogni mese, puoi aumentarli a intervalli specifici come trimestralmente o annualmente attraverso le ricariche. Puoi anche effettuare ulteriori acquisti nel folio del tuo account SIP ogni volta che vuoi investire più soldi.