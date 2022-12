Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi comuni di investimento emettono un libretto?

Mentre le banche e alcuni piccoli schemi di risparmio emettono un libretto, i fondi comuni non emettono un libretto, emettono invece un estratto conto.

Lo scopo principale di un libretto è tenere traccia di tutte le transazioni con una banca: depositi, prelievi, accrediti di interessi ecc.Anche in uno schema di fondi comuni, potrebbero esserci transazioni simili: acquisto, rimborsi, scambi, reinvestimento di dividendi ecc. In un regime di fondi comuni di investimento, tali operazioni sono registrate nell’estratto conto.

Un estratto conto viene emesso dopo che è stato effettuato il primo investimento in uno schema. L’estratto conto rifletterebbe tutti i dettagli pertinenti: nome dell’investitore, indirizzo, dettagli della partecipazione congiunta, importo investito, dettagli NAV, unità assegnate, ecc.

Ogni volta che viene effettuata una nuova transazione, l’estratto conto viene aggiornato e una copia viene inviata all’investitore. In questa era digitale, molti investitori optano per le dichiarazioni elettroniche, che è un modo più conveniente per leggere, accedere e archiviare le informazioni.

Gli investitori possono in qualsiasi momento accedere e usufruire di un estratto conto duplicato contattando le società di gestione patrimoniale (AMC) o il suo registrar. L’estratto conto dello schema svolge quindi il ruolo di un libretto.