Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

È sicuro investire in fondi comuni online?

Ricordi la prima volta che sei salito a bordo di un volo? Avevi le farfalle nello stomaco o una sensazione di nausea? Infine, quando il volo era aereo, non ti sei sentito rassicurato? Volando a 30.000 piedi, cintura di sicurezza allacciata e un equipaggio di cabina caldo insieme a un pilota capace di prendersi cura di voi.

Investire in fondi comuni online non è diverso da quel primo volo. Mentre potresti inizialmente essere preoccupato di dove stanno andando il tuo denaro e se hanno raggiunto il destinatario previsto, la modalità di investimento online è sicura come qualsiasi altra modalità. Le piattaforme di pagamento online sono protette con i necessari protocolli di crittografia in modo che i tuoi dati personali e finanziari non possano essere sfruttati durante la trasmissione dei dati.

Il processo online è molto più conveniente perché puoi accedere a tutte le tue transazioni, acquistare o vendere in qualsiasi momento e vedere come sta andando il tuo portafoglio. Quando investi online, il tuo denaro viene accreditato direttamente sul conto del Fondo Comune e si aggiunisce le tue unità che puoi vedere accedendo al tuo conto. Quindi, a parte la sicurezza e la convenienza, la modalità online ti offre una trasparenza troppo simile alla modalità offline.

I tuoi soldi sono al sicuro nel sistema!