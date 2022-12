Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali costi si incorre quando si riscattano le unità di fondi comuni?

I fondi comuni di investimento aperti consentono agli investitori di rimborsare le loro quote dopo un certo periodo senza alcun costo.

Se un investitore desidera riscattare le sue quote prima di questo periodo stabilito, viene riscosso un carico di uscita. I fondi comuni addebitano il carico di uscita se gli investitori vendono i loro investimenti prima di aver completato un tempo specificato nel fondo. Ciò ha lo scopo di scoraggiare gli investitori con obiettivi a breve termine dall’investire in fondi che richiedono un periodo di detenzione a lungo termine. I fondi liquidi di solito non hanno un carico di uscita.

I carichi di uscita sono addebitati come percentuale del NAV se le unità vengono riscattate prima di un determinato momento come menzionato nel documento informativo dello schema. Diciamo che uno schema ha un carico di uscita dell’1% se l’investimento viene riscattato prima di un anno. Se il NAV dello schema è INR 100 e riscatti la tua partecipazione prima di un anno, riceverai solo INR 99 per unità della tua partecipazione poiché l’1% sarà detratto dalla casa del fondo per il rimborso prematuro.

Incorrerai anche in un’imposta sulle plusvalenze a seconda del tipo di investimenti che hai fatto e per quanto tempo hai detenuto l’investimento, ad esempio l’imposta sulle plusvalenze a breve o a lungo termine. Le transazioni divertenti orientate al capitale sono anche soggette a STT (Securities Transaction Tax). Ogni volta che acquisti o vendi unità da questi fondi, paghi STT che si aggiunge al costo della tua transazione.