Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In che modo i fondi overnight sono diversi dai fondi liquidi?

I fondi overnight si collocano al di sotto dei fondi liquidi tra i fondi di debito in termini di orizzonte temporale e profilo di rischio.

I fondi overnight investono in titoli di debito che maturano il giorno successivo. I fondi liquidi investono in titoli che maturano entro 91 giorni. Pertanto, i fondi liquidi sono soggetti a tassi di interesse, crediti e rischi di insolvenza più elevati rispetto ai fondi overnight poiché il denaro torna al fondo overnight il giorno successivo quando i titoli in scadenza vengono venduti dal gestore del fondo.

I fondi notturni sono preferibili per parcheggiare il vostro denaro in eccesso per meno di una settimana in quanto non hanno alcun carico di uscita.

I fondi liquidi hanno un carico di uscita graduato fino a sei giorni e nessun carico di uscita dal 7° giorno. I fondi liquidi sono liberi di investire in qualsiasi strumento del mercato monetario come CD e CP che maturano entro 91 giorni, indipendentemente dalla loro qualità del credito. Pertanto, possono comportare un rischio di credito più elevato rispetto ai fondi overnight.

Poiché i fondi liquidi hanno leggermente più di manovra nella gestione del rischio di credito a causa della scadenza più lunga del loro portafoglio rispetto a quella dei fondi overnight, tendono a dare un rendimento più elevato rispetto ai fondi overnight.

Se la facilità di prelievo è la tua priorità per un’esigenza che può sorgere in qualsiasi momento, dovrebbero essere scelti i fondi overnight. Se stai cercando un ritorno mentre parcheggi il tuo denaro in eccesso per oltre una settimana, è possibile scegliere Liquid Funds.