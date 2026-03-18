Economia circolare e bandi: linee guida, consultazioni e opportunità pratiche

Questo articolo raccoglie e organizza le informazioni essenziali relative a economia circolare, bonifiche e opportunità di finanziamento, mettendo a confronto le iniziative nazionali e regionali.

Il testo integra riferimenti alle consultazioni avviate dal MASE e al bando regionale per il benessere animale in Sicilia, spiegando come orientarsi tra scadenze, documentazione richiesta e canali di contatto ufficiali.

Nel corso del pezzo troverai indicazioni operative su come affrontare la perizia asseverata, dove trovare i testi normativi di riferimento e quali sono le scadenze più rilevanti pubblicate sui portali istituzionali. L’obiettivo è offrire una mappa chiara per enti pubblici, professionisti e operatori del settore che vogliano partecipare attivamente alle consultazioni o candidarsi ai bandi.

Quadro normativo e centri decisionali

La struttura che coordina le politiche di settore è la Direzione generale economia circolare e bonifiche del MASE, operativa secondo il Decreto ministeriale 17 del 12 gennaio 2026. Al suo interno operano divisioni dedicate, tra cui la Divisione II per la gestione del ciclo dei rifiuti e lo sviluppo dell’economia circolare, la Divisione V per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e la Divisione VI su danno ambientale e amianto. Il direttore generale indicato è l’Ing. Luca Proietti; per comunicazioni ufficiali è disponibile la PEC [email protected]. Queste strutture sono i punti di riferimento per le consultazioni pubbliche e per l’interpretazione tecnica delle norme.

Strumenti normativi e aggiornamenti

Tra gli strumenti attivati dal Ministero vi sono avvisi e regolamenti specifici come lo schema per il regime di responsabilità estesa del produttore per il settore tessile, il regolamento End of waste per rifiuti a base di legno e la proposta di revisione del D.M. 19 novembre 2019, n. 182 sui pneumatici fuori uso. L’aggiornamento della pagina istituzionale è stato segnalato al 16.03.2026; ciò consente di verificare lo stato delle consultazioni e scaricare i documenti ufficiali dal portale del MASE.

Consultazioni pubbliche e scadenze chiave

Il calendario delle consultazioni pubbliche comprende diversi appuntamenti con scadenze distribuite nel tempo: per citarne alcune, sono aperte o lo sono state consultazioni con termine il 12 febbraio 2026, il 6 novembre 2026, il 5 maggio 2026, il 31 gennaio 2026 e segnali di aggiornamento risalenti a dicembre 2026. Partecipare significa inviare osservazioni secondo le modalità indicate nei bandi e nei documenti di consultazione; è importante usare i canali istituzionali e rispettare i termini pubblicati.

Come predisporre una osservazione efficace

Per presentare osservazioni o contributi è utile seguire tre passaggi: 1) leggere il testo di riferimento pubblicato (bozza o schema di decreto), 2) identificare gli articoli su cui si richiede modifica e articolare proposte concrete, 3) trasmettere il documento secondo le istruzioni formali (PEC o form online). L’uso di riferimenti giuridici e di argomentazioni tecniche rafforza la qualità del contributo.

Bandi regionali: il caso della Sicilia e il requisito della perizia

La Regione Sicilia ha gestito nell’ambito del PSR 2026-2027 l’Intervento SRA 30 “Benessere Animale” (Azione A – Aree di intervento specifiche). Con il D.D.G. n. 12052 del 22/12/2026 è stato approvato il bando attuativo 2026, ma già in precedenza erano state pubblicate disposizioni, proroghe e chiarimenti tecnici. Tra le misure operative figurano griglie di riduzione/esclusione approvate con D.D.G. n. 8957 del 20/10/2026 e circolari tecniche rivolte a professionisti e enti di formazione.

La perizia asseverata: requisiti e proroghe

Il requisito della perizia asseverata sull’assolvimento e il mantenimento degli impegni è ricorrente nei bandi. Per perizia asseverata si intende il documento firmato da un tecnico abilitato che certifica la veridicità degli adempimenti; le amministrazioni regionali hanno disposto proroghe e scadenze differenziate, tra cui una proroga fino al 10/04/2026 e richiami a scadenze tecniche antecedenti (ad es. 29/11/2026 per attività formative concluse o il termine del 25/10/2026 per la presentazione ai fini di pagamento). È fondamentale consultare gli avvisi pubblicati con i relativi numeri di protocollo per verificare i termini applicabili al proprio caso.

Partecipazione civica e prossimi passi

Oltre alle consultazioni e ai bandi, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) promuove iniziative partecipative: tra gli eventi segnalati figura il lancio dell’iniziativa “Raccogliamo le idee!” previsto il 23 marzo 2026 presso l’Auditorium del MASE e la call for interest per un gruppo under 35 che contribuirà alla Youth Voluntary Review. Inoltre è attivo un sondaggio sul Programma LIFE con scadenza il 30 marzo 2026. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’indirizzo [email protected].

In conclusione, orientarsi tra normativa, consultazioni e bandi richiede attenzione alle scadenze e alla corretta preparazione dei documenti tecnici come la perizia asseverata. Usare i canali istituzionali e seguire gli aggiornamenti pubblicati sui portali del MASE e delle Regioni permette di cogliere opportunità e contribuire al dibattito pubblico su economia circolare, bonifiche e sostenibilità.