Il Dipartimento di Economia combina lauree innovative, ricerca interdisciplinare e collaborazioni con imprese per generare valore sociale.

Il Dipartimento di Economia nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura economica e di far progredire la ricerca, sia teorica sia applicata, tenendo conto del contesto istituzionale. Un approccio multidisciplinare permette di integrare conoscenze giuridiche, matematiche e statistiche, favorendo un confronto dialettico tra diverse correnti di pensiero.

La missione istituzionale si concretizza attraverso criteri di valutazione rigorosi, premi per l’eccellenza e una spinta all’internazionalizzazione, elementi chiave per ampliare la rete di conoscenza e valorizzare il rapporto con la società e il territorio.

Formazione multidisciplinare: lauree e master

Il percorso formativo si apre con due corsi di laurea triennale: Economia e Economia e Big Data. Questi programmi forniscono una solida base teorica e competenze pratiche, preparando gli studenti a confrontarsi con i dati digitali e le dinamiche di mercato. La didattica è arricchita da metodi di analisi quantitativa e da laboratori su software statistici, garantendo una formazione al passo con le esigenze del mondo contemporaneo.

Proseguendo, il dipartimento offre tre corsi di laurea magistrale – Scienze Economiche, Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo, Economia e Gestione della Trasformazione Digitale – oltre a un Master internazionale in Human Development and Food Security e due master di secondo livello focalizzati su mercato del lavoro, welfare e imprese cooperative. Questi titoli rispondono a sfide emergenti, dal cambiamento climatico alla digitalizzazione dei processi amministrativi.

Ricerca scientifica e dottorato

La ricerca del dipartimento si avvale di strumenti della teoria economica, della politica economica e dell’economia applicata, integrati da metodologie quantitative e analisi giuridiche. Le linee di indagine spaziano dall’equilibrio economico generale alla macroeconomia, dall’economia ambientale alla finanza, passando per le tematiche di lavoro, welfare e sviluppo. Ogni progetto è orientato a produrre risultati rilevanti per la formulazione di politiche pubbliche efficaci.

Il Dottorato di Ricerca in Economia costituisce il fulcro della produzione scientifica, offrendo agli studenti la possibilità di approfondire tematiche specifiche sotto la guida di docenti esperti. Il percorso dottorale incoraggia la pubblicazione su riviste internazionali e la partecipazione a conferenze, favorendo la disseminazione dei risultati nella comunità accademica e tra gli stakeholder.

Terza missione e partnership con territorio

Il dipartimento attua una intensa attività di networking, instaurando rapporti con imprese, enti pubblici e organizzazioni internazionali. Queste collaborazioni si traducono in progetti trasversali che collegano ricerca e didattica, mirati a migliorare il benessere collettivo sotto gli aspetti culturali, sociali ed educativi. La partecipazione di attori del mondo del lavoro consente di allineare i programmi di studio alle competenze richieste dal mercato.

In effetti, la terza missione si concretizza con iniziative di impatto sociale, dalla consulenza a policy maker alla realizzazione di studi di fattibilità per progetti di sviluppo locale. Il risultato è un ecosistema dinamico in cui la formazione dei giovani, la produzione scientifica e il coinvolgimento con il territorio si alimentano reciprocamente, creando valore duraturo per la comunità.