Il nuovo master in diritto ed economia delle attività marittime organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara prevede 1500 ore per 60 CFU. L'analisi evidenzia la struttura dei costi: mentre la formazione dello stage è coperta dall'ente, le spese vive restano a carico dell'iscritto.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Chieti Pescara ha definito l’offerta formativa per il nuovo master di secondo livello dedicato al diritto e all’economia delle attività marittime. Il programma si configura come uno strumento di qualificazione professionale nel settore della portualità, della navigazione e della gestione delle risorse marine, integrando competenze giuridiche e aziendalistiche.

Struttura accademica e carichi orari

Il percorso didattico si articola su un monte ore complessivo di 1500 ore, corrispondenti a 60 CFU. La componente frontale ammonta a 200 ore, integrate da lezioni individuali, stage e una prova finale che include la tesi e un colloquio. Le aree di insegnamento coprono il diritto marittimo italiano, internazionale ed europeo, l’economia dei trasporti marittimi e aerei, e la tutela ambientale costiera. È prevista anche un’area linguistica dedicata per l’apprendimento dei termini tecnici del diritto marittimo in inglese.

Costi dello stage e obblighi per gli iscritti

Un aspetto rilevante per l’analisi finanziaria del corso riguarda la gestione del tirocinio teorico-pratico, obbligatorio per tutti gli iscritti. Lo stage deve essere svolto presso una Università o un Ente pubblico o privato operante nel settore marittimo, scelto dal Consiglio Scientifico d’intesa con la Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara. La Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara sosterrà integralmente le spese di formazione dello stage; le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) sono a carico dello studente iscritto.

Questa distinzione tra costi indiretti (coperti dall’ente) e costi diretti (a carico dell’utente) impatta sulla liquidità necessaria per frequentare il master. In caso di mancata partecipazione allo stage per comprovati motivi, è previsto il recupero delle ore non frequentate entro la sessione straordinaria, una clausola che tutela l’integrità del credito formativo acquisito.

Sedi e tempistiche operative

Le lezioni si terranno presso la sede della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Chieti-Pescara, situata in Via Conte di Ruvo a Pescara. La cadenza settimanale è fissata per ogni venerdì durante l’anno accademico, con sospensioni nei periodi natalizio e estivo (agosto). L’avvio delle attività didattiche è previsto entro febbraio 2027.

Il curriculum include visite di studio, seminari e conferenze integrative curati da studiosi ed esperti. I percorsi di approfondimento toccano temi specifici come le Zone Economiche Speciali (ZES), la contrattualistica dei trasporti, la safety e security nella navigazione, la gestione dei fenomeni migratori via mare e i profili tributari e doganali. Per chi intende investire in questa formazione, la data di inizio febbraio 2027 rappresenta il primo vincolo temporale concreto da considerare nella pianificazione delle risorse personali.