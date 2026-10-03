170 posti per marescialli allievi: la Guardia di Finanza ricerca esperti in informatica, logistica e settori specialistici.

La Guardia di Finanza ha pubblicato un bando di concorso volto al potenziamento di diversi settori strategici. Sono messi a disposizione 170 posti per marescialli allievi che entreranno a far parte dell’Amministrazione nell’anno 2026. La modalità di selezione prevede la valutazione dei titoli ed esami una procedura ormai consolidata per individuare candidati con un profilo tecnico e professionale adeguato alle esigenze operative dell’istituzione.

Il concorso è rivolto a professionisti che desiderano inserirsi in un contesto dinamico e high-tech, contribuendo al rinnovamento di aree cruciali come l’informatica, l’innovazione tecnologica e il supporto logistico. I candidati saranno poi distribuiti tra le componenti aeronautica, navale e sanitaria, garantendo una copertura completa delle missioni della Guardia di Finanza.

Dettagli del concorso 2026 per 170 marescialli allievi

Il bando prevede una selezione aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cittadinanza, età (max 30 anni) e possesso di titolo di studio quinquennale o superiore. La fase preliminare consiste in una valutazione dei titoli accademici, dell’esperienza professionale e delle certificazioni tecniche possedute, seguita da una prova scritta e da un colloquio tecnico. La selezione per titoli ed esami permette di premiare chi ha già maturato competenze specifiche in ambiti quali cybersecurity, data analysis e gestione di sistemi complessi.

Le prove scritte saranno suddivise in più moduli: logica e ragionamento verbale, cultura generale, e una sezione specialistica in base all’area di preferenza del candidato (informatica, logistica, ecc.). Il superamento di tutti i test permette l’accesso alla fase di colloquio, dove verranno valutate le capacità di problem solving, la motivazione personale e l’attitudine al lavoro di squadra, elementi essenziali per operare in ambienti ad alta tensione come quelli della Guardia di Finanza.

Aree di specializzazione richieste

Il concorso nasce per rispondere a una crescente necessità di personale altamente qualificato in settori di frontiera. In informatica sono ricercati esperti di sviluppo software, sicurezza informatica e gestione di infrastrutture di rete. Nell’area logistica si privilegiano profili con esperienza nella catena di approvvigionamento, nella pianificazione operativa e nel supporto tecnico-logistico.

Le componenti aeronautica e navale richiedono competenze in manutenzione tecnica, gestione di sistemi di bordo e operazioni di sorveglianza aerea e marittima. Infine, la sezione sanitaria si rivolge a professionisti con background in gestione di emergenze, assistenza sanitaria operativa e logistica di materiale medico. La diversità delle aree consente di creare una forza motrice capace di affrontare le sfide contemporanee, dal contrasto al contrabbando all’assistenza in situazioni di calamità.

Procedura di candidatura e scadenze

Per presentare la domanda è necessario accedere al portale ufficiale della Guardia di Finanza e selezionare la voce “Dettaglio del Concorso”. La modulistica online deve essere compilata con attenzione, allegando tutti i certificati di studio, le eventuali abilitazioni professionali e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a 30 le domande pervenute in ritardo saranno automaticamente escluse.

Una volta inviata la candidatura, il candidato riceverà una conferma via email con il numero di protocollo. È consigliabile conservare tale riferimento per eventuali comunicazioni successive relative alle prove d’esame, alla sede di svolgimento e alle istruzioni operative. Per ulteriori informazioni su requisiti, documentazione e calendario delle prove, è possibile consultare la pagina dedicata al bando sul sito istituzionale.