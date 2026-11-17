Come compilare il piano di studi del corso EADAP per gli immatricolati del 2026-2027, tra scadenze, curricula e percorsi part-time.

Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (EADAP) si consulta su Course Catalogue. Nel filtro di ricerca occorre indicare l’anno di iscrizione, il dipartimento e il corso di laurea. Con il pulsante Piani di studio e insegnamenti e l’eventuale curriculum si accede alle schede di ogni insegnamento, con docente, obiettivi formativi, metodi didattici e testi di riferimento.

Scadenze per la compilazione del piano

Il corso offre due curricula, Direzione amministrativa e Libera professione e consulenza aziendale. Per la coorte 2026, immatricolata nell’a.a. 2026-2027, la compilazione è aperta agli iscritti al secondo anno dal 14 ottobre al 16 novembre 2026. Gli iscritti al primo anno, con o senza riserva, possono presentarlo dal 28 ottobre al 20 novembre 2026. Presentare il piano oltre questi termini comporta un contributo di 50,00 euro, salvo le pratiche di abbreviazione carriera. Avvisi e moduli sono pubblicati entro l’inizio dell’anno accademico nella sezione Avvisi e documenti.

Modifiche al piano e studenti part-time

Le richieste motivate di modifica vanno presentate al Consiglio di Corso di Studio entro il 15 marzo, senza deroghe. Gli studenti part-time iscritti dall’a.a. 2022-2023 ai curricula Direzione amministrativa e Libera professione devono concordare un piano individuale con la prof. Silvana Signori, presidente del Consiglio EADAP. La proposta, approvata dal docente referente, va inviata a segreteria.economia@ con oggetto PIANO DI STUDIO PART-TIME seguito da matricola, cognome e nome. L’email deve elencare gli insegnamenti e riportare il consenso del docente, ad esempio con l’inoltro della sua approvazione o con il docente in copia conoscenza.