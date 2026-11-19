A Cagliari l'ASPAL e la Guardia di finanza hanno siglato un accordo gratuito per avvicinare i giovani sardi ai concorsi e alle carriere nel Corpo, con il coinvolgimento dei 44 Centri per l'impiego.

A Cagliari, negli uffici dell’Assessorato regionale del Lavoro, è stato firmato e presentato l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e la Guardia di finanza. L’intesa mira a orientare i giovani sardi verso i concorsi pubblici e le possibilità di carriera nel Corpo.

Chi ha firmato e fino a quando resta in vigore

Il documento porta le firme del direttore generale dell’ASPAL, Luca Mereu, e del Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, comandante regionale Sardegna della Guardia di finanza. L’accordo ha valore a titolo gratuito e non comporta oneri economici per nessuna delle parti. Resterà valido fino al 31 dicembre 2027.

Lo scopo è promuovere attività di informazione rivolte ai giovani cittadini della Sardegna che vogliono scegliere volontariamente un percorso nella Guardia di finanza. Allo stesso tempo, l’intesa rafforza la rete territoriale dei servizi per il lavoro.

Il ruolo dei 44 Centri per l’impiego e del Programma GOL

L’iniziativa rientra nel Programma GOL e coinvolge i 44 Centri per l’impiego presenti in Sardegna. L’attenzione è rivolta alla presa in carico personalizzata degli utenti e alla costruzione di sinergie tra pubblico e privato, con l’obiettivo di favorire occupazione e occupabilità e lo sviluppo del territorio.

Mereu sottolinea che i Centri per l’impiego diventano punti di riferimento per l’orientamento professionale. Secondo quanto dichiarato, l’ASPAL vuole aiutare le persone a fare scelte consapevoli, mettendo a disposizione informazioni, strumenti e servizi.

Accordi con altri corpi e prossime tappe

La Guardia di finanza si aggiunge agli accordi già firmati nelle settimane precedenti con l’Esercito e la Polizia penitenziaria. Nei prossimi tempi la collaborazione si estenderà anche alla Marina Militare e all’Aeronautica.

L’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, ha espresso soddisfazione per la firma e ha dichiarato di credere nel ruolo e nei valori del Corpo, con la convinzione che l’intesa aiuterà molti giovani a compiere una scelta volontaria.

Il Generale Cardone ha evidenziato la varietà di profili che la collaborazione potrà raggiungere: dai neodiplomati e neolaureati fino a chi possiede competenze altamente specialistiche. Il Corpo, ha spiegato, cerca professionalità qualificate, capacità di innovazione e competenze multidisciplinari, per tutelare la legalità e gli interessi del Paese e dell’Unione europea.