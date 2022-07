Equity su MT4: cos’è e come si distingue dal saldo

Il termine equity probabilmente non sarà troppo strano per gli investitori forex perché lo vedrai sempre ogni volta che fai trading su una piattaforma di trading come MT4. Tuttavia, per i nuovi investitori, il concetto di Equity è ancora piuttosto vago ed è impossibile distinguerlo dal Saldo del conto.

Questo articolo spiega cos’è l’equity, come viene calcolato l’equity e come si relaziona con altri concetti.

Cos’è Equity su MT4?

Sul software MT4, Equity appare insieme a molti altri concetti nella finestra Terminale, la scheda Trade, dove gli investitori monitoreranno la situazione del conto corrente e apriranno gli ordini di trading.

Il capitale è il valore corrente del conto di trading. Quando c’è un ordine aperto, equity è la somma del saldo del conto più il profitto / perdita degli ordini disponibili.

Pertanto, l’equity non sarà fisso ma in continua evoluzione.

Come calcolare il patrimonio netto:

Patrimonio netto = Saldo + Profitto/perdita delle posizioni aperte

Qual è la differenza tra Equity e Balance?

La differenza più significativa tra Saldo e Capitale è che il Saldo sarà fissato durante il periodo in cui vengono aperti gli ordini di trading. L’equità è in continua evoluzione.

Il saldo è la quantità di denaro disponibile nel conto di trading.

Quando si apre un nuovo conto, il saldo è la quantità di denaro depositata sul conto per la prima volta. Il valore del Saldo cambia solo fino a quando l’investitore chiude tutti gli ordini, quindi il Saldo verrà aggiornato aggiungendo / sottraendo il profitto / perdita.

Esempio: depositi 500 $ sul tuo conto forex. Quindi, Saldo = Equity = $ 500. Quindi apri 1 Compra EUR / USD trade:

Se quel trade sta perdendo $ 10: Equity = $ 490; Saldo = 500$

Se quel commercio sta facendo $ 5, Equity = $ 505; Saldo = 500$

Se decidi di chiudere l’ordine con un profitto di $ 8, saldo = $ 508.

Pertanto, può essere compreso:

Quando non c’è una posizione attiva, il profitto/perdita è pari a zero. Quindi, Equity = Equilibrio.

Quando c’è una posizione attiva, se le tue operazioni sono redditizie, l’equity sarà maggiore del saldo. Al contrario, l’equity sarà inferiore al saldo quando la posizione aperta è in perdita.

È facile per i nuovi trader confondere questi due concetti tra loro, spesso con una mentalità tipica:

Guarda il saldo quando il conto è negativo nella speranza di comprimere la perdita fino a quando il capitale è uguale al saldo e quindi chiudere l’ordine.

Oppure guarda Equity quando il conto è redditizio e aspettati che il conto continui a crescere ancora di più.

Pertanto, distinguere chiaramente Equity e Balance ti aiuterà a evitare errori che influenzano la tua psicologia di trading e i risultati di trading.

Cosa significa Equity nel conto forex MT4?

Il capitale rappresenta il valore del conto in tempo reale, riflettendo quanto bene sta andando il tuo account. Quando l’equity è maggiore del balance, stai negoziando bene. Al contrario, quando l’equity è inferiore al saldo, significa che devi proteggerti dai rischi per il tuo account.

L’equity ha un effetto diretto sulla margin call e su altri concetti nel tuo conto forex come segue:

Il patrimonio netto influisce sul margine libero. Quando c’è una posizione aperta sul tuo conto, basata su Equity, il sistema mostrerà il saldo rimanente nel conto che può essere utilizzato per aprire un nuovo ordine. Quel saldo è chiamato margine libero.

Margine libero = Equity – Margine utilizzato

Il patrimonio netto influisce anche sul rapporto di margine.

Livello di margine = (Equity/Margine utilizzato)*100%

Quando il patrimonio netto è uguale al margine utilizzato, il saldo per aprire il conto è zero e il margine sarà del 100%. Al momento non è possibile aprire nuovi ordini.

Se il margine è inferiore al 100%, potrebbe apparire una richiesta di margine che ti chiede di aggiungere più fondi al tuo account o chiudere le operazioni in perdita. Supponiamo che uno dei requisiti di cui sopra non sia soddisfatto. In tal caso, il commercio continua a perdere. Il rapporto di margine continua a diminuire (di solito al 30%), il broker può chiudere automaticamente tutte le tue operazioni aperte. Questa situazione si chiama Stop out.