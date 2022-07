Trading su Capital.com: guida passo passo

Capital.com è un broker CFD che fornisce una piattaforma di trading azionario, criptovaluta e forex facile da usare e facile da usare … Il seguente articolo esplora Capital.com come utilizzare e fare trading su questa piattaforma.

Cos’è Capital.com?

Per rispondere alla domanda su cosa sia Captial.com, è necessario conoscere l’origine e la reputazione, nonché i prodotti e i servizi di questo scambio. Capital.com lanciato nel 2016, è attivo in più di 50 paesi e ha oltre 1.000.000 di clienti in tutto il mondo. Capital.com offre una piattaforma di trading per CFD su azioni, materie prime, indici, criptovalute e forex. Attualmente, Capital.com ha uffici a Cipro, Bielorussia e Londra.

In particolare, questo broker è regolato da molte agenzie affidabili tra cui CySEC, NBRB e FCA.

Capital.com ha una piattaforma di trading abbastanza intuitiva e facile da capire sia sulla versione web che su quella mobile. Con una semplice interfaccia, un nuovo investitore può anche facilmente utilizzare Capital.com per negoziare e analizzare grafici e sfruttare le informazioni fornite nell’applicazione. Inoltre, Capital.com consente anche agli utenti di aprire un conto MT4 Capital.com per fare trading sulla piattaforma MT4.

Capital.com è amato da molti trader azionari. Capital.com gli utenti che negoziano azioni senza leva finanziaria non hanno commissioni overnight e possono ricevere dividendi quando negoziano azioni reali. Questo è un vantaggio quando gli investitori vogliono possedere azioni per un lungo periodo o investire in azioni per ricevere dividendi. In particolare, Capital.com non ha commissioni di deposito / prelievo e nessuna commissione di inattività.

Prodotti su Capital.com

Capital.com offre una vasta gamma di prodotti di trading tra cui i suoi clienti possono scegliere:

CFD su indici: puoi negoziare i principali indici azionari del mondo su Capital.com come Dow, FTSE 100, S & P 500 e DAX 30.

CFD su azioni: ci sono oltre 3600 CFD su azioni, con oltre 75 indicatori e strumenti per aiutarti ad analizzare le opportunità di investimento su Capital.com.

CFD su criptovaluta: Capital.com offre trading con leva finanziaria e maggiore liquidità senza dover archiviare criptovalute. Puoi scambiare le migliori criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Bitcoin e Ripple.

CFD Forex: puoi scambiare le coppie di valute più popolari al mondo e coppie forex rare, per un totale di 130 coppie FX su Capital.com.

CFD su materie prime: hai accesso a un ampio elenco di materie prime come oro, riserve petrolifere e prodotti agricoli sulla piattaforma Capital.com.

Azioni reali: Capital.com è in procinto di avviare un conto azionario reale. Ciò significa che i loro clienti saranno presto in grado di scambiare azioni reali e tenerli al sicuro nei loro conti.

Come aprire un conto Capital.com?

Per aprire un account Capital.com, gli utenti si registrano seguendo il link qui.

Immettere l’indirizzo e-mail e la password e fare clic su [Continua]. Subito dopo, l’account Capital.com è stato aperto con successo.

Prima di fare trading su Capital.com, gli utenti devono eseguire la verifica dell’account passo dopo passo visualizzata sullo schermo.

Inserisci il tuo indirizzo, la nazionalità e il luogo di nascita e fai clic su [Continua].

La finestra successiva inserisce il tuo nome (senza accenti) e la data di nascita.

Quindi, inserisci le informazioni sull’indirizzo di residenza: nome della via, numero dell’edificio, appartamento, città e codice postale che corrisponde alle informazioni sui documenti utilizzati per verificare l’indirizzo (se non c’è un numero civico, appartamento) famiglia, strada, compilare NA).

Inserisci il tuo numero di telefono.

Seleziona la valuta da utilizzare per l’account.

Leggi i termini e le condizioni di Capital.com e fai clic su [Continua].

Come verificare l’account Capital.com?

Per caricare i documenti di verifica dell’indirizzo, vai a [Impostazioni], seleziona [Carica documento], fai clic sulla casella [Carica documento].

Un documento di verifica dell’identità è una foto a 2 lati del passaporto, della carta d’identità, dell’identificazione del cittadino o della patente di guida, ecc. Contenente il tuo nome completo, data di nascita e indirizzo.

La foto richiesta deve essere chiara, catturare tutti e 4 gli angoli del documento ed essere nel seguente formato: PNG / JPG / JPEG o HEIC.

Dopo aver caricato i documenti richiesti, Capital.com utenti hanno bisogno di una verifica facciale. Accedi al tuo account Capital.com con il telefono e fai clic su [Account], seleziona [Stato account] e fai clic su [Scatta un video selfie]. Quindi, fai clic su [Sono pronto] e segui le istruzioni.

Come aprire un conto demo su Capital.com?

Capital.com account virtuale è un account gratuito da $ 1.000 in modo che gli utenti possano esercitarsi nel trading e padroneggiare la piattaforma senza depositare denaro reale. Un conto virtuale viene utilizzato solo per praticare il trading, profitti e perdite non possono essere convertiti in denaro reale.

Per aprire un account virtuale su Capital.com, fai clic su [LIVE] nell’angolo destro dello schermo e seleziona [Passa alla demo].

Ogni utente Capital.com può aprire diversi account virtuali. Per aprire altri account virtuali, fai clic sul quadrato accanto a [LIVE], seleziona la scheda [Account demo] e seleziona [Aggiungi account demo].

Gli utenti possono anche scegliere di aumentare il capitale per l’account Demo di Capital.com facendo clic su [Ricarica $ 10.000]. Ogni volta che si fa clic su questo pulsante, l’account demo riceve ulteriori $ 10.000.

Commissioni di trading e spread di Capital.com

Capital.com non addebita alcuna commissione su nessuna delle operazioni dei suoi clienti, comprese materie prime, indici o criptovalute. Questo è un grande vantaggio per i trader su Capital.com rispetto ad altri broker. Inoltre, Capital.com non addebita alcuna commissione quando effettui un deposito / prelievo sulla piattaforma. Inoltre, gli utenti non incorrono in alcun costo aggiuntivo come commissioni di inattività, quotazioni in tempo reale, apertura / chiusura delle negoziazioni, materiali di formazione, grafici e indicatori dinamici.

Commissione di transazione overnight

A differenza della concorrenza, Capital.com addebita solo una commissione di transazione overnight basata sull’importo del prestito, piuttosto che sulla dimensione totale dell’ordine aperto. Le commissioni di swap saranno diverse per le diverse attività.

Diffusione

Rispetto alla maggior parte degli altri broker, lo spread sul capitale è valutato come il migliore sul mercato. Ad esempio, una coppia forex importante come EUR / USD avrà uno spread medio di soli 0,00008. A seconda della classe di attività, delle condizioni di mercato e degli orari di negoziazione, la dimensione dello spread varierà.

Controlla lo spread e gli swap di ogni asset qui.

Come depositare denaro sul conto Capital.com?

Capital.com gli utenti possono depositare / prelevare fondi abbastanza facilmente attraverso vari gateway di pagamento tra cui banche locali, E-Wallet e carta di credito. Il seguente articolo guida alla ricarica Capital.com tramite carta di credito. Altri metodi di pagamento fanno lo stesso.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Capital.com, fai clic su [Il mio account] e seleziona [Deposita fondi] nell’angolo destro dello schermo.

Seleziona il metodo di deposito [Carte bancarie], inserisci i dati della carta (numero della carta, data di scadenza della carta, nome del titolare della carta, tipo di carta, numero CVV) e importo. Quindi fare clic sul segno di spunta per confermare il proprietario della carta nella casella [Confermo di essere il proprietario della carta] e fare clic su [Deposito].

Nota: il nome del titolare del conto Capital.com e del titolare della carta di credito utilizzato deve corrispondere. Il conto regolare di Capital.com richiede un deposito minimo di $ 20 e un massimo di $ 900.

Come prelevare da un conto Capital.com?

Per prelevare denaro dal tuo conto Capital.com, seleziona [LIVE] nell’angolo in alto a destra dello schermo e seleziona [Preleva fondi].

Seleziona il canale di pagamento e inserisci l’importo che desideri prelevare e le informazioni sul conto bancario ricevente, quindi fai clic sul pulsante [Preleva fondi].

Capital.com interfaccia sul computer

Capital.com interfaccia è abbastanza user-friendly. Nell’angolo in alto a sinistra ci sono le schede di gestione delle transazioni tra cui Trade, Discover, Charts, Portfolio, Reports e My requests.

Nell’angolo in basso a sinistra c’è l’area delle impostazioni dell’account, fai clic su [Impostazioni] per avere opzioni per le impostazioni dell’account, le impostazioni utente, cambia le password, abilita i metodi di sicurezza dell’account …

Nell’angolo in alto a destra, da sinistra a destra a turno:

Informazioni sul saldo del conto

Fai clic sul quadrato CFD: controlla rapidamente il saldo di ciascun conto di trading e apri più conti. I conti distinguono i conti reali e i conti demo in due schede separate.

Fai clic sulla casella [LIVE]: Area di deposito, controlla le informazioni sull’account e le impostazioni commerciali, passa a un account virtuale e disconnettiti.

Capital.com interfaccia sul telefono

Anche l’app Capital.com sul telefono è piuttosto intuitiva. Le schede nell’angolo inferiore dello schermo da sinistra a destra sono:

Trading: Sopra ci sono elenchi di attività di trading divisi per diversi mercati.

Portafoglio: diviso per un elenco di ordini aperti, ordini in sospeso e avvisi sui prezzi.

Ricerca: trova codici di transazione specifici

Notizie:

Account: passa all’account demo, gestisci l’account, deposita e preleva, imposta l’account, impara a fare trading, contatta l’assistenza …

Trading su Capital.com

Dopo aver trovato un ticker azionario preferito, se il trader vede che il mercato potrebbe aumentare di prezzo in futuro, un trader può aprire un ordine di acquisto.

Fai clic su [Acquista] nella finestra Mercato

Inserisci il volume degli scambi nella casella [Dimensione].

Fare clic su [Acquista] per terminare.

Gli ordini di acquisto devono essere aperti mentre il mercato è in orario lavorativo.

Se il mercato può abbassare il prezzo in futuro, l’utente può aprire un ordine di vendita allo scoperto (Vendi) facendo clic sul pulsante [Vendi] nella finestra Mercato ed eseguendo lo stesso ordine di acquisto.

Conto MT4 su Capital.com

Dopo aver effettuato l’accesso, fai clic sul pulsante [LIVE] nell’angolo in alto a destra dello schermo e seleziona [I miei account]. Quindi selezionare la scheda [Account live] e fare clic su [Aggiungi account live].

Nella casella [Tipo], selezionare MT4 o CFD. Per aprire un conto Capital.com MT4, scegli MT4.

Seleziona la valuta che desideri utilizzare per depositare/prelevare

Immettere il nome dell’account e selezionare [Crea]

Connetti TradingView con Capital.com

I clienti possono connettersi Capital.com con TradingView e godere del meglio di entrambe le piattaforme. Accedi al tuo conto TradingView, fai clic sulla scheda Grafico e seleziona Pannello di trading. Trova Capital.com e tocca Connetti.

Quindi fai clic su Continua per accedere al tuo account Capital.com.

Quindi, immettere l’indirizzo di posta elettronica e la password dell’account Capital.com, quindi fare clic su Continua.

Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, vedrai che il tuo account Capital.com è stato collegato a Tradingview. I tuoi ordini di trading appariranno anche nell’interfaccia di Tradingview.

Sfrutta la Capital.com

Capital.com offre diversi livelli di leva finanziaria per ogni classe di attività. Come segue:

Money Market on Capital offre 4 diversi livelli di leva: 1:1, 30:1, 50:1 e 100:1.

Il mercato degli indici sul capitale offre 4 diversi livelli di leva: 1:1, 20:1, 50:1 e 100:1.

Il mercato delle materie prime sul capitale offre 4 diversi livelli di leva: 1: 1, 10: 1, 50: 1 e 100: 1.

Il mercato azionario sul capitale offre 5 diversi livelli di leva finanziaria: 1:1, 2:1, 5:1, 10:1 e 20:1.

Il mercato delle criptovalute sul capitale offre 7 diversi livelli di leva: 1: 1, 2: 1, 5: 1, 10: 1, 20: 1, 50: 1 e 100: 1.

Sulla piattaforma Capital.com, sarai in grado di scegliere e impostare il livello di leva per ogni classe di attività. Esempio: con la crittografia, puoi utilizzare la leva 10: 1, ma sullo stesso conto puoi utilizzare la leva 100: 1 con il forex.

Quando fai trading di azioni su Capital.com, non ti viene addebitato durante la notte se non usi la leva finanziaria (ovvero la leva 1: 1). Il tuo rollover viene addebitato solo sulle tue operazioni con leva finanziaria.

Questa è una caratteristica abbastanza flessibile per i clienti quando si utilizza questa piattaforma per il trading. Poiché ogni classe di attività avrà caratteristiche di volatilità dei prezzi diverse, anche la necessità di utilizzare la leva finanziaria sarà diversa.

La tecnologia AI analizza la psicologia del trading e guida il trading

Capital.com ha alcuni nuovi vantaggi nel concentrarsi sulla formazione delle conoscenze di trading per gli utenti e nell’utilizzo della tecnologia AI per analizzare la psicologia del trading per personalizzare le strategie di trading dei clienti.

Investmate è una pratica app educativa con un approccio su misura all’educazione finanziaria, che ti consente di scegliere tra 6 obiettivi personalizzati e 6 percorsi. Offre più di 30 corsi e brevi lezioni in soli 3 minuti, che coprono strategie di trading e psicologia del trading con sezioni separate per CFD su materie prime, azioni, indici ed ETF …

Supporto Capital.com

Capital.com offre un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in 8 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, arabo, russo, spagnolo e turco) per telefono, e-mail, chat dal vivo, Facebook, Telegram, WhatsApp e Viber. I canali di assistenza clienti di Capital.com sono ben accolti dai clienti e rispondono alle loro domande. In particolare, le questioni di supporto relative a depositi e prelievi sono prioritarie in modo rapido ed efficiente. Di solito ci vogliono solo pochi secondi per ottenere una risposta da Capital.com.

blog Capital.com