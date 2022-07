Investor Password MT4: cos’è e come cambiarla

La password dell’investitore è una caratteristica unica di MT4. Tuttavia, molti non hanno capito il suo significato e come cambiarlo. In questo articolo, stiamo esaminando come creare o ripristinare l’account investitore MT4.

Cos’è la password dell’investitore?

Ci sono sempre due tipi di password per il conto di trading MT4, vale a dire Master password e Investor Password.

Ogni password ci dà autorizzazioni diverse nel conto di trading:

La password principale è quella di accedere al tuo account e fare trading. La password principale consente ai trader tutte le autorizzazioni di trading. Significa che puoi aprire / chiudere le negoziazioni e modificare le impostazioni dell’account.

è quella di accedere al tuo account e fare trading. La password principale consente ai trader tutte le autorizzazioni di trading. Significa che puoi aprire / chiudere le negoziazioni e modificare le impostazioni dell’account. La password dell’investitore viene utilizzata da altri utenti (terze parti) che si desidera condividere l’account senza dare il permesso di eseguire posizioni o modificare le impostazioni. Possono solo visualizzare l’attività di trading. Si tratta fondamentalmente di un accesso “di sola lettura”.

Quindi, con una password per investitori, puoi semplicemente consentire a qualcun altro di entrare nel tuo account e vedere le tue operazioni senza preoccuparti che manipolino il tuo account.

A cosa serve MT4 Investor Password?

L’idea di base alla base della password dell’investitore è che consente ai trader di condividere i loro risultati di trading con amici, familiari o potenziali investitori senza temere che questi investitori effettuino operazioni o modifichino l’account e la piattaforma in alcun modo.

Per ulteriori entrate, i trader possono vendere l’accesso con password degli investitori al proprio conto di trading MT4. Altri possono acquistarlo per accedere alle negoziazioni aperte e copiarle sui propri conti.

Per altri, l’utilizzo di un account investitore è sicuro e conveniente. Possono monitorare il processo di trading sul conto di trading dato in tempo reale. Tuttavia, quando la connessione è l’indirizzo del server commerciale, l’investitore deve scaricare il terminale MT4 dal proprio broker o digitare manualmente l’indirizzo del server.

Come trovare la password dell’investitore MT4?

Quando apri un conto MT4 con un broker Forex, di solito genereranno una password per gli investitori per te. Sono disponibili sia nei conti di trading demo che live.

Le password degli investitori sono disponibili nelle seguenti posizioni:

Può essere trovato nella scheda Casella di posta nella parte inferiore della piattaforma MetaTrader con l’oggetto “Registrazione nuovo account” o qualcosa di simile.

nella parte inferiore della piattaforma MetaTrader con l’oggetto “Registrazione nuovo account” o qualcosa di simile. I broker possono inviarlo via e-mail quando ti sei registrato per l’account MT4.

Oppure, se non riesci a trovare la password dell’investitore, puoi cambiarla da solo seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Come posso cambiare la password dell’investitore sui PC MT4?

Solo un trader che conosce una password principale può modificare la password dell’account investitore. Altri non possono farlo.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma con la tua password principale, puoi creare una password per investitori seguendo questi passaggi:

Vai a Strumenti > Opzioni dalla barra “ Menu ” sulla tua piattaforma MT4

dalla barra “ ” sulla tua piattaforma MT4 Nella scheda “Server”, fai clic su “Cambia”. Verrà visualizzata una nuova finestra popup.

fai clic su Verrà visualizzata una nuova finestra popup. Inserisci la tua password principale nel campo “Password corrente”.

nel campo “Password corrente”. Seleziona la casella di controllo “Modifica password investitore (sola lettura ).

). Quindi digitare la password dell’investitore desiderato nel campo “Nuova password”.

digitare nel campo “Nuova password”. Digitare nuovamente la password dell’investitore nel campo “Conferma” e fare clic su OK.

Nota: le password devono essere lunghe almeno cinque caratteri e sono composte da almeno due dei tre tipi di caratteri: minuscolo, maiuscolo e cifre.

Come cambiare la password dell’investitore su MT4 mobile?

È anche possibile modificare la password dell’investitore MT4 su MT4 mobile. Di seguito è riportata la guida dettagliata su come modificare la password dell’investitore tramite le app Android o IOS.

IOS

Vai su Impostazioni, fai clic sul tuo account corrente nella parte superiore dello schermo e fai clic sui 3 punti a destra del nome del tuo account. Quindi seleziona Cambia password > Cambia password investitore, digita la password principale corrente e inserisci la nuova password investitore. Infine, conferma la tua nuova password per investitori e fai clic su Cambia.

Androide

Passare a Gestisci account e accedere all’account per il quale si desidera modificare la password. Quindi, in alto a destra, fai clic sui 3 punti e seleziona Cambia password e, una volta visualizzata la pagina della password, fai clic sulla piccola freccia grigia accanto a “Cambia password investitore” e compila gli spazi vuoti.

Sebbene in modalità investitore MT4, la piattaforma non consente alcuna operazione di trading. Significa che sei sicuro di condividere la tua frase segreta dell’investitore con gli altri. Tuttavia, si consiglia di modificare periodicamente la password dell’investitore, soprattutto se la si condivide spesso.

Il pericolo è che gli intrusi possano utilizzare questa password, collegare il tuo conto di trading a un servizio di monitoraggio di terze parti e quindi passarlo come proprio. Naturalmente, non perderai i tuoi soldi, ma potrai subire alcuni danni alla reputazione.