ERC20 MATIC in Polygon MATIC: ecco come fare la conversione

Se hai erroneamente scambiato il token con un MATIC ERC20 o trasferito il tuo MATIC tramite la rete Ethereum (ERC20) per una tariffa del gas inferiore e volevi ottenere un MATIC nativo, questo articolo è per te.

In questo articolo, ho spiegato i passaggi che ho seguito esattamente per convertire il mio ERC20 MATIC in Polygon MATIC con screenshot originali.

Come convertire ERC20 MATIC in Polygon MATIC?

Per convertire ERC20 MATIC in Polygon MATIC, è necessario utilizzare polygon bridge.

Polygon Bridge utilizza un contratto intelligente per consentire agli utenti di trasferire token ERC, inclusi NFT, alla catena Polygon.

Il processo di conversione di ERC20 MATIC in Polygon MATIC consiste in due transazioni: approva il deposito e completa il deposito.

Di solito, ogni transazione richiede 2-8 minuti. Tuttavia, è totalmente basato sulla congestione sulla blockchain.

Ci vuole una tassa di gas da ~ $ 2 a $ 5 per convertire ERC20 MATIC in Polygon MATIC tramite il ponte Polygon.

Passaggi per convertire ERC20 MATIC in Polygon MATIC

Collega il tuo portafoglio con Polygon Bridge Seleziona Token e inserisci l’importo Conferma trasferimento Conferma il deposito Controlla il portafoglio

1. Collega il tuo portafoglio con Polygon Bridge

Come primo passo, vai al sito Web Polygon e passa il mouse su “dApps” per fare clic su “PoS Bridge“.

Ora, ti verrà richiesto con più opzioni di portafoglio per accedere.

Userò il portafoglio Coinbase per questo processo di conversione. È possibile utilizzare qualsiasi portafoglio in cui si dispone di ERC20 MATIC.

Dopo aver fatto clic sul portafoglio, verrà visualizzato un pop-up di richiesta di connessione. Questa richiesta consente solo al bridge Polygon di visualizzare il saldo del portafoglio, l’attività e l’invio di richieste di transazione.

Questa richiesta di connessione non consentirà a Polygon Bridge di accedere ai tuoi fondi senza la tua autorizzazione.

Quindi, fai clic su “Connetti“.

Ora, Polygon ti invierà la richiesta di firma. Devi fare clic su “Firma“. Questa richiesta di firma non ti costerà alcuna tassa sul gas.

2. Seleziona Token e inserisci l’importo

Una volta stabilita la connessione tra il tuo portafoglio e il Polygon Bridge, vedrai le opzioni, come Polygon Wallet, Polygon Bridge, Polygon Staking e Widget Dashboard.

È necessario fare clic su “Polygon Bridge“.

Nella scheda “Da“, vedrai la catena Ethereum. Fai clic sulla casella a discesa appena sotto per selezionare il token MATIC.

Subito dopo aver selezionato il token MATIC nel campo “Da“, è possibile visualizzare il saldo MATIC.

Successivamente, è necessario inserire l’importo di ERC20 MATIC da convertire. Puoi utilizzare il pulsante “MAX” se vuoi convertire tutto il MATIC ERC20 che hai nel tuo portafoglio.

Infine, fai clic su “Trasferisci“.

Ricorda sempre che puoi convertire i token dalla catena Ethereum alla catena Polygon utilizzando il Polygon Bridge. Non utilizzare il ponte per scopi di picchettamento / delega.

Fai clic su “Continua“.

3. Conferma il trasferimento

Come accennato all’inizio di questo articolo, il pop-up “Panoramica del trasferimento” mostrerà che il processo di conversione consiste di due transazioni. Puoi anche vedere le commissioni di transazione stimate lì.

Fai clic su “Continua“.

Quindi, devi confermarlo due volte dal tuo portafoglio.

Successivamente, è necessario fare clic su “Continua” nella pagina “Conferma trasferimento” e fare clic su “Conferma” sull’estensione del portafoglio.

Questa transazione potrebbe richiedere fino a 2 minuti.

4. Conferma il deposito

Ora, è necessario confermare il deposito. Questo processo richiede anche 2-8 minuti.

Per fare ciò, fai clic su “Continua” e quindi fai clic su “Conferma” sul tuo portafoglio.

Ora, il tuo trasferimento è in viaggio e ci vorranno circa 7-8 minuti per completare il deposito.

Una volta completato il trasferimento, è possibile controllare lo stato di questa transazione facendo clic su “Visualizza su Etherscan“.

5. Controlla il portafoglio

Per verificare la conversione, puoi andare avanti e aprire il tuo portafoglio e controllare il saldo MATIC e il simbolo della catena Polygon.

Conclusione

La conversione di ERC20 MATIC in Polygon MATIC avviene tramite il Polygon Bridge. Inoltre, l’intero processo coinvolge due transazioni e richiede circa 15 minuti.

Dopo aver completato il trasferimento e averlo verificato nel portafoglio, è necessario disconnettere il portafoglio dal Polygon Bridge.

Per fare ciò, fai clic sull’indirizzo parziale del tuo portafoglio nell’angolo in alto a destra della pagina Polygon Bridge. Quindi, fai clic su “Disconnetti“.