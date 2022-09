Indirizzo contratto NFT su OpenSea: ecco come trovarlo

in

Un indirizzo contrattuale di un NFT rivela le informazioni complete sull’NFT, come i dettagli della proprietà, l’offerta totale massima, il numero di titolari, i dettagli di tutte le transazioni e altro ancora.

Inoltre, avrai bisogno dell’indirizzo del contratto NFT per visualizzare gli NFT nel portafoglio MetaMask o in qualsiasi altro portafoglio Web 3.

Come trovare l’indirizzo del contratto NFT su OpenSea?

Per trovare l’indirizzo del contratto NFT su OpenSea, vai su OpenSea e seleziona l’NFT per il quale vuoi vedere l’indirizzo del contratto.

Quindi, scorri verso il basso per raggiungere la scheda “Dettagli” e fai clic su di essa.

Passaggi per trovare l’indirizzo del contratto NFT su OpenSea

Vai a OpenSea Individuare l’NFT Espandi la scheda “Dettagli“ Leggi lo Smart Contract

1. Vai su OpenSea

Visita il sito web di OpenSea, il più grande mercato NFT.

OpenSea ha tutti i tipi di NFT, tra cui arte, oggetti da collezione, nomi di dominio, musica, fotografia, sport, carte collezionabili e mondi virtuali.

2. Individuare l’NFT

Dopo aver visitato il sito Web OpenSea, puoi trovare l’NFT che stai cercando utilizzando la casella di ricerca fornita.

In alternativa, puoi fare clic sul pulsante “Esplora” per cercare NFT per categoria.

Se hai NFT nel tuo portafoglio e vuoi vedere l’indirizzo del contratto, devi collegare la tua MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Phantom Wallet o qualsiasi altro portafoglio a OpenSea.

Dopo aver stabilito la connessione tra il tuo portafoglio e OpenSea, devi fare clic sull’icona “Profilo” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Ora, nella scheda “Raccolti“, sarai in grado di vedere i tuoi NFT.

Fare clic sull’NFT per il quale si desidera visualizzare l’indirizzo del contratto.

3. Espandi la scheda “Dettagli“

Una volta individuato l’NFT, è necessario scorrere un po ‘verso il basso per vedere la scheda “Dettagli“.

Espandi la scheda Dettagli facendo clic su di essa.

In questo modo, sarai in grado di vedere l’indirizzo del contratto e l’ID token dell’NFT che hai selezionato.

Ora puoi usarlo per importare l’NFT in portafogli crittografici o leggere le informazioni complete su quel NFT.

Fai clic sull’indirizzo del contratto per vedere i dettagli completi dell’NFT sull’esploratore blockchain.

4. Leggi lo Smart Contract

Sull’esploratore blockchain, troverai molti attributi. Ogni attributo contiene informazioni specifiche sull’NFT.

Contract Creator: questo attributo contiene l’ID transazione (TxID) del creatore dell’NFT. Facendo clic su questo TxID verranno visualizzati i dettagli, ad esempio quando è stato creato l’NFT, i blocchi confermati, la commissione di transazione e l’ID del contratto intelligente.

Token Tracker: gli attributi token tracker contengono l’offerta totale massima di NFT, i titolari totali e le transazioni totali finora, insieme ai dettagli della transazione.

Contiene anche il sito Web ufficiale e i profili social del creatore di NFT.

Transazioni: la scheda Transazioni registra tutte le transazioni in tempo reale insieme agli indirizzi Da e A, ai timestamp, alla commissione di transazione, al metodo e ai blocchi.

L’attributo Metodo nella scheda Transazioni ha tre stati: Imposta approvazione per tutti, Zecca e Trasferisci da. Viene aggiornato in base all’input decodificato.

Txn interni: le transazioni interne sono transazioni tra contratti intelligenti. Puoi vedere gli indirizzi Da e A, il timestamp, il blocco e il valore.

Contratto: è qui che puoi vedere, leggere e interagire con il contratto intelligente dell’NFT. La scheda Contratto ha tre sottoschede denominate Codice, Leggi contratto e Scrivi contratto.

Sotto il “Codice”, puoi trovare il codice sorgente completo dello smart contract. Nella scheda Leggi contratto, è possibile leggere il contratto intelligente in base al metodo. Per utilizzare la funzione Scrivi contratto, è necessario connettere il portafoglio Web 3. Tieni presente che questa funzione di connessione del portafoglio Web 3 è una versione beta, quindi usala con cautela.

Analisi: questa scheda presenta più grafici che descrivono in dettaglio il saldo Ether, le transazioni, TxnFees, i trasferimenti Ether e i trasferimenti di token. Ha anche una nuova funzionalità chiamata Txn Heatmap.

Oltre a questi attributi, puoi anche trovare ERC20 Token Txns, ERC721 Token Txns, eventi e commenti, che sono meno importanti degli attributi che abbiamo spiegato.

Conclusione

Trovare l’indirizzo del contratto NFT e l’ID token su OpenSea è un compito abbastanza semplice.

Interpretarli sarebbe un po’ complicato per molti. Tuttavia, se leggi il modo in cui abbiamo spiegato in questo articolo (Passaggio 4), conoscerai i dettagli completi dell’NFT che detieni o stai cercando.

Dopo aver trovato l’indirizzo del contratto e l’ID token di NFT, puoi interpretarli o usarli per importare l’NFT nei tuoi portafogli Web 3.