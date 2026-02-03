Eredità Valentino Garavani: il presunto pronipote Oscar reclama i suoi diritti

Il mondo della moda è scosso da una nuova polemica riguardante l’eredità di Valentino Garavani, il celebre stilista scomparso il 19 gennaio.

Un presunto pronipote, di nome Oscar Garavani, ha fatto la sua comparsa, reclamando una parte dei beni del noto designer. Tuttavia, la famiglia Garavani ha immediatamente preso posizione, negando qualsiasi legame di parentela con il signor Oscar.

Tra due settimane, il testamento di Valentino verrà finalmente reso pubblico, rivelando le ultime volontà del maestro della moda. Nonostante l’attesa, i membri della famiglia legittima si sono già pronunciati, dichiarando pubblicamente in una lettera inviata al Corriere della Sera che Oscar non è affatto parte della loro famiglia.

Le affermazioni di Oscar Garavani

Oscar, un designer di borsette di 59 anni, sostiene di essere il pronipote di Valentino. Egli afferma che suo nonno era il fratello del famoso stilista, una dichiarazione che ha immediatamente sollevato dubbi, dato che Valentino Garavani non aveva alcun fratello, ma solo una sorella, Wanda. Nonostante ciò, Oscar rimane fermo nella sua posizione, dichiarando: “Sono pronipote da parte di mio nonno che era fratello di Valentino”.

La posizione della famiglia Garavani

La famiglia del maestro ha reagito con fermezza. Piero Villani, nipote di Valentino, ha firmato un documento ufficiale nel quale afferma che non esiste alcun legame di parentela tra Oscar e Valentino, definendolo un caso di omonimia. Questa smentita ha messo in evidenza la determinazione della famiglia a mantenere intatta l’eredità del designer e a proteggere la sua memoria.

Riflessioni sul testamento e sulla successione

La questione dell’eredità di Valentino Garavani non è nuova. Già in passato, Oscar aveva fatto riferimento a un presunto legame familiare in vari articoli, presentandosi come “nipote” del grande stilista. Tuttavia, tali affermazioni non sono mai state supportate da prove concrete. In un’intervista recente, Oscar ha affermato che la sua volontà non è quella di ottenere denaro, ma che è curioso di scoprire il contenuto del testamento, dichiarando: “Non mi interessa l’eredità. Ho sentito che Valentino ha cambiato il testamento un anno e mezzo fa”.

I rapporti con Valentino

Oscar ha raccontato di aver avuto sporadici contatti con Valentino, con alcuni incontri occasionali a Roma. Sebbene affermi che i loro rapporti fossero cordiali, riconosce che non erano frequenti. È stato presente anche ai funerali dello stilista, dove ha cercato di mantenere un profilo basso, criticando coloro che avrebbero sfruttato l’occasione per cercare visibilità.

La lettura del testamento, prevista per i prossimi giorni, chiarirà finalmente la situazione e potrebbe porre fine a questa controversia. La famiglia Garavani, comunque, continua a mantenere la sua posizione e si prepara a difendere il patrimonio e l’eredità del loro amato Valentino.