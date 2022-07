Errore “MT4 Nessuna connessione” – Come posso risolverlo?

in

Uno dei motivi per cui non è possibile effettuare un ordine è MT4 nessuna connessione. Se questa situazione dura a lungo, può influire in modo significativo sull’efficienza del trading. Il seguente articolo mostra cosa causa la perdita della connessione MT4 e come risolverlo.

L’errore MT4 “Nessuna connessione” può essere dovuto a diversi motivi. Ecco alcune delle cause più comuni:

Connessione Internet instabile

Distanza geografica dal server del broker al dispositivo

L’uso della VPN

Firewall e software antivirus

1. MT4 Nessuna connessione a causa di una connessione Internet instabile

La velocità della connessione Internet è una delle cause più comuni della perdita della connessione MT4. Più lenta è la velocità di Internet che influisce sulla velocità di connessione al server (server).

Per verificare se la velocità della connessione Internet è stabile, è possibile utilizzare Speedtest.net. Speed Test è un’applicazione gratuita per il test della velocità di Internet che supporta le versioni mobile e PC. Utilizzando lo Speed Test, è possibile determinare quanto sia stabile la connessione Internet.

Dopo aver effettuato l’accesso al sito Web SpeedTest.net o all’applicazione Speed Test sul tuo telefono cellulare, fai clic su “VAI” e attendi che i risultati vengano restituiti.

Il processo richiede circa 1 minuto e fornisce la tabella dei risultati come mostrato di seguito:

In cui:

Ping: è la velocità di connessione. Più piccolo è il valore, più veloce è la connessione.

Download: mostra la velocità con cui è possibile scaricare i dati sul dispositivo, misurati in megabit al secondo (Mbps).

Upload: riflette la velocità di caricamento dei dati sulla rete dal dispositivo e Mbps.

Dopo aver determinato che la causa è una connessione Internet lenta, per risolverla, è necessario:

Controllare e regolare il cavo di rete.

Connettersi a un altro servizio online (se si utilizza più di un servizio Internet).

Reinstallare il router/modem spegnendo questi dispositivi per almeno 5 secondi, quindi riavviando; Questo può aiutare ad aggiornare una connessione esistente o instabile.

Aggiorna il tuo piano Internet per assicurarti la connessione.

2. Distanza geografica dal dispositivo al server del broker

La velocità di Internet dipende anche in qualche modo dalla posizione geografica. Per dirla semplicemente, se il Broker posiziona il Server a Londra e tu sei a Londra, la velocità di ping sarà solitamente inferiore a 20ms e, quindi, più veloce. Ma se sei in Scozia, la velocità di ping è di circa 20-50 ms e la velocità di connessione al server sarà più lenta.

Una volta lì, fai clic con il pulsante sinistro del mouse sulla posizione in cui viene visualizzato l’errore “Nessuna connessione” nell’angolo in basso a destra di MT4 e seleziona “Ripeti scansione server” per aggiornare l’elenco dei server.

Sarà quindi possibile visualizzare i cluster di server connessi. Quindi, scegli il server con la velocità di ping più veloce, la scelta del server DC-082-London-R7 con un Ping di soli 41.13ms ha una velocità maggiore.

In alternativa, puoi anche utilizzare il servizio VPS Forex. VPS è all’incirca un computer virtuale che aiuta a eseguire MetaTrader 4 (MT 4) tutto il giorno (24/7/365), stabile e durevole.

3. MT4 Nessuna connessione a causa dell’uso di VPN

Supponiamo di avere un servizio VPN attivo quando si utilizza un terminale di trading. In tal caso, può causare problemi simili a quando la connessione Internet è instabile, come tempi di risposta lenti e problemi di connettività in caso di interruzioni del servizio VPN.

Se il tuo servizio VPN funziona, prova a disabilitarlo e riavviare MT4.

4. Firewall e software antivirus

L’utilizzo di un firewall può entrare in conflitto con la piattaforma MT4 limitando o bloccando il traffico Internet che passa attraverso l’applicazione.

Per risolvere questo problema, è necessario:

Aggiungi il terminale di trading all’elenco delle eccezioni Firewall e Antivirus.

Oppure spegni il software antivirus, appiccica il fuoco e accedi di nuovo a MT4.

Se hai provato tutto quanto sopra e non sei stato in grado di risolvere il problema di perdita di connessione, puoi contattare il supporto del broker con cui hai aperto il tuo account per istruzioni.