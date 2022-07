Errore SL/TP non valido: ecco come correggerlo

L’errore SL / TP non valido è un errore che si verifica nel terminale di trading quando si tenta di effettuare un ordine in sospeso e può accadere per uno qualsiasi dei motivi seguenti. Dai un’occhiata ai nostri suggerimenti per correggere questo errore.

1. Segui il livello di arresto

Uno dei motivi più comuni per un errore SL / TP non valido sulla piattaforma è dovuto all’inserimento di un ordine in sospeso all’interno dello spread. Assicurati di tenere traccia dell’arresto e dello spread correnti quando imposti un ordine in sospeso.

2. Scegli l’ordine giusto in sospeso

Assicurati di utilizzare il tipo di ordine in sospeso corretto poiché funzionano in modo diverso.

Di conseguenza, possono verificarsi errori se si utilizza l’ordine in sospeso errato.

Ecco una breve guida su come impostare un prezzo dell’ordine in sospeso (durante l’apertura di un ordine):

Ordine in sospeso Direzione dei prezzi Acquista Stop Impostare sopra il prezzo richiesto corrente Vendi Stop Imposta al di sotto del prezzo di offerta corrente Limite di acquisto Imposta al di sotto del prezzo richiesto corrente Limite di vendita Imposta sopra il prezzo di offerta corrente

Esempio: per il prezzo 1.20042/1.264, il primo prezzo è il prezzo di acquisto e il secondo prezzo è il prezzo di vendita.

Ulteriori informazioni sui prezzi di acquisto e vendita.

3. Confermare la corretta impostazione di stop loss e take profit (SL / TP)

Stop loss e take profit devono essere impostati seguendo il tipo di ordine (acquista o vendi) alla chiusura e l’ordine in sospeso selezionato.

Prendi profitto

Take profit è un ordine in sospeso impostato con l’aspettativa che il prezzo salirà. Questo ordine si chiuderà automaticamente quando viene raggiunto il livello di profitto impostato.

Stop Loss

Lo stop loss è un ordine in sospeso impostato con l’aspettativa che il prezzo scenderà. Questo ordine si chiuderà automaticamente quando viene raggiunto il livello di perdita impostato.

A seconda del tipo di ordine selezionato e dell’ordine in sospeso, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Tipo di ordine Ordine in sospeso Direzione dei prezzi Comprare Stop Loss Imposta un valore inferiore al prezzo dell’offerta corrente Prendi profitto Posiziona un posto superiore al prezzo di offerta corrente Vendere Stop Loss Imposta un valore superiore al prezzo di vendita corrente Prendi profitto Imposta inferiore al prezzo di vendita corrente

Esempio: per il prezzo 1.20042/1.264, il primo prezzo è il prezzo di acquisto e il secondo prezzo è il prezzo di vendita. Ulteriori informazioni sui prezzi di acquisto e vendita.

Si prega di notare che poiché Stop loss e Take profit possono essere effettuati in qualsiasi momento dopo l’apertura di un ordine, l’aspettativa di profitto o perdita dovrebbe essere basata sul prezzo corrente quando è stato effettuato l’ordine in sospeso e non sul prezzo aperto dell’ordine. Puoi chiudere un ordine con un take profit ma subire comunque una perdita perché prendi Profitto a un prezzo inferiore al prezzo aperto. Lo stesso vale per gli ordini Stop loss.