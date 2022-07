Trading con leva su eToro: cos’è e come farlo

Cos’è la leva? Qual è la leva su eToro? Queste sono le grandi domande che i nuovi trader su eToro chiedono sempre. In questo articolo, rispondiamo alle domande di cui sopra in dettaglio.

Cos’è la leva?

È fondamentale capire come funziona la leva finanziaria per un trading di successo.

Vediamo un esempio. Le azioni AAPL sono attualmente scambiate intorno a $ 116.

1x Leva: Se uso $ 116, otterrò una quota. Usare una leva 1x significa anche usare “nessuna leva”. Uso il 100% dei miei soldi per acquistare azioni. Se AAPL fallisce e il titolo scende a $ 0. Perderò 116 dollari, pari all’importo che ho investito.

Se uso $ 116, otterrò una quota. Usare una leva 1x significa anche usare “nessuna leva”. Uso il 100% dei miei soldi per acquistare azioni. Se AAPL fallisce e il titolo scende a $ 0. Perderò 116 dollari, pari all’importo che ho investito. Leva 2x: una leva più alta significa prendere in prestito denaro dal broker per acquistare azioni. Ciò significa che posso usare $ 116 dei miei soldi. E il broker mi presterà altri $ 116. Posso comprare due azioni (ma devo spendere solo $ 116). O se voglio comprare un’azione, pagherò solo la metà – 116/2 perché il broker mi presta il resto. Se la società fallisce e le sue azioni vanno a 0. Se compro due azioni, perderò i $ 116 che ho investito. E ho perso altri $ 116 che il broker mi ha prestato. Qui, sto perdendo più di quanto ho investito.

I livelli di leva più alti (5x, 10x, 20x) sono simili.

La leva finanziaria è una strategia con cui un investitore può moltiplicare il suo potere d’acquisto in attività. Aprono un commercio con un maggiore potere d’acquisto con un investimento minore prendendo in prestito denaro dal broker. La leva aumenta il potenziale ritorno di un investimento. Ma può anche essere pericoloso in quanto può aumentare il danno.

Come funziona la leva su eToro?

Qualsiasi quantità di leva aumenta il tuo investimento con attività di trading. È grazie al tuo prestito di denaro da eToro. Supponiamo di aumentare la leva di qualsiasi operazione. Quindi ciò ti consente di moltiplicare il rischio per il rapporto di leva finanziaria.

Il coefficiente (2x, 5x,10x) mostra quanto potere d’acquisto applichi al tuo investimento iniziale.

Se stai pensando di aumentare la leva finanziaria, devi prendere in considerazione:

Le attività hanno una leva massima diversa.

Qual è la vostra tolleranza al rischio? Perché usi la leva finanziaria puoi aumentare la tua potenziale perdita, non solo il profitto.

La leva finanziaria non cambia l’importo che investi. Cambia il livello di transazione e, quindi, il numero di unità nella transazione.

Tutte le posizioni con leva finanziaria sono negoziate come CFD.

Margin Call e Stop-out

Quando si utilizza la leva finanziaria, il tuo trade è interferito da Margin Call e Stop-out.

Una richiesta di margine si verifica quando il saldo e il profitto e la perdita non realizzati nell’ordine di trading di un investitore sono uguali all’importo investito dall’investitore nell’ordine. Il broker richiede agli investitori di aggiungere fondi per portare i loro conti al valore minimo.

Stop-out è il punto in cui il capitale di un investitore è Margin Called. Ma gli investitori mancano di capitale da ricostituire. La piattaforma di trading chiude automaticamente gli ordini aperti.

Spieghiamo i termini di cui sopra per farti capire. Quando usi la leva, se il mercato va contro le tue aspettative, le tue operazioni con leva finanziaria potrebbero essere chiuse dal broker. Perché eToro ha bisogno di garantire l’importo per prendere in prestito le transazioni.

Leva minima e massima su eToro

Leva minima Come accennato in precedenza, la leva minima è 1x. Significa nessuna leva finanziaria Leva massima

Per ogni asset class su eToro, c’è una leva massima diversa.

eToro è una piattaforma di trading globale. Pertanto, i limiti massimi di leva finanziaria sono determinati dalle autorità competenti. E cambia in base alla volatilità dell’asset. E eToro può ridurre la leva finanziaria in qualsiasi momento perché il diritto di prestare o meno appartiene a loro. Di seguito sono riportati i livelli massimi di leva disponibili. Per tutti i clienti al dettaglio di eToro (Europe) Ltd, eToro (UK) Ltd e eToro AUS Capital Limited:

x30 per le principali coppie di valute (come EUR/USD).

x20 per coppie di valute non principali (come EUR/NZD), oro e indici principali.

x10 per le materie prime non Gold e gli indici azionari non principali.

x5 per CFD ed ETF su azioni.

x2 per CFD su criptovaluta.

Per i clienti di eToro (Seychelles) Ltd:

x400 per le principali coppie di valute (come EUR/USD).

x100 per Oro e altre materie prime e statistiche chiave.

x50 per coppie di valute non principali.

x10 per indici non importanti, CFD su azioni ed ETF.

x5 per CFD su criptovaluta.

A quanto ammonta la commissione di trading con leva su eToro?

Il broker realizza un profitto prestandoti denaro. Quando apri un ordine con leva finanziaria, devi pagare una commissione. Le commissioni dipendono da molti fattori, ma dovresti sempre conoscere i costi prima del commercio. Quando si effettua un ordine, le commissioni overnight e settimanali vengono visualizzate sull’interfaccia commerciale.

Puoi trovare informazioni più dettagliate sulle commissioni di trading con leva per ciascun prodotto qui.

Come effettuare un ordine con leva finanziaria

Per utilizzare la leva sulla piattaforma eToro, procedi nel seguente modo:

Fase 1: Seleziona l’asset che ti interessa e fai clic su “trade”. Fase 2: Successivamente, scegli se desideri effettuare un ordine di vendita allo scoperto o un ordine di acquisto. Passo 3: Quindi, imposti l’importo che desideri investire e il tuo fattore di leva. Se non ti piace usare la leva, puoi scegliere “1x”. Passo 4: Si impostano i parametri di stop loss e take profit. Passo 5: Fai clic su “apri trade”. Come accennato in precedenza, c’è una Margin Call e Stop-out. Quindi, quando fai trading con la leva, devi sempre impostare uno stop loss. Il punto di stop-out è lo stop loss massimo, chiudendo il trade al tatto.

Alcune domande frequenti

Posso cambiare la leva in un ordine aperto? Non è possibile modificare la leva finanziaria una volta aperto con successo un ordine. Puoi decidere di applicare la leva e quanto utilizzare solo quando apri una nuova posizione. Tuttavia, è possibile aggiungere capitale all’ordine per modificare lo stop loss massimo (Stop-out). Perché non riesco a vedere un profitto dal mio trading con leva? La leva non cambia l’importo che investi ma il livello del commercio e, quindi, il numero di unità nel commercio. Quindi il calcolo di profitti e perdite su un trade con leva finanziaria non si basa sul numero di posizioni ma sul numero di unità. Perché non posso usare la leva?

Se non riesci ad aumentare la tua leva di trading, ecco alcuni possibili motivi:

Il trading di CFD non è consentito nel tuo paese di residenza: tutte le posizioni con leva finanziaria sono negoziate come CFD. I CFD non sono consentiti su specifiche classi di attività ai sensi di determinate leggi nazionali e dagli organismi di regolamentazione che gestiscono determinati conti dei clienti di eToro.

Sono in vigore limiti temporanei: se il mercato dell’asset che si desidera negoziare sta vivendo un’estrema volatilità o una bassa liquidità, eToro può disabilitare l’opzione di utilizzare la leva su nuove posizioni per proteggere i propri clienti da perdite significative.

Non hai sufficienti conoscenze finanziarie ed esperienza di trading: per motivi legali, il trading di CFD è consentito in base alle informazioni che hai fornito nel questionario “Esperienza e obiettivi” quando hai aperto il tuo account eToro. Supponiamo che la tua risposta mostri che non comprendi i rischi del trading di CFD. eToro impedirà l’apertura del tuo account.

Posso aumentare la mia leva di trading oltre il limite massimo? Puoi aumentare la leva massima se sei un account professionale su eToro. Un conto amatoriale può richiedere un upgrade a un conto Pro se un investitore soddisfa specifici criteri normativi e ha le conoscenze e l’esperienza necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare i rischi sostenuti.

È importante notare che gli account professionali non godono di tutte le protezioni che i dilettanti hanno ai sensi delle normative CySEC, FCA o ASIC.

Conclusione

La leva ha vantaggi e svantaggi. Tuttavia, il trading con esso può avere vantaggi. Ma è essenziale essere consapevoli dei rischi che pone. Perché i profitti possono aumentare, ma anche le perdite possono aumentare. Ecco perché dovresti usare strumenti specifici per limitare i danni.

Quando valuti il rischio di leva, prova a implementare un processo o un framework di gestione del rischio.

Stop Loss: Usali per chiudere automaticamente un trade quando la perdita raggiunge un certo importo.

Usali per chiudere automaticamente un trade quando la perdita raggiunge un certo importo. Ordini Take Profit: Usi il take-profit. Aiuta a chiudere automaticamente le posizioni quando raggiungono un valore specificato.

Usi il take-profit. Aiuta a chiudere automaticamente le posizioni quando raggiungono un valore specificato. Protezione dal saldo negativo: In alcuni casi, broker come eToro forniranno una protezione dal saldo negativo per proteggersi dalle condizioni di mercato che fanno scendere l’equity a 0. Significa che accettano la perdita per tuo conto.

Si utilizza una combinazione di questi strumenti per consentire di gestire il livello di rischio.