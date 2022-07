Esperto in criptovalute: I 5 migliori corsi da seguire

La criptovaluta è un mercato emergente che offre varie opportunità di guadagno. Non è solo il mercato di un trader, ma anche un terreno fertile per nuovi sviluppatori di mercato come contratti intelligenti, token o NFT. Un must per gli amanti del mercato delle criptovalute.

Questi corsi insegnano ai principianti a padroneggiare la piattaforma Binance, analizzare e trovare adeguate opportunità di trading nel mercato delle criptovalute, creare bot di trading efficienti e generare token, token e NFT di contratti intelligenti su Binance. Questi corsi possono aiutarti a diventare un esperto nel mercato delle criptovalute senza passare molto tempo a guardare dozzine di tutorial sparsi su Internet.

1. App Binance: come acquistare, vendere e trasferire criptovalute.

Binance è una popolare piattaforma di trading di criptovaluta con il volume di trading più significativo a livello globale, ma ha molte funzionalità che i nuovi arrivati spesso trovano difficile iniziare. Dopo aver aperto un account Binance, non sai come iniziare. Ci sono così tanti corsi Binance sparsi su Internet che non sai esattamente cosa devi fare per iniziare a comprare, vendere e scambiare criptovaluta. Il corso Binance App è una guida passo-passo per diventare una criptovaluta esperta in sole 2 ore.

Gli utenti sono guidati attraverso le operazioni più semplici, come ad esempio: Come creare un account Binance, come depositare denaro in un account Binance, come acquistare e vendere criptovalute, come negoziare sul mercato spot, contratti futures e margine (utilizzando la leva). Inoltre, gli utenti apprendono ampie competenze come il trasferimento di criptovalute da uno scambio all’altro o il trasferimento di criptovalute a portafogli elettronici e il guadagno di reddito passivo da criptovalute di moneta elettronica, l’acquisto di una carta Binance o il pagamento con cripto.

Inoltre, gli utenti, dopo aver appreso il corso, sapranno come utilizzare efficacemente i due tipi di account Binance Lite e Binance PRO o come proteggere l’account per mantenere al massimo le risorse degli utenti binance.

Alcune informazioni sul corso sono le seguenti:

Prezzo: 84.99$

Durata: 8 parti, 22 lezioni frontali, tempo totale 2 ore 12 minuti

Istruttore: Claudiu Ivan

Clicca per acquistare: Binance App: come acquistare, vendere e trasferire criptovalute

2. Corso intensivo di trading di criptovaluta CoursCryptocurrency Trading per principianti

Il 95% dei principianti commette spesso errori quando scambia criptovalute. Se stai iniziando nel mercato ma non hai conoscenze di base e non sai come reagire a movimenti di mercato inaspettati, probabilmente perderai denaro nel trading. Questo corso ti aiuta a comprendere le conoscenze più fondamentali di cui un trader ha bisogno e come evitare errori comuni. Il corso include molte lezioni brevi e di facile comprensione che arrivano dove un principiante ha bisogno di imparare. Questo corso è attualmente valutato 4.7/5 stelle. Se non ti piacciono i concetti eccessivamente complicati, questo corso potrebbe essere per te con strategie semplici e facili da capire.

Il corso per principianti di trading di criptovaluta introduce le basi per un principiante per comprendere l’essenza del trading e fornisce istruzioni dettagliate sulla creazione del portafoglio, la pianificazione del trading, l’apertura di diversi tipi di ordini di trading e l’inserimento automatico degli ordini. Inoltre, imparerai anche suggerimenti per migliorare l’efficienza del trading, come reagire quando il mercato si inverte ed evitare errori che potresti incontrare durante il trading.

Alcune informazioni sul corso sono le seguenti:

Prezzo: $29.99

Durata: 4 parti, 21 lezioni, tempo totale 1 ora 20 minuti

Istruttore: Crypto Giant

Clicca per acquistare: Corso intensivo di trading di criptovaluta per principianti

3. Il corso completo di trading di criptovaluta e Bitcoin 2022

Registrarsi per un conto di trading e sapere come aprire e chiudere gli ordini non è sufficiente se si desidera realizzare un profitto sul mercato delle criptovalute. Supponiamo che tu guardi il grafico e non sappia cosa significa se non sai come analizzare le tendenze del mercato per trovare buone opportunità di investimento nel trading. La conoscenza teorica è troppo difficile da capire e aspettatevi di essere guidati da esempi pratici se leggete. Bitcoin and Cryptocurrency Trading Course 2022 è solo per te. Il corso ha quasi 18.000 studenti ed è valutato 4,4 / 5 stelle. Questo corso è pieno di conoscenze, dalle più basilari alle più specifiche, per aiutare un nuovo trader ad avere abbastanza conoscenze per fare trading in modo indipendente e trovare una strategia di trading adatta subito dopo aver completato il corso.

Il corso di trading di criptovaluta e Bitcoin introduce fondamenti come: come leggere e analizzare i grafici in modo efficace, come utilizzare il supporto e la resistenza, indicatori tecnici comuni per trovare opportunità di trading redditività, come gestire i rischi, proteggere i profitti. Inoltre, il corso introduce anche strategie di trading specifiche: trading passo-passo, come identificare un portafoglio, tempo di acquisto e vendita dettagliato, esperienze di trading redditizie e strategie con esempi pratici.

Alcune informazioni sul corso sono le seguenti:

Prezzo: 84.99$

Durata: 13 parti, 108 lezioni frontali, tempo totale di 9 ore 26 minuti

Istruttore: Mouna E.

Fai clic per acquistare: il corso completo di trading di criptovaluta e Bitcoin 2022

4. Trading algoritmico di criptovaluta con Python e Binance

Il trading automatizzato tramite Trading Bot in esecuzione su server virtuali è una funzionalità abbastanza familiare ai trader forex. Lo scambio di Binance con il linguaggio di programmazione Python soddisfa anche le esigenze di trading automatizzato di tali investitori. Se sei interessato al trading automatico di criptovaluta, non puoi saltare questo corso. Il corso Binance Python Automated Trading insegna come creare bot di trading di criptovaluta potenti e completamente automatici per Binance Spot e Futures Trading. Questo corso è attualmente valutato 4.7/5 stelle dagli utenti per il volume di conoscenza e la qualità dei contenuti.

Questo corso è diviso in quattro parti, tra cui:

Parte prima: una guida ai fondamentali del trading e dell’investimento in criptovaluta, una panoramica di Binance, l’API Binance e l’analisi dei dati finanziari con Python e Pandas.

Parti 2 e 3: istruzioni dettagliate passo-passo per la creazione di bot e trading automatizzato nei mercati crittografici Spot e Futures.

Parte 4: una guida al trading dell’API Binance e di altri scambi

Parte 5: Errori e problemi correlati durante l’utilizzo di Python. Gli errori più comuni vengono commessi quando si negoziano criptovalute.

Alcune informazioni sul corso sono le seguenti:

Prezzo: 84.99$

Durata: 30 parti, 401 lezioni frontali, tempo totale 36 ore 12 minuti

Istruttore: Alexander Hagmann

Clicca per acquistare: Cryptocurrency Algorithmic Trading con Python e Binance

5. Binance Design e Sviluppo MasterTrack

La maggior parte degli utenti conosce Binance come uno scambio di criptovaluta. Ma non solo, ma Binance ha anche molte altre interessanti funzionalità. Se desideri diventare uno sviluppatore di mercato e implementare nuovi prodotti relativi a criptovalute, NFT e progetti Defi, questo è il primo corso che devi imparare.

Questo corso insegna come creare contratti intelligenti su Binance e costruire mercati NFT e token su Binance. Il corso si compone di 5 parti:

Parte 1: Scopri binance, BNB e Binance Defi e i casi d’uso

Parte 2: Scopri le funzionalità in evoluzione di Binance, la rete BEP20

Parti 3 e 4: Impara il progetto di implementazione della criptovaluta della catena intelligente Binance e lo sviluppo del mercato NFT su Binance e il progetto di sviluppo del mercato NFT su Binance

Parte 5: Scopri la piattaforma, l’infrastruttura e gli strumenti Defi per gli sviluppatori di progetti Defi sulla rete BSC.

Alcune informazioni sul corso sono le seguenti:

Prezzo: $29.99

Durata: 5 parti, 18 lezioni frontali, durata totale di 52 minuti

Istruttore: Abhinav Raj

Clicca per acquistare: Binance Design and Development MasterTrack

Conclusione

Il mercato delle criptovalute offre molte opportunità per guadagnare reddito passivo in vari modi. Tuttavia, realizzare un profitto in qualsiasi mercato richiede un forte investimento nell’apprendimento. Sopra ci sono cinque corsi di criptovaluta per principianti e professionisti. Sopra ci sono cinque corsi introduttivi per i nuovi arrivati selezionati e introdotti da Investiki.com per aiutarti ad acquisire presto piena conoscenza e know-how per evitare rischi prima di entrare nel mercato delle criptovalute.