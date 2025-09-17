Esplosione in centro città: aggiornamenti in tempo reale sugli eventi

Milano, 10 ottobre 2023 – Alle ore 14:30 di oggi, un’esplosione ha colpito il centro città, precisamente in via Roma.

Cinque persone sono state ricoverate in ospedale con ferite di varia gravità.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. La causa dell’esplosione è ancora sconosciuta, ma gli agenti stanno indagando. Un testimone oculare ha dichiarato: “Ho sentito un boato e poi ho visto fumi neri alzarsi nel cielo.”

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Il sindaco di Milano, Luigi Rossi, ha confermato che le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione. “Siamo in contatto con i servizi di emergenza per garantire la sicurezza della cittadinanza”, ha affermato.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Sul posto confermiamo la presenza di squadre di emergenza e mezzi di soccorso. La zona è stata chiusa al traffico e i residenti sono stati invitati a evitare l’area.

La situazione è in evoluzione e continueremo a fornire aggiornamenti. Per ora, la priorità è la sicurezza e la salute dei feriti.